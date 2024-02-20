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Posted 20 февраля, 16:53

Published 20 февраля, 16:53

Modified 21 февраля, 09:07

Updated 21 февраля, 09:07

Фестиваль голых мужчин в Японии закрыли из-за нехватки участников

20 февраля 2024, 16:53
Тысячелетний древний ритуал, в котором участвуют голые мужчины, закрывается из-за большого количества пенсионеров

Одетые только в белые набедренные повязки в минусовые температуры толпы мужчин борются друг с другом в попытке завладеть талисманом во время японского фестиваля Сомин-сай, более известного как «фестиваль обнаженных мужчин».

Но мероприятие, которому более 1000 лет и проходящем в уединенном храме Кокусекидзи и являющееся последней японской традицией, стало жертвой кризиса старения населения страны.

В онлайн-сообщении организаторы фестиваля признали, что им не удалось найти достаточно желающих молодых участников, которые в состоянии соответствовать требованиям ритуала.

«Это решение связано со старением участников фестиваля и нехваткой приемников», — написал Дайго Фудзинами, главный священник храма Кокусекидзи.

Население Японии неуклонно сокращается с момента экономического бума 1980-х годов, при этом коэффициент рождаемости составляет 1,3, что намного ниже показателя в 2,1, необходимого для поддержания стабильной численности населения.

Смертность в Японии также превышает рождаемость уже более десяти лет, что создает растущую проблему для лидеров четвертой по величине экономики мира. Страна столкнулась с резким увеличением численности пожилых людей и сокращением рабочей силы, а также с проблемой финансирования пенсий и здравоохранения по мере роста спроса со стороны стареющего населения.

Фестиваль Сомин-сай был одним из трех крупных фестивалей «обнаженных мужчин», проводимых в стране. Он ежегодно проводился в седьмой день Лунного Нового года в храме Кокусекидзи в северо-восточной префектуре Иватэ.

Это популярное среди туристов мероприятие привлекло около 3000 посетителей, сообщила национальная телекомпания NHK.

Детали этого древнего ритуала различаются по всей стране, но их объединяет схожий дух: это праздник обильного урожая, процветания, крепкого здоровья и плодородия.

Мероприятие стало известно как фестиваль обнаженных мужчин, потому что участники мужского пола носят только японскую набедренную повязку, называемую «фундоши» и пару белых носков, называемых «таби».

В этом году сотни участников несли фонарики квадратной формы с надписями благословений и скандировали «Джассо джойаса!» (зло, уходи), погружаясь в холодные воды реки Ямаучигава, чтобы очистить свой организм перед приготовлением.

Затем они помолились в храмах о здоровье и хорошем урожае, прежде чем вечер завершился дракой за мешочек с деревянными талисманами, благословленными главным жрецом.

Победителем схватки стал 49-летний Кикути Тошиаки, местный житель и член ассоциации охраны фестиваля.

«Печально, что фестиваль заканчивается. Я участвовал в надежде, что это будет незабываемый фестиваль», — сказал он NHK.

Два других фестиваля Хадака Мацури в храме Сайдайдзи Каннонин в префектуре Окаяма и в святилище Куронума в префектуре Фукусима — пройдут в следующем году.

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