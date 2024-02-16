Переплата выйдет, как четыре квартиры: эксперт рассказал, чем грозит покупка жилья

Если мы говорим о покупке квартиры на первичном рынке, то она также рекомендует сейчас не упустить возможность. До середины 24-го года действуют льготные программы, по которым можно взять недвижимость под выгодные проценты. Это подходит как для тех, кто рассматривает недвижимость для себя, так и для тех, кто хочет ее приобрести для долгосрочных инвестиций.