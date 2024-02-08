Метро-2: секретный проект московской подземки или миф

Posted 8 февраля, 13:31
Published 8 февраля, 13:31
Modified 8 февраля, 13:33
Updated 8 февраля, 13:33
Слухи о том, что под Москвой существует второй, секретный, метрополитен, начинающийся где-то под Кремлем, возникли примерно в 80 — 90-х годах предыдущего столетия. Есть мнение, что само название «Метро-2» было придумано одним из писателей. Он рассказывал, что сведения об этом объекте собирал в разговорах со своими пациентами во время работы в поликлинике Министерства обороны.
Отмечается, что Правительство России никогда не подтверждало наличие данного объекта, впрочем, однозначного опровержения тоже не было. При этом экс-чиновники высокого ранга несколько раз подтверждали существование секретных веток косвенно. Например, глава службы протокола Горбачева, а затем и Ельцина Владимир Шевченко в одном из интервью заявил, что масштабы этого объекта сильно преувеличены. По его словам, есть одноколейная ветка, идущая от Кремля до ближней дачи. Позже он назвал объект «кремлевским метро» и сказал, что ему требуется капремонт.
Экс-префект ЦАО Москвы Александр Музыкантский пошёл дальше и рассказал о подземных коммуникациях, идущих от Кремля к засекреченным командным пунктам. Задача этих линий — скрытное перемещение правительства на случай войны, в том числе ядерной. Музыкантский назвал систему «гигантской» и сообщил, что строили её 40 лет.
Есть ещё слова некоего Ханана Абрамсона, горного инженера, которому довелось работать на строительстве метро Москвы. Он дал интервью журналу «Техника — молодёжи», в котором рассказал, что централизованного «Метро-2» нет, но отдельные секретные линии, связывающие различные правительственные объекты.
Наконец, Минобороны Соединенных Штатов в начале 90-х выдало отчет, часть которого содержала сведения о подземных секретных объектах Москвы. Авторы документа отметили, что сведения в него попали в основном из открытых источников. В этом отчёте говорится, что под столицей России всё-таки есть специализированный метрополитен. Одна из веток ведёт к секретному подземному бункеру.
Точного ответа по «Метро-2» нет, по крайней мере в открытых источниках. Возможно, через несколько лет или несколько десятков лет будет рассекречен ещё один массив документов и там будут необходимые сведения. Впрочем, такие вещи обычно не раскрываются.