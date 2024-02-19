Эксперт Ефремов рассказал, почему нельзя откладывать покупку жилья в России

Posted 19 февраля, 05:56
Published 19 февраля, 05:56
Modified 19 февраля, 11:25
Updated 19 февраля, 11:25
По его словам, рынок недвижимости в 2024 году продолжает ощущать на себе влияние политики Центробанка. В конце 2023-го по основным льготным ипотечным программам первоначальный взнос увеличился до 30% (за исключением «Семейной ипотеки»: ПВ остался на уровне 20%), а максимальный размер кредита уменьшился вдвое — до 6 млн рублей.
Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки до 16% крупные банковские игроки также внесли свои коррективы в кредитные операции с льготной программой господдержки.
«Тем не менее, на первичном рынке ипотека по-прежнему остается основным инструментом для приобретения жилья, и мы прогнозируем, что в текущем году „Семейная ипотека“ станет драйвером рынка новостроек. Сегодня в правительстве обсуждаются дополнительные меры поддержки, такие как расширение программы на родителей с одним ребенком до 18 лет, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке», — заявил собеседник.
Он предположил, что при одобрении данных изменений после 1 июля 2024 года рынок сможет ощутить новый виток спроса. По его словам, самое лучшее время для покупки — сейчас, поскольку за 10 лет он не помнит ни одного случая, когда цена существенно пошла вниз.
«Безусловно, возможны какие-то точечные акции и специальные предложения на выделенный пул квартир, но в целом цена всегда растет. Поэтому если вопрос покупки первой квартиры или улучшения жилищных условий появился в голове, я рекомендую сразу рассматривать варианты. Чем дольше откладываешь, тем меньше выбор и выше цена», — отметил эксперт.