Опасная австралийская фауна — миф или реальность?

Гораздо страшнее гребнистые, или морские, крокодилы. У них настолько скверный характер, что они могут наброситься на человека, приближающегося к кромке воды. А ещё они очень успешно маскируются в грязи, и часто заметить хищника можно только тогда, когда он уже бросается. Взрослая особь достигает в длину 7 метров и весит до 2000 килограммов. По суше этот крокодил может бегать довольно шустро, несмотря на габариты, а в воде от него и вовсе нет спасения. Так что купаться в Австралии можно только там, где это официально разрешено!