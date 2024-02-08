Самая «полезная» процедура оказывается вызывает преждевременное старение

Posted 8 февраля, 08:48
Published 8 февраля, 08:48
Modified 8 февраля, 08:50
Updated 8 февраля, 08:50
Специалист в области эндокринологии Зухра Павлова рассказала в своем ТГ-канале о самой «полезной» процедуре, которая на самом деле ускоряет процесс старения.
Как оказалось, речь идет об обливании холодной водой. Эта любимая зожниками система закаливания, известная своим влиянием на иммунитет — воздействие ледяной воды усиливает стресс и включает защитный механизм организма.
Но доктор предупредила о последствиях обливания холодной водой, которое может не всем понравится. Как оказалось, при частых процедурах организм начинает быстрее стареть, воспринимая обливание как шоковую терапию и издевательство.
Со слов эндокринолога, при обливании иммунитет и правда становится крепче, а сосуды сильнее. Но это носит временных характер.