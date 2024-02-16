Переплата выйдет, как четыре квартиры: эксперт рассказал, чем грозит покупка жилья

Posted 16 февраля, 05:04
Published 16 февраля, 05:04
Modified 16 февраля, 08:16
Updated 16 февраля, 08:16
По словам эксперта, 2024 год она считает самым непредсказуемым. Уже сейчас проходят изменения по первоначальному взносу. Собеседница рассказала, что до этого подняли до 30,1% первоначальный для господдержки, теперь планируют поднять с 20,1% до 30,1% по программам семейная ипотека с детьми и IT ипотека.
«Вторичная недвижимость сейчас проходит в ипотеку по ставке в районе 18% и это негативно сказывается на рынке в целом. Сейчас на вторичном рынке в основном золотое время покупателя, особенно с наличными средствами. Так как если рассматривать покупку с минимальным первоначальным 15% на вторичном рынке и завышенной ставкой + максимальный срок, то мы получаем огромный платеж, одну квартиру и переплату по процентам равным еще четырем аналогичным квартирам», — заявила София Любимова.
1 июля 2024 года заканчивают свои программы господдержка и семейная ипотека и вот главный вопрос продлят ли их, отменят совсем или скорректируют. Большинство экспертов и аналитиков склоняются к тому, что господдержку отменят и оставят лишь семейную и айти-ипотеки.
«Семейную расширят, а IT-ипотеку, наоборот, сократят лимиты. Я же считаю, что, скорее всего, наиболее ожидаемый вариант будет следующий. Господдержка останется, но ставку на нее повысят возможно на 2-3%. Так же ожидается снижение ставки по вторичной недвижимости примерно к середине лета. В этом случае не будет большого разрыва между вторичной и первичной недвижимостью, как сейчас. Цены стабилизируются и скорректируются. В этом случае просадки резкой по цене получится избежать», — отметила эксперт.
Следующее заседание ЦБ планируется 16 февраля 2024 года. Но, как показал прошлый год, изменения по ставкам могут проходит на каждом заседании. Продлят ли льготную ипотеку, изменится ли ставка Центробанка, зависит от конкретных условий.
Решение по изменению ключевой ставки может приниматься в зависимости от текущей экономической ситуации и политики в области ипотеки. По мнению собеседницы, ставку ЦБ начнут снижать только ближе к середине весны или к лету, что соответственно скорректирует и ставки по ипотечным программам.
«Тут все зависит от цели вашей покупки. Если вы приобретаете за наличные, однозначно да, стоит, и нужно брать недвижимость на вторичном рынке, так как из-за высокой ипотечной ставки часть собственников снизили цены. Можно найти отличный вариант», — заявила София Любимова.
Если мы говорим о покупке квартиры на первичном рынке, то она также рекомендует сейчас не упустить возможность. До середины 24-го года действуют льготные программы, по которым можно взять недвижимость под выгодные проценты. Это подходит как для тех, кто рассматривает недвижимость для себя, так и для тех, кто хочет ее приобрести для долгосрочных инвестиций.
Если мы говорим о покупке вторичной недвижимости в ипотеку то, чтобы это было выгодно, необходимо:
«В этом случае вы получите квартиру по низкой цене и в дальнейшим сможете рефинансировать свою текущую ставку на несколько пунктов ниже и соответственно получите выгодную процентную ставку к низкой цене квартиры. Если мы говорим о покупке квартиры на первичном рынке, то я также рекомендую сейчас не упустить возможность. До середины 24-го года действуют льготные программы, по которым можно взять недвижимость под выгодные проценты», — отметила собеседница.
Он добавила, что это подходит как для тех, кто рассматривает недвижимость для себя, так и для тех, кто хочет приобрести квартиру для долгосрочных инвестиций.