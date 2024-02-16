Александр Добровинский нанял уволенную Пугачевой няню и узнал все секреты певицы

Posted 16 февраля, 07:23
Published 16 февраля, 07:23
Modified 16 февраля, 07:25
Updated 16 февраля, 07:25
Так, когда дочери Александра Добровинского были маленькими, он озаботился поисками для них хорошей няни. Ему повезло — вскоре в его доме появилась няня, которая раньше работала у Аллы Борисовны и присматривала за ее двойняшками Лизой и Гарри. Женщина не делала секрета из прошлого опыта работы и делилась всем, что видела в доме у Примадонны.
«Я, например, знаю все, что происходило с Аллой Борисовной Пугачевой: что она ела, говорила и как часто ходила в туалет. Просто у нас была няня, которая до этого работала в доме Пугачевой и благополучно делилась подробностями. Очевидно, что люди, ушедшие от нас, тоже всё потом рассказывали. Подписывают ли они документы о неразглашении? Да, конечно, только кому это мешает болтать?!» — высказался звездный юрист.
Напомним, что сейчас Алла Борисовна с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом на территории РФ) и детьми живут на Кипре. Изначально, после событий февраля 2022 года, семья уехала в Израиль. Но после того, как там разгорелся конфликт с Палестиной, супруги вновь решились на переезд — в этот раз на Кипр, где, по слухам, у них имеется собственная недвижимость. Что касается Лизы и Гарри, то они учатся в частной школе, где изучают несколько языков.
«Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Да и еще сейчас столько новых слов развелось, которых я и не знаю. Уже не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них», — так рассказывала про двойняшек бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова — знаменитая Люся.