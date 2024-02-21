70-летняя мама Бейонсе выглядит ее ровесницей

Как рассказала в интервью изданию Бейонсе, ее мать — стилист, эксперт по волосам и она занимается этим с юности. Именно Тина в свое время приучила певицу ухаживать за волосами, которыми сегодня восторгаются поклонники поп-звезды. К слову, волосы самой Тины смотрятся не менее роскошно и ухоженно.