Как продавать мебель б/у — секреты доходного бизнеса

Posted 19 февраля, 10:28
Published 19 февраля, 10:28
Modified 19 февраля, 10:30
Updated 19 февраля, 10:30
При уборке или расхламлении своего дома не стоит выбрасывать вещи в помойку. Продажа б/у мебели можно действительно превратиться в небольшой доходный бизнес или периодическую прибыль.
Продавать мебель б/у сейчас проще, чем когда-либо, это удобно как для покупателей, так и продавцов. Однако важно понимать тонкости каждой торговой платформы. На российском рынке онлайн-лидерами продажи бывших в употреблении вещей являются Авито и Юла.
Также в социальных группах имеются сообщества (Отдам даром, Барахолка), в которых люди выставляют мебель и другие предметы быта за бесплатно или определенную стоимость.
Все знают, что у каждого предмета подержанной мебели есть своя история. Но не каждому продавцу понравится покупка шкафа, который покрыт пылью, плесенью или имеет отсутствующие дверцы.
Важно подготовить свой товар к продаже. Подумайте о том, на что вы сами обратили бы внимание при покупке подержанной мебели.
Маргарет Ларсон объясняет: «При подготовке мебели к продаже важно провести глубокую очистку, это обеспечит наилучший внешний вид предметов мебели и поможет добиться быстрой и высокодоходной продажи. Начните с того, что опустошите все ящики и шкафчики или проверьте нет ли под подушками разных предметов.
Мебель из дерева, стекла или металла можно чистить влажной тканью для удаления пыли, а если остались стойкие пятна, попробуйте очистить их губкой, теплой водой и мягким мылом для мытья посуды. Затем необходимо выполнить полировку с использованием подходящих средств для восстановления внешнего вида мебели.
Что касается предметов мягкой мебели, начните с легкой очистки поверхности пылесосом, чтобы удалить мусор, затем точечно очистите все стойкие пятна и пухлые подушки для идеального завершающего штриха».
Вы бы не купили одежду или машину, не посмотрев фотографии. Поэтому не стоит ожидать, что потенциальные покупатели приобретут вашу подержанную мебель, не увидев, как она выглядит. Лучший способ дать им то, что они хотят, — это сделать отличные фотографии, которые действительно подчеркнут предмет.
Ханна Роуч, эксперт по секонд-хенду в Gumtree, объясняет: «Фотографии могут рассказать тысячу слов, но плохая фотография не продаст вашу мебель никогда. Фотографируйте предмет на простом фоне, чтобы было ясно, что вы продаете.
Покупатели захотят увидеть как можно больше деталей предмета. Сфотографируйте объект со всех ракурсов и четко покажите все имеющиеся дефекты. При съемке максимально используйте естественный дневной свет, чтобы ваши изображения получались яркими и четкими.
Также может оказаться хорошей идеей сфотографировать мебель в комнате, для которой она предназначена. Например, сфотографируйте диван в гостиной или комод рядом с кроватью. Это позволит покупателям оценить общий размер и визуализировать его в своем собственном доме.
Никогда не следует использовать инструменты для редактирования фотографий при съемке вашей подержанной мебели, так как вы не хотите ввести в заблуждение потенциального покупателя.»
Ни одна онлайн-реклама не будет полной без описания. Текст объявления в одну строчку может заставить покупателя подумать, что вам есть что скрывать. Поставьте себя на место покупателя и подумайте о том, что ему нужно знать, чтобы совершить покупку. Практическая информация, такая как, размеры, материал, из которого она изготовлена — это основы.
Для быстрой продажи напишите как можно использовать этот предмет. Опишите что выделяет его среди конкурентов — очень ли глубокие ящики подходят для хранения громоздких перемычек? Стол очень широкий и идеально подходит для работы дома? Создайте историю, чтобы покупатель мог представить мебель в своем собственном доме.
В этом описании вы также должны рассказать о способе доставки или самовывоза. Если вы готовы отправить мебель покупателю, укажите кто будет оплачивать почтовые расходы. Если они живут поблизости, вы также можете объяснить, что готовы доставить товар за дополнительную плату, если потребуется.
Основная цель объявления — заблаговременно ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у покупателя, поскольку это приведет к быстрой продаже.
Продавцы бывает эмоционально привязываются к своим товарам и просят больше, чем мебель стоит. Однако следует придерживаться хорошего правила: подержанную мебель в очень хорошем состоянии можно продать примерно за 70-80% от ее первоначальной цены.
Ава Уилсон, главный редактор Unclutterer, также добавляет: «Изучите похожие товары, чтобы оценить их по конкурентоспособной цене. Реалистично оценивайте состояние и возраст вашей мебели».
Провести такое исследование проще всего на выбранной вами торговой платформе. Если вы нашли нечто подобное, выставленное на продажу в течение нескольких месяцев, весьма вероятно, что цена была слишком высока, вам следует снизить свои ожидания.
Что делать когда у вас появляется заинтересованный покупатель? Если вы хотите заключить выгодную сделку и готовы ждать, то придерживайтесь объявленной цены.
Но если вы хотите поскорее избавиться от тяжелой подержанной мебели, чтобы освободить место для новых предметов, стоит найти золотую середину между вами и покупателем.
Когда вы найдете покупателя и готовы заключить сделку, договоритесь о способе оплаты. Поскольку количество онлайн-мошенников растет, самый безопасный способ обменять деньги — лично и наличными. Если вы чувствуете, что на вас оказывают давление, заставляя принимать деньги онлайн, лучше избежать этого покупателя, особенно если вы планируете отправить ему мебель.
И еще важно отметить одну вещь: вы никогда не должны отправлять товары покупателю, не получив предварительно деньги.
Общее правило гласит, что вы можете продать подержанную мебель за 70-80% от ее первоначальной цены продажи, но это зависит от состояния мебели.
Если она как новая, вам будет легко поставить цену 80% от первоначальной стоимости. Но если она часто используется и имеет явные признаки износа и повреждений, было бы несправедливо продавать ее по такой высокой цене.