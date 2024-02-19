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Posted 19 февраля, 05:56

Published 19 февраля, 05:56

Modified 19 февраля, 11:25

Updated 19 февраля, 11:25

Эксперт Ефремов рассказал, почему нельзя откладывать покупку жилья в России

Эксперт Ефремов рассказал, почему нельзя откладывать покупку жилья в России

19 февраля 2024, 05:56
Фото: 1MI.
В России нельзя откладывать покупку жилья, так как цены на квартиры постоянно растут, рассказал Newia Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург».

По его словам, рынок недвижимости в 2024 году продолжает ощущать на себе влияние политики Центробанка. В конце 2023-го по основным льготным ипотечным программам первоначальный взнос увеличился до 30% (за исключением «Семейной ипотеки»: ПВ остался на уровне 20%), а максимальный размер кредита уменьшился вдвое — до 6 млн рублей.

Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки до 16% крупные банковские игроки также внесли свои коррективы в кредитные операции с льготной программой господдержки.

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«Тем не менее, на первичном рынке ипотека по-прежнему остается основным инструментом для приобретения жилья, и мы прогнозируем, что в текущем году „Семейная ипотека“ станет драйвером рынка новостроек. Сегодня в правительстве обсуждаются дополнительные меры поддержки, такие как расширение программы на родителей с одним ребенком до 18 лет, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке», — заявил собеседник.

Он предположил, что при одобрении данных изменений после 1 июля 2024 года рынок сможет ощутить новый виток спроса. По его словам, самое лучшее время для покупки — сейчас, поскольку за 10 лет он не помнит ни одного случая, когда цена существенно пошла вниз.

«Безусловно, возможны какие-то точечные акции и специальные предложения на выделенный пул квартир, но в целом цена всегда растет. Поэтому если вопрос покупки первой квартиры или улучшения жилищных условий появился в голове, я рекомендую сразу рассматривать варианты. Чем дольше откладываешь, тем меньше выбор и выше цена», — отметил эксперт.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Жилье#Ипотека#Первичный рынок#Рынок недвижимости#Цены на квартиры
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