Как купить недорогой ноутбук. Подбираем игровой, для учебы и для работы

При выборе ноутбука важно определиться с задачами, которые вы собираетесь выполнять на нем. Если вам нужно использовать офисные программы или работать с учебными материалами, то подойдут более доступные модели с двухъядерными процессорами, встроенной видеокартой и 4 Гб оперативной памяти. Для выполнения более ресурсоемких задач, таких как работа с графикой или обработка больших массивов данных, рекомендуется выбирать более мощные ноутбуки с многоядерными процессорами Intel Core i5, i7, i9 и дискретной видеокартой.