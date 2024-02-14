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Posted 14 февраля, 12:35

Published 14 февраля, 12:35

Modified 14 февраля, 15:59

Updated 14 февраля, 15:59

В России поступил в продажу отечественный препарат от сахарного диабета 2-го типа

В России поступил в продажу отечественный препарат от сахарного диабета 2-го типа

14 февраля 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
В аптеках России начали продавать отечественный препарат для лечения диабета. Фармацевтическая компания «Промомед» получила разрешение на выпуск лекарства под названием «Квинсента» для лечения сахарного диабета второго типа.

Препарат вводится на российский рынок в рамках программы импортозамещения, пишет inkazan.ru. «Квинсенту» уже можно купить в российских аптеках. Лекарство выпускается в двух формах. Рекомендуемая начальная дозировка составляет 0,25/0,5 мг. Представители фармацевтической компании отметили, что новый отечественный препарат поможет справиться с дефицитом лекарств, который образовался в 2023 году после прекращения поставок от единственного производителя.

«Квинсента» — это шприц-ручка, которая заполнена медикаментом. Если в шприце количество препарата меньше рекомендуемой дозы, то селектор дозы остановится, пока нулевая отметка не совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм поступило недостаточно лекарства. При этом селектор покажет объем, который нужно ввести из новой шприц-ручки, чтобы получить полную дозу.

В области фармацевтической промышленности России идет активное развитие. На рынок поступает все больше высококачественных аналогов и инновационных препаратов, позволяющих лечить различные заболевания.

«Много было сделано в последнее время для нивелирования тех санкций, которые мы на сегодняшний день имеем. Правительство Российской Федерации приняло целый ряд очень серьёзных решений по поддержке отрасли на региональном уровне. В целом, это вопросы финансовой поддержки, регистрации лекарств, оборотных средств компаний и так далее», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости.

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