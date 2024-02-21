Депутаты вынесли на повестку вопрос о конфискации замка у Галкина* и Пугачевой

Posted 21 февраля, 07:01
Published 21 февраля, 07:01
Modified 21 февраля, 07:03
Updated 21 февраля, 07:03
Такой вопрос вынес на повестку дня депутат Дмитрий Гусев. Он призвал правоохранительные органы конфисковать замок, который в данный момент пустует без хозяев. Напомним, сами супруги после переезда в Израиль в 2022 году уже поменяли место обитания. После того как начался конфликт с Палестиной, они перебрались на более-менее спокойный Кипр.
Гусев предлагает забрать замок по новому закону о конфискации имущества у лиц, которые совершают преступления против госбезопасности, в частности, дискредитируют Россию и ВС РФ из-за рубежа. Документ был принят в январе текущего года. Что касается роскошного замка звездных супругов в подмосковной деревне Грязь стоимостью в миллион рублей, то он давно выставлен на продажу, но покупатель на него так и не нашелся.
* Максим Галкин — объявлен в России иноагентом.