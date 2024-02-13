newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 09:43

Published 13 февраля, 09:43

Modified 13 февраля, 09:45

Updated 13 февраля, 09:45

ТОП-10 самых необычных чехлов для смартфона

10 необычных чехлов для смартфона — новинки этого года

13 февраля 2024, 09:43
Фото: 1MI
ТОП-10 самых необычных чехлов для смартфона
Чехлы из кактуса и космических скафандров, чехлы с играми и чехлы с «оружием» — представляем топ-10 самых необычных телефонных аксессуаров.

Чехлы со швейцарскими ножами

Аксессуар, совместивший в себе чехол для айфона и мультитул, очень удобен в быту. В него легко помещается выдвижной швейцарский нож или мини-пила. Можно также найти аксессуары с выдвижными кусачками, ключами, отвертками и плоскогубцами.

Чехлы из «кактусовой кожи»

Необычный и экологичный чехол для айфонов представила компания OtterBox. Каркас аксессуара сделан из твердых полимеров, а сверху он обтянут материалом, сделанным из ткани кактуса опунция. Для выделки «кактусовой кожи» затрачивается меньше природных ресурсов, что делает ее экологичной по сравнению с традиционной выделкой кожи.

«Шокирующие» чехлы

В аксессуар встроены острые электроды, которые могут создавать разряд до 650 тысяч вольт. Такой чехол не просто украсть злоумышленнику, а сам владелец может в нужный момент спрятать электроды в корпус чехла, чтобы не навредить себе.

Чехол с перцовым баллончиком

Необычная разработка новосибирских студентов технического университета еще не поступила в продажу, поскольку молодые изобретатели еще работают над усовершенствованием аксессуара. Он выглядит как обычный чехол для смартфона, но в него встроен перцовый баллончик.

Чехлы из «космического материала»

Суперпрочный чехол из вектрана — материала, применяемого для создания скафандров для космонавтов и для защиты марсохода. Аксессуар очень легкий — он весит менее 15 граммов — и пока выпущен ограниченным тиражом.

Чехол лего

Пластиковый чехол для айфонов выполнен в стиле популярной игры LEGO. В комплекте к аксессуару идут детальки, которые можно использовать для индивидуальной стилизации чехла. То есть можно менять дизайн своего аксессуара постоянно, переставляя элементы конструктора.

Чехлы на утином меху

«Пуховик на утином меху» для смартфонов выпустили японские разработчики. Аксессуар выглядит как спальный мешок, утепленный внутри. Как утверждают производители, благодаря теплой обивке чехла телефон не замерзает даже при самых низких температурах.

Чехол-ухо

Креативный аксессуар, имитирующий человеческое ухо, может вызывать как ужас, так и улыбку. При этом есть несколько разновидностей: для женщин и небритых мужчин, уши с «тоннелями», уши с блютусом и даже волосатые уши.

Чехол с играми

В аксессуар встроена игровая консоль с разнообразными несложными играми: танчики, тетрис, гонки и др. Девайс вмещает в себя до десяти игр. При этом корпус чехла изготовлен из довольно прочной пластмассы, защищающей смартфон от повреждений.

Чехол с кастетом

В аксессуар встроен кастет, но таким чехлом не удастся воспользоваться для защиты. Это просто обычный декор, но зато телефон никогда не выскользнет из рук и не потеряется.

#Покупки#Все материалы авторов#Покупка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика