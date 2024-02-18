Эксперт рассказал о талассофобии и способах её лечения

Клинический психолог Дэн Бейтс отметил, что в повседневной жизни талассофобия может никак не проявляться и не мешать жить. Более того, человек может не подозревать о ней до момента сработки какого-нибудь триггера. Например, его могут пригласить покататься на яхте и случайно упомянуть, что до ближайшей земли пара тысяч метров, но вертикально вниз. После этого у человека может случиться паническая атака, но это самый крайний случай. Если у него лёгкая форма талассофобии, скорее всего, он будет просто некомфортно себя чувствовать и откажется купаться.