10 необычных чехлов для смартфона — новинки этого года

Posted 13 февраля, 09:43
Published 13 февраля, 09:43
Modified 13 февраля, 09:45
Updated 13 февраля, 09:45
Аксессуар, совместивший в себе чехол для айфона и мультитул, очень удобен в быту. В него легко помещается выдвижной швейцарский нож или мини-пила. Можно также найти аксессуары с выдвижными кусачками, ключами, отвертками и плоскогубцами.
Необычный и экологичный чехол для айфонов представила компания OtterBox. Каркас аксессуара сделан из твердых полимеров, а сверху он обтянут материалом, сделанным из ткани кактуса опунция. Для выделки «кактусовой кожи» затрачивается меньше природных ресурсов, что делает ее экологичной по сравнению с традиционной выделкой кожи.
В аксессуар встроены острые электроды, которые могут создавать разряд до 650 тысяч вольт. Такой чехол не просто украсть злоумышленнику, а сам владелец может в нужный момент спрятать электроды в корпус чехла, чтобы не навредить себе.
Необычная разработка новосибирских студентов технического университета еще не поступила в продажу, поскольку молодые изобретатели еще работают над усовершенствованием аксессуара. Он выглядит как обычный чехол для смартфона, но в него встроен перцовый баллончик.
Суперпрочный чехол из вектрана — материала, применяемого для создания скафандров для космонавтов и для защиты марсохода. Аксессуар очень легкий — он весит менее 15 граммов — и пока выпущен ограниченным тиражом.
Пластиковый чехол для айфонов выполнен в стиле популярной игры LEGO. В комплекте к аксессуару идут детальки, которые можно использовать для индивидуальной стилизации чехла. То есть можно менять дизайн своего аксессуара постоянно, переставляя элементы конструктора.
«Пуховик на утином меху» для смартфонов выпустили японские разработчики. Аксессуар выглядит как спальный мешок, утепленный внутри. Как утверждают производители, благодаря теплой обивке чехла телефон не замерзает даже при самых низких температурах.
Креативный аксессуар, имитирующий человеческое ухо, может вызывать как ужас, так и улыбку. При этом есть несколько разновидностей: для женщин и небритых мужчин, уши с «тоннелями», уши с блютусом и даже волосатые уши.
В аксессуар встроена игровая консоль с разнообразными несложными играми: танчики, тетрис, гонки и др. Девайс вмещает в себя до десяти игр. При этом корпус чехла изготовлен из довольно прочной пластмассы, защищающей смартфон от повреждений.
В аксессуар встроен кастет, но таким чехлом не удастся воспользоваться для защиты. Это просто обычный декор, но зато телефон никогда не выскользнет из рук и не потеряется.