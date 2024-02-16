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Posted 16 февраля, 07:23

Published 16 февраля, 07:23

Modified 16 февраля, 07:25

Updated 16 февраля, 07:25

В доме Александра Добровинского появилась няня, которая раньше работала у Аллы Борисовны

Александр Добровинский нанял уволенную Пугачевой няню и узнал все секреты певицы

16 февраля 2024, 07:23
Фото: Фрагмент из видео/youtube.com/@AlekseyRomanovich. В доме Александра Добровинского появилась няня, которая раньше работала у Аллы Борисовны
Известный адвокат Александр Добровинский давно вращается в кругу звездной элиты. Его клиентами не раз становились разные знаменитости. Поэтому о жизни селебрити адвокат знает не понаслышке. В свое время он узнал секреты самой Примадонны из первых уст.

Так, когда дочери Александра Добровинского были маленькими, он озаботился поисками для них хорошей няни. Ему повезло — вскоре в его доме появилась няня, которая раньше работала у Аллы Борисовны и присматривала за ее двойняшками Лизой и Гарри. Женщина не делала секрета из прошлого опыта работы и делилась всем, что видела в доме у Примадонны.

«Я, например, знаю все, что происходило с Аллой Борисовной Пугачевой: что она ела, говорила и как часто ходила в туалет. Просто у нас была няня, которая до этого работала в доме Пугачевой и благополучно делилась подробностями. Очевидно, что люди, ушедшие от нас, тоже всё потом рассказывали. Подписывают ли они документы о неразглашении? Да, конечно, только кому это мешает болтать?!» — высказался звездный юрист.
Сейчас Алла Борисовна с супругом и детьми живут на КипреСейчас Алла Борисовна с супругом и детьми живут на Кипре
Сейчас Алла Борисовна с супругом и детьми живут на Кипре. Фото: allaradio.ru

Напомним, что сейчас Алла Борисовна с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом на территории РФ) и детьми живут на Кипре. Изначально, после событий февраля 2022 года, семья уехала в Израиль. Но после того, как там разгорелся конфликт с Палестиной, супруги вновь решились на переезд — в этот раз на Кипр, где, по слухам, у них имеется собственная недвижимость. Что касается Лизы и Гарри, то они учатся в частной школе, где изучают несколько языков.

«Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Да и еще сейчас столько новых слов развелось, которых я и не знаю. Уже не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них», — так рассказывала про двойняшек бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова — знаменитая Люся.
#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Артисты
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