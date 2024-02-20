Фестиваль голых мужчин в Японии закрыли из-за нехватки участников

Смертность в Японии также превышает рождаемость уже более десяти лет, что создает растущую проблему для лидеров четвертой по величине экономики мира. Страна столкнулась с резким увеличением численности пожилых людей и сокращением рабочей силы, а также с проблемой финансирования пенсий и здравоохранения по мере роста спроса со стороны стареющего населения.