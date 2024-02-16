Как изменились звезды фильма «Реальная любовь»: актеры тогда и сейчас

Актриса Эмма Томпсон получила предложение сняться в фильме «Реальная любовь» в числе первых. На тот период времени она уже была достаточно известной, в частности, на ее счету был даже «Оскар». За прошедшие с даты премьеры «Реальной любви» годы актриса приняла участие в съемках почти 30 фильмов, попробовала себя в качестве сценариста, а также на продюсерском поприще.