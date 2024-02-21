Депутаты вынесли на повестку вопрос о конфискации замка у Галкина* и Пугачевой

Гусев предлагает забрать замок по новому закону о конфискации имущества у лиц, которые совершают преступления против госбезопасности, в частности, дискредитируют Россию и ВС РФ из-за рубежа. Документ был принят в январе текущего года. Что касается роскошного замка звездных супругов в подмосковной деревне Грязь стоимостью в миллион рублей, то он давно выставлен на продажу, но покупатель на него так и не нашелся.