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Posted 14 февраля, 09:28

Published 14 февраля, 09:28

Modified 15 февраля, 08:34

Updated 15 февраля, 08:34

В мире множество интересных праздников, которые отмечаются 14 февраля

Что можно отметить 14 февраля вместо Дня святого Валентина, если вы не в отношениях

14 февраля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
В мире множество интересных праздников, которые отмечаются 14 февраля
Если у вас нет пары в День всех влюбленных или вы просто не любите отмечать этот праздник, не огорчайтесь. В мире множество интересных праздников, которые отмечаются 14 февраля и которые можно отпраздновать как в одиночку, так и с веселой компанией.

День чудаков-одиночек

Этот праздник придумали противники Дня святого Валентина, решив, что и у одиночек есть право веселиться в этот день. Но его не стоит воспринимать как отказ от отношений, как и не стоит обязательно проводить этот день в гордом одиночестве. Это скорее повод войти в гармонию с самим собой и почувствовать собственную значимость и индивидуальность.

Какой праздник 14 февраля — День чудаков-одиночекКакой праздник 14 февраля — День чудаков-одиночек
Какой праздник 14 февраля — День чудаков-одиночек. Фото: Изображение Midjourney

День друзей и подруг

Во всем мире День подруг отмечается 13 февраля, но вполне можно перенести его празднование и на следующий день, отправившись на девичник с любимыми подружками. А вот в Финляндии День друзей приходится именно на 14 февраля. Поэтому в этот день можно смело обмениваться подарками с лучшими друзьями и встретить праздник в тесной компании близких.

Какой праздник 14 февраля — День друзей и подругКакой праздник 14 февраля — День друзей и подруг
Какой праздник 14 февраля — День друзей и подруг. Фото: Изображение Midjourney

День поклонения родителям

В Индии 14 февраля принято чествовать не возлюбленных, а родителей. В этот день индийцы массово собираются на религиозные церемонии, чтобы помолиться за родителей. Необязательно следовать традициям индийцев — просто навестите в этот день родителей или устройте совместный ужин с родственниками.

Какой праздник 14 февраля — День поклонения родителямКакой праздник 14 февраля — День поклонения родителям
Какой праздник 14 февраля — День поклонения родителям. Фото: Изображение Midjourney

День дарения книг

Это международный праздник, который изначально задумывался как сбор книг для детей из малоимущих семей. Лучший способ его отметить — передать книги в какой-либо благотворительный фонд. Также можно устроить дружеские книгодарительные посиделки, на которых все смогут обменяться любимыми книгами.

Какой праздник 14 февраля — День дарения книгКакой праздник 14 февраля — День дарения книг
Какой праздник 14 февраля — День дарения книг. Фото: Изображение Midjourney

Трифонов день

Это православный праздник, посвященный памяти святого мученика Трифона Апамейского. Если вы почитаете православные традиции, то 14 февраля сходите в храм или совершите паломничество в монастырь, а вечером пригласите за праздничный стол друзей и близких, чтобы почтить память святого Трифона.

Какой праздник 14 февраля — Трифонов деньКакой праздник 14 февраля — Трифонов день
Какой праздник 14 февраля — Трифонов день. Фото: Изображение Midjourney

Дистинг

Это национальный праздник Швеции, символизирующий победу солнца над холодными зимними днями и приход весны. Это своеобразные проводы зимы, сейчас отмечающиеся в Швеции не так широко, как раньше. Тем не менее это повод встретиться с близкими или провести шумную вечеринку, чтобы отогнать морозы и почувствовать приближение теплых дней.

Какой праздник 14 февраля — ДистингКакой праздник 14 февраля — Дистинг
Какой праздник 14 февраля — Дистинг. Фото: Изображение Midjourney

День шоколадных конфет с кремом

Гастрономический праздник, придуманный в США. Это повод лишний раз побаловать себя шоколадными конфетами с кремовой начинкой либо подарить их близкому человеку. Также можно устроить мастер-класс по приготовлению конфет с начинками, пригласив поучаствовать в этом мероприятии друзей.

Какой праздник 14 февраля — День шоколадных конфет с кремомКакой праздник 14 февраля — День шоколадных конфет с кремом
Какой праздник 14 февраля — День шоколадных конфет с кремом. Фото: Изображение Midjourney

День компьютерщика и программиста

Международный праздник айтишников по всему миру отмечается проведением различных семинаров, конференций, съездов специалистов IT-сферы. В России чествовать компьютерщиков принято в сентябре, но почему бы повторно не поздравить знакомых айтишников 14 февраля?

Какой праздник 14 февраля — День компьютерщика и программистаКакой праздник 14 февраля — День компьютерщика и программиста
Какой праздник 14 февраля — День компьютерщика и программиста. Фото: Изображение Midjourney
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