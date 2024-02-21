Действительно ли помогает огурец на глазах?

Posted 21 февраля, 08:12
Published 21 февраля, 08:12
Modified 22 февраля, 10:54
Updated 22 февраля, 10:54
Огурец на глаза — прием, который, как утверждают эксперты, действительно может быть эффективным. Как отмечает сертифицированный дерматолог Динн Робинсон, доктор медицинских наук, наложение мелко нарезанных огурцов на глаза не полностью преобразит ваше лицо, однако за счет охлаждающего эффекта снимет отеки и стимулирует приток крови к коже.
Кроме того, как подчеркивает эксперт, огурцы также содержат большое количество воды, что позволяет им увлажнять кожу. Если оставить их на коже на несколько минут, она сможет впитать эту воду, и мелкие морщины начнут разглаживаться.
С экспертом согласна Эрика Мари Гатт, косметолог и основатель EM Skin. Она добавляет, что огурцы богаты витаминами С и К, которые могут обеспечить осветляющий эффект, убрать или осветлить темные круги под глазами и помочь предотвратить повреждение свободными радикалами.
«Поскольку огурцы обладают естественным ощущением охлаждения, особенно если их использовать прямо из холодильника или морозильной камеры, они также действуют как сосудосуживающее средство, замедляя кровоток, тем самым стягивая и разглаживая область под глазами», — уточняет Гатт. «И хорошая новость в том, что вы можете получить все эти замечательные преимущества бесплатно, выращивая их в своем собственном саду».