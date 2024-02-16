newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 10:52

Published 16 февраля, 10:52

Modified 16 февраля, 10:55

Updated 16 февраля, 10:55

Как изменились звезды фильма «Реальная любовь»: актеры тогда и сейчас

Как изменились звезды фильма «Реальная любовь»: актеры тогда и сейчас

16 февраля 2024, 10:52
Фото: Фрагменты из видео
Как изменились звезды фильма «Реальная любовь»: актеры тогда и сейчас
«Реальная любовь» — актеры этого фильма стали настоящими звездами, и за 20 лет, прошедших с премьеры кинобестселлера, снялись в десятках других заметных и ярких ролей. Рассказываем, как изменились актеры фильма «Реальная любовь», как развивалась их карьера.

Эмма Томпсон

Актриса Эмма Томпсон получила предложение сняться в фильме «Реальная любовь» в числе первых. На тот период времени она уже была достаточно известной, в частности, на ее счету был даже «Оскар». За прошедшие с даты премьеры «Реальной любви» годы актриса приняла участие в съемках почти 30 фильмов, попробовала себя в качестве сценариста, а также на продюсерском поприще.

Актриса Эмма Томпсон получила предложение сняться в фильме «Реальная любовь» в числе первыхАктриса Эмма Томпсон получила предложение сняться в фильме «Реальная любовь» в числе первых
Фото: Фрагмент из видео

Томас Сэнгстер

Актеру Томасу Сэнгстеру фильм «Реальная любовь» открыл дорогу в мир большого кинематографа и дал старт его карьере. С тех пор актер смог принять участие в работе над несколькими известными и кассовыми фильмами, в числе которых — «Бегущий в лабиринте» и нашумевший «Ход королевы».

Актеру Томасу Сэнгстеру фильм «Реальная любовь» открыл дорогу в мир большого кинематографаАктеру Томасу Сэнгстеру фильм «Реальная любовь» открыл дорогу в мир большого кинематографа
Фото: Фрагмент из видео

Мартина Маккатчен

Для Мартины Маккатчен роль в романтической картине «Реальная любовь» тоже стала знаковой — до съемок артистка преимущественно выступала на театральной сцене. После выхода кинобестселлера Маккатчен продолжила работать в кинематографе, сниматься в сериалах, выпустила альбом с песнями и получила несколько престижных премий.

Для Мартины Маккатчен роль в романтической картине «Реальная любовь» тоже стала знаковойДля Мартины Маккатчен роль в романтической картине «Реальная любовь» тоже стала знаковой
Фото: Фрагмент из видео

Крис Маршалл

Актер Крис Маршалл снимался в кино с самого детства, и «Реальная любовь» стала важной вехой в его кинематографической карьере. После выхода фильма Маршалл продолжил сниматься, однако на его счету так и не появилось аналогичных по успешности работ.

Актер Крис Маршалл снимался в кино с самого детстваАктер Крис Маршалл снимался в кино с самого детства
Фото: Фрагмент из видео

Эндрю Линкольн

После выхода фильма «Реальная любовь» Эндрю Линкольн снимался преимущественно в Великобритании, однако в конце нулевых его карьера пошла в гору. Актер снялся в главной роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы» — его работу восторженно приняли критики, Линкольн получил несколько престижных премий. Сегодня актер снова пробует себя в большом кино — от съемок в сериалах он решил пока отказаться.

После выхода фильма «Реальная любовь» Эндрю Линкольн снимался преимущественно в ВеликобританииПосле выхода фильма «Реальная любовь» Эндрю Линкольн снимался преимущественно в Великобритании
Фото: Фрагмент из видео

Кира Найтли

Актриса Кира Найтли — признанная звезда мирового кинематографа, и ее роль в фильме «Реальная любовь» стала логичным продолжением успешной карьеры. После выхода фильма «Реальная любовь» актриса приняла участие в работах над несколькими кинобестселлерами, в том числе снялась в «Пиратах Карибского моря», неоднократно получала престижные премии и даже номинировалась на «Оскар».

Актриса Кира Найтли — признанная звезда мирового кинематографаАктриса Кира Найтли — признанная звезда мирового кинематографа
Фото: Фрагмент из видео

Чиветель Эджиофор

Для актера Чиветеля Эджиофора фильм «Реальная любовь» стал стартовой площадкой и началом карьеры. К настоящему моменту на его счету — роли в кассовых и популярных фильмах, номинация на премию «Оскар».

Для актера Чиветеля Эджиофора фильм «Реальная любовь» стал стартовой площадкойДля актера Чиветеля Эджиофора фильм «Реальная любовь» стал стартовой площадкой
Для актера Чиветеля Эджиофора фильм «Реальная любовь» стал стартовой площадкой. Фото: Фрагмент из видео

Лора Линни

Роль, которую в фильме «Реальная любовь» сыграла актриса Лора Линни, стала одной из наиболее успешных для нее. Карьера Линни продолжилась, ее работы получали и продолжают получать признание, в том числе профессиональное. На счету актрисы — несколько премий «Эмми», номинации на премию «Оскар».

Роль, которую сыграла актриса Лора Линни, стала одной из наиболее успешных для нееРоль, которую сыграла актриса Лора Линни, стала одной из наиболее успешных для нее
Роль, которую сыграла актриса Лора Линни, стала одной из наиболее успешных для нее. Фото: Фрагмент из видео

Хью Грант

Актер Хью Грант сыграл в «Реальной любви» одну из наиболее ярких и запоминающихся ролей премьер-министра. В этой роли актер проявил свой талант и благодаря ей обрел множество новых поклонников. Хью Грант продолжает успешную карьеру и за прошедшие годы успел принять участие в работе над несколькими кассовыми фильмами.

Актер Хью Грант сыграл в «Реальной любви» одну из наиболее ярких и запоминающихся ролейАктер Хью Грант сыграл в «Реальной любви» одну из наиболее ярких и запоминающихся ролей
Актер Хью Грант сыграл в «Реальной любви» одну из наиболее ярких и запоминающихся ролей. Фото: Фрагмент из видео

Колин Ферт

В фильме «Реальная любовь» актер Колин Ферт исполнил роль Джейми, влюбленного писателя. Благодаря этой роли Ферт получил статус романтического героя и начал получать предложения об участии в съемках в других фильмах. В конце нулевых его работа была отмечена премией «Оскар», также он снялся в популярном фильме «Кингсман».

В фильме «Реальная любовь» актер Колин Ферт исполнил роль влюбленного писателяВ фильме «Реальная любовь» актер Колин Ферт исполнил роль влюбленного писателя
В фильме «Реальная любовь» актер Колин Ферт исполнил роль влюбленного писателя. Фото: Фрагмент из видео
#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Артисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика