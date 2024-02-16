Музыкальный критик назвал причину отказа артистов выступать с SHAMAN

Posted 16 февраля, 16:14
Published 16 февраля, 16:14
Modified 16 февраля, 16:18
Updated 16 февраля, 16:18
Собеседник издания напоминает, что многие певцы за десятилетия своей творческой деятельности не смогли достичь такого успеха, который обрушился на исполнителя хита «Я русский» буквально за два года. Об этом сообщает NEWS.ru.
Бабичев уверен, что отказ от сотрудничества с SHAMAN других исполнителей никак не скажется на карьере восходящей звезды.
Критик считает, что для любого деятеля искусства на первом месте — любовь поклонников, и только потом — признание со стороны коллег по сцене. Что касается любви россиян к SHAMAN, то это явление устойчивое, особенно со стороны патриотов нашей Родины, так что Ярославу не стоит переживать.