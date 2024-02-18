Эксперт рассказал о талассофобии и способах её лечения

Posted 18 февраля, 08:49
Published 18 февраля, 08:49
Modified 18 февраля, 09:03
Updated 18 февраля, 09:03
Талассофобия — боязнь глубоких водоёмов, причём речь идёт не только о морях и океанах, но и о озёрах, прудах и даже глубоких колодцах. Человек может не подозревать о ней, но, однажды нырнув в море, обнаружит у себя эту фобию, скорее всего, в виде жёсткой панической атаки. К счастью, терапия и помощь специалистов могут улучшить ситуацию.
Для одних море — это ласковый плеск волн и отблески солнца на воде, а для других — смертельный ужас, который скрывается в коварной глубине. При этом если страдающий талассофобией окажется даже рядом с глубоким водоёмом, то у него могут начаться: головокружение, одышка, обильное потоотделение, учащённое дыхание и сердцебиение. Симптомы достаточно неприятные и опасные, особенно если есть проблемы с сердцем и сосудами.
Клинический психолог Дэн Бейтс отметил, что в повседневной жизни талассофобия может никак не проявляться и не мешать жить. Более того, человек может не подозревать о ней до момента сработки какого-нибудь триггера. Например, его могут пригласить покататься на яхте и случайно упомянуть, что до ближайшей земли пара тысяч метров, но вертикально вниз. После этого у человека может случиться паническая атака, но это самый крайний случай. Если у него лёгкая форма талассофобии, скорее всего, он будет просто некомфортно себя чувствовать и откажется купаться.
Учёные считают, что талассофобия имеет двойственную природу. Во-первых, причина кроется в нашей генетике. Люди всегда боялись моря. Освоение мирового океана началось буквально 500–600 лет назад, до этого плавания осуществлялись в основном вблизи берега. Почти до Х века на картах рисовали чудовищ, и это были не просто элементы дизайна. Наконец, у нас до сих пор выходят статьи и фильмы о загадочном Бермудском треугольнике.
На впечатлительных такие сообщения, а также заметки о съеденных акулами купальщиках, гигантских волнах, опрокидывающих корабли, оказывают очень сильное влияние. Доказано, что если человеку показывать некоторое время только негативные новости, то у него развивается невроз. Особенно подвержены талассофобии те, у кого утонул кто-то из близких.
К счастью, по словам Бейтса, есть способы снизить тревожность и другие симптомы талассофобии, но для этого необходимо обращение к специалистам. Помочь может, например, когнитивно-поведенческая терапия. Однако процесс этот очень медленный и начинается он очень издалека. Например, пациента приучают сначала не бояться фотографий океана или расположенных глубоко под водой объектов. Следующим этапом может быть прогулка возле моря и так далее.
Важно также различать талассофобию и аквафобию. Последняя — это боязнь воды вообще. Кстати, страдают таким расстройством довольно много людей — до 2% населения нашей планеты.
По словам Бейтса, талассофобию можно даже излечить. Главное, если проблема действительно приобретает мешающие жить формы, не пытаться побороть её в одиночку. Поможет своевременное обращение к специалисту и регулярная работа под его присмотром.
Кроме того, психолог отметил: фобий не следует стесняться, также не надо обвинять себя в том, что у вас она есть. Это болезнь, и относиться к ней надо соответственно. Никому же не придёт в голову корить себя за простуду или более серьёзные заболевания.