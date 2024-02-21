newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 07:01

Published 21 февраля, 07:01

Modified 21 февраля, 07:03

Updated 21 февраля, 07:03

Депутаты вынесли на повестку вопрос о конфискации замка у Галкина* и Пугачевой

21 февраля 2024, 07:01
Вопрос о российской недвижимости Максима Галкина* и Аллы Пугачевой давно обсуждается как среди артистов, так и среди власть имущих. Недавно в Госдуме вновь решили лишить имущества известную пару, сбежавшую за рубеж.

Такой вопрос вынес на повестку дня депутат Дмитрий Гусев. Он призвал правоохранительные органы конфисковать замок, который в данный момент пустует без хозяев. Напомним, сами супруги после переезда в Израиль в 2022 году уже поменяли место обитания. После того как начался конфликт с Палестиной, они перебрались на более-менее спокойный Кипр.

Гусев предлагает забрать замок по новому закону о конфискации имущества у лиц, которые совершают преступления против госбезопасности, в частности, дискредитируют Россию и ВС РФ из-за рубежа. Документ был принят в январе текущего года. Что касается роскошного замка звездных супругов в подмосковной деревне Грязь стоимостью в миллион рублей, то он давно выставлен на продажу, но покупатель на него так и не нашелся.

* Максим Галкин — объявлен в России иноагентом.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Артисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика