Никаких рисков: Как почистить кондиционер своими руками и ничего не сломать

Posted 20 февраля, 06:37
Published 20 февраля, 06:37
Modified 20 февраля, 06:40
Updated 20 февраля, 06:40
Для этой работы понадобятся перчатки, пылесос, мыло и мягкая тряпка. Также следует заранее запастись специальным спреем для чистки кондиционеров.
Для начала необходимо определить, какие фильтры стоят в сплит-системе. Если они одноразовые, нужно произвести замену. Частота замены фильтров обозначена в инструкции к кондиционеру. Если фильтры многоразовые, их нужно аккуратно снять, убрав крышку сплит-системы. Не забудьте убедиться, что прибор отключен от электросети! Сами фильтры напоминают тонкие сетчатые пластины. Вынуть их легко: достаточно аккуратно потянуть на себя и вниз.
Сначала фильтры необходимо пропылесосить. Затем сетки нужно помыть под проточной водой, осторожно протирая тряпочкой или мягкой хозяйственной губкой. Если фильтр отмывается плохо, его можно оставить на 20-30 минут в мыльном растворе. Чтобы его приготовить, необходимо смешать несколько капель жидкого мыла с 5-6 л воды. Жидкое мыло можно заменить на твердую мыльную стружку, ее понадобится около одной чайной ложки. После того, как фильтры полежат в растворе, их нужно промыть чистой водой и осторожно протереть салфеткой из микрофибры. Сушить детали феном или класть их на батарею нельзя!
Внутреннюю часть кондиционера можно почистить с помощью пылесоса. Разбирать систему нельзя — полную чистку может проводить только мастер. Владелец самостоятельно может пройтись по деталям мягкой влажной тряпкой. После этого нужно воспользоваться средством для кондиционеров. Обычно оно выпускается в виде спрея, который распыляют на открытые части сплит-системы. Далее следует подождать около 30 минут и ненадолго (3-5 минут) включить прибор, активировав систему вентиляции. Перед использованием следует обязательно прочесть инструкцию к чистящему средству.
Когда фильтры высохнут, их также можно обработать спреем и через 15 минут поставить на место. Затем следует закрыть крышку и включить кондиционер на 5-7 минут. После этого необходимо снова отключить прибор от сети тщательно протереть крышку влажной тряпочкой.
Далее остается только проверить кондиционер на работоспособность. Его следует включить в режиме охлаждения и понаблюдать за функционированием. Если прибор не издает неприятного запаха, быстро охлаждает воздух и не шумит сверх нормы, значит все в порядке. В противном случае придется вызывать мастера.
Если внешний блок сплит-системы не находится на большой высоте, его тоже можно почистить самостоятельно. Для работы понадобятся резиновые перчатки, бытовой пылесос, салфетки из микрофибры, емкость с пульверизатором, мыльный раствор.
Еще один нужный инструмент — отвертка. С ее помощью необходимо открутить крепления на крышке внешнего блока прибора. В этом случае также важно помнить о безопасности — убедитесь, что сплит-система не подключена к электросети. После того, как крышка снята, уберите решетку с вентилятора. Обычно она закреплена саморезами, которые несложно открутить.
Вначале следующего этапа необходимо пропылесосить внутренние поверхности блока. Пыль в углах можно смахнуть сухой тряпкой. После следует нанести мыльный раствор на поверхности, которые возможно достать. Лучше всего делать это с помощью распылителя. Когда грязь размокнет (это произойдет через 10-15 минут), останется убрать ее с помощью салфетки или губки. После этого нужно вымыть крышку прибора и решетку вентилятора, а затем установить их на место.