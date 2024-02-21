70-летняя мама Бейонсе выглядит ее ровесницей

Posted 21 февраля, 06:54
Published 21 февраля, 06:54
Modified 21 февраля, 07:03
Updated 21 февраля, 07:03
В недавней фотосессии в американском журнале американская певица Бейонсе появилась в компании своей матери Тины. Поклонники поп-звезды не могли не отметить, что Тина, которой исполнилось 70 лет, выглядит как минимум ровесницей своей дочери.
Как рассказала в интервью изданию Бейонсе, ее мать — стилист, эксперт по волосам и она занимается этим с юности. Именно Тина в свое время приучила певицу ухаживать за волосами, которыми сегодня восторгаются поклонники поп-звезды. К слову, волосы самой Тины смотрятся не менее роскошно и ухоженно.
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