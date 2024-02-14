В России поступил в продажу отечественный препарат от сахарного диабета 2-го типа

«Квинсента» — это шприц-ручка, которая заполнена медикаментом. Если в шприце количество препарата меньше рекомендуемой дозы, то селектор дозы остановится, пока нулевая отметка не совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм поступило недостаточно лекарства. При этом селектор покажет объем, который нужно ввести из новой шприц-ручки, чтобы получить полную дозу.