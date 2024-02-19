Эксперт Ефремов рассказал, почему нельзя откладывать покупку жилья в России

«Тем не менее, на первичном рынке ипотека по-прежнему остается основным инструментом для приобретения жилья, и мы прогнозируем, что в текущем году „Семейная ипотека“ станет драйвером рынка новостроек. Сегодня в правительстве обсуждаются дополнительные меры поддержки, такие как расширение программы на родителей с одним ребенком до 18 лет, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке», — заявил собеседник.