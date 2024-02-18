Опасная австралийская фауна — миф или реальность?

Posted 18 февраля, 08:59
Published 18 февраля, 08:59
Modified 18 февраля, 09:01
Updated 18 февраля, 09:01
Австралийская фауна очень разнообразна и противоречива. Те же гигантские кенгуру, которые ростом до 160 сантиметров, могут серьёзно покалечить. Если такой кенгуру опирается на хвост и откидывается назад, следует ожидать мощного удара нижними конечностями. К слову, этот удар едва ли уступает лошадиному. Впрочем, кенгуру — это не самые страшные обитатели континента.
В Австралии обитает 66 видов ядовитых пауков. Многие из них привыкли существовать рядом с человеком, но очень обижаются, если человек случайно дотрагивается до них, наступает на них или просто проходит на расстоянии, которое воспринимается угрожающим. Например, обнаружить забравшегося в ботинок или под дверную ручку гигантского паука здесь можно довольно часто. Именно поэтому местные жители сначала смотрят, что они хотят взять или куда засунуть ногу или руку, а потом делают это.
Кстати, пауки в Австралии могут быть огромными и устрашающими, но не все они представляют угрозу. Некоторых, наоборот, не убивают и не выгоняют из дома, оставляя для борьбы с паразитами.
На континенте проживает 220 видов змей, из которых 145 — ядовитые. При этом, согласно статистике, в мире только 15% змей ядовитые, а в Австралии — 65%.
Самая ядовитая из австралийских змей — тайпан Маккоя, она же самая ядовитая в мире. В одной взрослой особи столько яда, что его хватит на 100 человек. К счастью, эти тайпаны неагрессивны, и все случаи нападения на людей в основном результат неосторожного с ними обращения.
Вообще, австралийские змеи, какие бы гадости про них ни писали, не стремятся кусать людей по любому поводу. Скорее они постараются убраться с дороги, но только если будет куда убираться. Если же змея в замкнутом пространстве или на неё наступили, то она будет обороняться, что может закончиться смертью для ее противника.
Очень опасна в этом плане не очень большая тигровая змея. Если после укуса сразу же не оказать помощь, смерть наступает примерно в 40-60% случаев.
Если с сушей более-менее понятно, то в море можно нарваться на серьёзные неприятности, например на ската-хвостокола. Именно такая рыба убила популярного телеведущего Стива Ирвина. Но справедливости ради надо сказать, что Стив снимал экстремальные шоу и ему просто не повезло.
Скаты опасны тем, что лежат на дне и сливаются с ним, поэтому на них можно наступить и получить укол ядовитым шипом в ногу или выше — это зависит от роста человека и размера самого ската. Также на дне водятся ядовитые моллюски — географические конусы. Трогать такого моллюска нельзя, так как при опасности он выстреливает своеобразный гарпун, на конце которого находится зуб с сильнейшим нейротоксином. Убивает практически мгновенно.
Есть в австралийских водах «милаха» синекольчатый осьминог. Выглядит как игрушка, размером с мячик для гольфа, при этом одной дозы яда хватит на 26 взрослых людей.
Опаснее, наверное, только медуза Морская оса: её яда достаточно для убийства 60 человек, причем на это потребуется всего пара минут. Купол её достигает 45 сантиметров, но нельзя приближаться к ней даже на несколько метров, так как длина ядовитых щупалец достигает полутора метров.
Акул бояться не стоит, если вы купаетесь там, где это разрешено, то есть на огороженных пляжах. Впрочем и там, где ограждения нет, купальщикам обычно ничего не угрожает. В группе риска в основном серферы, так как их доски снизу похожи очертаниями на тюленей — естественную пищу больших акул.
Гораздо страшнее гребнистые, или морские, крокодилы. У них настолько скверный характер, что они могут наброситься на человека, приближающегося к кромке воды. А ещё они очень успешно маскируются в грязи, и часто заметить хищника можно только тогда, когда он уже бросается. Взрослая особь достигает в длину 7 метров и весит до 2000 килограммов. По суше этот крокодил может бегать довольно шустро, несмотря на габариты, а в воде от него и вовсе нет спасения. Так что купаться в Австралии можно только там, где это официально разрешено!