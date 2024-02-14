Что можно отметить 14 февраля вместо Дня святого Валентина, если вы не в отношениях

Этот праздник придумали противники Дня святого Валентина, решив, что и у одиночек есть право веселиться в этот день. Но его не стоит воспринимать как отказ от отношений, как и не стоит обязательно проводить этот день в гордом одиночестве. Это скорее повод войти в гармонию с самим собой и почувствовать собственную значимость и индивидуальность.