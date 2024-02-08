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Posted 8 февраля, 08:48

Published 8 февраля, 08:48

Modified 8 февраля, 08:50

Updated 8 февраля, 08:50

Самая «полезная» процедура оказывается вызывает преждевременное старение

Самая «полезная» процедура оказывается вызывает преждевременное старение

8 февраля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Если это делать регулярно, то быстрое старение не заставит себя ждать — рассказывает эндокринолог

Специалист в области эндокринологии Зухра Павлова рассказала в своем ТГ-канале о самой «полезной» процедуре, которая на самом деле ускоряет процесс старения.

Как оказалось, речь идет об обливании холодной водой. Эта любимая зожниками система закаливания, известная своим влиянием на иммунитет — воздействие ледяной воды усиливает стресс и включает защитный механизм организма.

Но доктор предупредила о последствиях обливания холодной водой, которое может не всем понравится. Как оказалось, при частых процедурах организм начинает быстрее стареть, воспринимая обливание как шоковую терапию и издевательство.

Со слов эндокринолога, при обливании иммунитет и правда становится крепче, а сосуды сильнее. Но это носит временных характер.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Окружающая среда#Здоровый образ жизни
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