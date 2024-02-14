Дочь обнаружила Дану Борисову без сознания на полу

Posted 14 февраля, 18:38
Published 14 февраля, 18:38
Modified 15 февраля, 08:35
Updated 15 февраля, 08:35
Сообщается, что за некоторое время до госпитализации у Борисовой сильно дрожали руки. Также экс-ведущая жаловалась на тошноту и общее ухудшение самочувствия, пишет kp.ru.
Эти симптомы проявились после того, как Дана решила сбросить вес. При этом она решила не прибегать к диетам, а использовать препарат для страдающих сахарным диабетом, который внедряется в организм при помощи инъекций. К сожалению, побочные эффекты были настолько сильными, что Борисову пришлось экстренно госпитализировать.
Врачи обследовали женщину и выявили значительные проблемы со здоровьем, которые теперь придётся лечить, в том числе неврологу. При этом никаких запрещённых веществ в организме выявлено не было.
В эфире программы «Малахов» Борисова призналась, что колола препарат всего месяц, после чего попала в больницу. Также она сообщила, что сделала два укола своей 16-летней дочери. Она заявила, что осознаёт, что так делать было нельзя и готова даже понести уголовную ответственность.
На съёмках программы присутствовал врач, который порекомендовал Борисовой обратиться за медицинской помощью и пройти комплексное обследование. По его словам тремор может сигнализировать о развивающейся болезни Паркинсона. Он не стал уточнять, связано ли это с применением препарата для диабетиков в качестве средства для похудения, но отметил, что использование этого лекарства стоит незамедлительно прекратить.