В России поступил в продажу отечественный препарат от сахарного диабета 2-го типа

Posted 14 февраля, 12:35
Published 14 февраля, 12:35
Modified 14 февраля, 15:59
Updated 14 февраля, 15:59
Препарат вводится на российский рынок в рамках программы импортозамещения, пишет inkazan.ru. «Квинсенту» уже можно купить в российских аптеках. Лекарство выпускается в двух формах. Рекомендуемая начальная дозировка составляет 0,25/0,5 мг. Представители фармацевтической компании отметили, что новый отечественный препарат поможет справиться с дефицитом лекарств, который образовался в 2023 году после прекращения поставок от единственного производителя.
«Квинсента» — это шприц-ручка, которая заполнена медикаментом. Если в шприце количество препарата меньше рекомендуемой дозы, то селектор дозы остановится, пока нулевая отметка не совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм поступило недостаточно лекарства. При этом селектор покажет объем, который нужно ввести из новой шприц-ручки, чтобы получить полную дозу.
В области фармацевтической промышленности России идет активное развитие. На рынок поступает все больше высококачественных аналогов и инновационных препаратов, позволяющих лечить различные заболевания.
«Много было сделано в последнее время для нивелирования тех санкций, которые мы на сегодняшний день имеем. Правительство Российской Федерации приняло целый ряд очень серьёзных решений по поддержке отрасли на региональном уровне. В целом, это вопросы финансовой поддержки, регистрации лекарств, оборотных средств компаний и так далее», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости.