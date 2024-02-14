Дочь обнаружила Дану Борисову без сознания на полу

На съёмках программы присутствовал врач, который порекомендовал Борисовой обратиться за медицинской помощью и пройти комплексное обследование. По его словам тремор может сигнализировать о развивающейся болезни Паркинсона. Он не стал уточнять, связано ли это с применением препарата для диабетиков в качестве средства для похудения, но отметил, что использование этого лекарства стоит незамедлительно прекратить.