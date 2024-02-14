Что можно отметить 14 февраля вместо Дня святого Валентина, если вы не в отношениях

Posted 14 февраля, 09:28
Published 14 февраля, 09:28
Modified 15 февраля, 08:34
Updated 15 февраля, 08:34
Этот праздник придумали противники Дня святого Валентина, решив, что и у одиночек есть право веселиться в этот день. Но его не стоит воспринимать как отказ от отношений, как и не стоит обязательно проводить этот день в гордом одиночестве. Это скорее повод войти в гармонию с самим собой и почувствовать собственную значимость и индивидуальность.
Во всем мире День подруг отмечается 13 февраля, но вполне можно перенести его празднование и на следующий день, отправившись на девичник с любимыми подружками. А вот в Финляндии День друзей приходится именно на 14 февраля. Поэтому в этот день можно смело обмениваться подарками с лучшими друзьями и встретить праздник в тесной компании близких.
В Индии 14 февраля принято чествовать не возлюбленных, а родителей. В этот день индийцы массово собираются на религиозные церемонии, чтобы помолиться за родителей. Необязательно следовать традициям индийцев — просто навестите в этот день родителей или устройте совместный ужин с родственниками.
Это международный праздник, который изначально задумывался как сбор книг для детей из малоимущих семей. Лучший способ его отметить — передать книги в какой-либо благотворительный фонд. Также можно устроить дружеские книгодарительные посиделки, на которых все смогут обменяться любимыми книгами.
Это православный праздник, посвященный памяти святого мученика Трифона Апамейского. Если вы почитаете православные традиции, то 14 февраля сходите в храм или совершите паломничество в монастырь, а вечером пригласите за праздничный стол друзей и близких, чтобы почтить память святого Трифона.
Это национальный праздник Швеции, символизирующий победу солнца над холодными зимними днями и приход весны. Это своеобразные проводы зимы, сейчас отмечающиеся в Швеции не так широко, как раньше. Тем не менее это повод встретиться с близкими или провести шумную вечеринку, чтобы отогнать морозы и почувствовать приближение теплых дней.
Гастрономический праздник, придуманный в США. Это повод лишний раз побаловать себя шоколадными конфетами с кремовой начинкой либо подарить их близкому человеку. Также можно устроить мастер-класс по приготовлению конфет с начинками, пригласив поучаствовать в этом мероприятии друзей.
Международный праздник айтишников по всему миру отмечается проведением различных семинаров, конференций, съездов специалистов IT-сферы. В России чествовать компьютерщиков принято в сентябре, но почему бы повторно не поздравить знакомых айтишников 14 февраля?