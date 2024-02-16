Как изменились звезды фильма «Реальная любовь»: актеры тогда и сейчас

Posted 16 февраля, 10:52
Published 16 февраля, 10:52
Modified 16 февраля, 10:55
Updated 16 февраля, 10:55
Актриса Эмма Томпсон получила предложение сняться в фильме «Реальная любовь» в числе первых. На тот период времени она уже была достаточно известной, в частности, на ее счету был даже «Оскар». За прошедшие с даты премьеры «Реальной любви» годы актриса приняла участие в съемках почти 30 фильмов, попробовала себя в качестве сценариста, а также на продюсерском поприще.
Актеру Томасу Сэнгстеру фильм «Реальная любовь» открыл дорогу в мир большого кинематографа и дал старт его карьере. С тех пор актер смог принять участие в работе над несколькими известными и кассовыми фильмами, в числе которых — «Бегущий в лабиринте» и нашумевший «Ход королевы».
Для Мартины Маккатчен роль в романтической картине «Реальная любовь» тоже стала знаковой — до съемок артистка преимущественно выступала на театральной сцене. После выхода кинобестселлера Маккатчен продолжила работать в кинематографе, сниматься в сериалах, выпустила альбом с песнями и получила несколько престижных премий.
Актер Крис Маршалл снимался в кино с самого детства, и «Реальная любовь» стала важной вехой в его кинематографической карьере. После выхода фильма Маршалл продолжил сниматься, однако на его счету так и не появилось аналогичных по успешности работ.
После выхода фильма «Реальная любовь» Эндрю Линкольн снимался преимущественно в Великобритании, однако в конце нулевых его карьера пошла в гору. Актер снялся в главной роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы» — его работу восторженно приняли критики, Линкольн получил несколько престижных премий. Сегодня актер снова пробует себя в большом кино — от съемок в сериалах он решил пока отказаться.
Актриса Кира Найтли — признанная звезда мирового кинематографа, и ее роль в фильме «Реальная любовь» стала логичным продолжением успешной карьеры. После выхода фильма «Реальная любовь» актриса приняла участие в работах над несколькими кинобестселлерами, в том числе снялась в «Пиратах Карибского моря», неоднократно получала престижные премии и даже номинировалась на «Оскар».
Для актера Чиветеля Эджиофора фильм «Реальная любовь» стал стартовой площадкой и началом карьеры. К настоящему моменту на его счету — роли в кассовых и популярных фильмах, номинация на премию «Оскар».
Роль, которую в фильме «Реальная любовь» сыграла актриса Лора Линни, стала одной из наиболее успешных для нее. Карьера Линни продолжилась, ее работы получали и продолжают получать признание, в том числе профессиональное. На счету актрисы — несколько премий «Эмми», номинации на премию «Оскар».
Актер Хью Грант сыграл в «Реальной любви» одну из наиболее ярких и запоминающихся ролей премьер-министра. В этой роли актер проявил свой талант и благодаря ей обрел множество новых поклонников. Хью Грант продолжает успешную карьеру и за прошедшие годы успел принять участие в работе над несколькими кассовыми фильмами.
В фильме «Реальная любовь» актер Колин Ферт исполнил роль Джейми, влюбленного писателя. Благодаря этой роли Ферт получил статус романтического героя и начал получать предложения об участии в съемках в других фильмах. В конце нулевых его работа была отмечена премией «Оскар», также он снялся в популярном фильме «Кингсман».