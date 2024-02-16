Музыкальный критик назвал причину отказа артистов выступать с SHAMAN

Критик считает, что для любого деятеля искусства на первом месте — любовь поклонников, и только потом — признание со стороны коллег по сцене. Что касается любви россиян к SHAMAN, то это явление устойчивое, особенно со стороны патриотов нашей Родины, так что Ярославу не стоит переживать.