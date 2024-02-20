Никаких рисков: Как почистить кондиционер своими руками и ничего не сломать

Сначала фильтры необходимо пропылесосить. Затем сетки нужно помыть под проточной водой, осторожно протирая тряпочкой или мягкой хозяйственной губкой. Если фильтр отмывается плохо, его можно оставить на 20-30 минут в мыльном растворе. Чтобы его приготовить, необходимо смешать несколько капель жидкого мыла с 5-6 л воды. Жидкое мыло можно заменить на твердую мыльную стружку, ее понадобится около одной чайной ложки. После того, как фильтры полежат в растворе, их нужно промыть чистой водой и осторожно протереть салфеткой из микрофибры. Сушить детали феном или класть их на батарею нельзя!