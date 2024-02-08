Метро-2: секретный проект московской подземки или миф

Отмечается, что Правительство России никогда не подтверждало наличие данного объекта, впрочем, однозначного опровержения тоже не было. При этом экс-чиновники высокого ранга несколько раз подтверждали существование секретных веток косвенно. Например, глава службы протокола Горбачева, а затем и Ельцина Владимир Шевченко в одном из интервью заявил, что масштабы этого объекта сильно преувеличены. По его словам, есть одноколейная ветка, идущая от Кремля до ближней дачи. Позже он назвал объект «кремлевским метро» и сказал, что ему требуется капремонт.