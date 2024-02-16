Александр Добровинский нанял уволенную Пугачевой няню и узнал все секреты певицы

Напомним, что сейчас Алла Борисовна с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом на территории РФ) и детьми живут на Кипре. Изначально, после событий февраля 2022 года, семья уехала в Израиль. Но после того, как там разгорелся конфликт с Палестиной, супруги вновь решились на переезд — в этот раз на Кипр, где, по слухам, у них имеется собственная недвижимость. Что касается Лизы и Гарри, то они учатся в частной школе, где изучают несколько языков.