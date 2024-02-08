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Posted 8 февраля, 13:31

Published 8 февраля, 13:31

Modified 8 февраля, 13:33

Updated 8 февраля, 13:33

Метро-2: есть ли в столице РФ секретная подземка

Метро-2: секретный проект московской подземки или миф

8 февраля 2024, 13:31
Фото: 1MI
Метро-2: есть ли в столице РФ секретная подземка
О секретной ветке метро для обслуживания правительства, расположенной под Москвой, в своё время писали очень много. Более того, этой темой одно время интересовалась американская разведка. Что же это — миф или действительно важное наследие СССР?

Слухи о том, что под Москвой существует второй, секретный, метрополитен, начинающийся где-то под Кремлем, возникли примерно в 80 — 90-х годах предыдущего столетия. Есть мнение, что само название «Метро-2» было придумано одним из писателей. Он рассказывал, что сведения об этом объекте собирал в разговорах со своими пациентами во время работы в поликлинике Министерства обороны.

Правительство России никогда официально не подтверждало наличие «секретной подземки»Правительство России никогда официально не подтверждало наличие «секретной подземки»
Правительство России никогда официально не подтверждало наличие «секретной подземки». Фото: 1MI

Кто подтверждал существование «кремлевского метро»

Отмечается, что Правительство России никогда не подтверждало наличие данного объекта, впрочем, однозначного опровержения тоже не было. При этом экс-чиновники высокого ранга несколько раз подтверждали существование секретных веток косвенно. Например, глава службы протокола Горбачева, а затем и Ельцина Владимир Шевченко в одном из интервью заявил, что масштабы этого объекта сильно преувеличены. По его словам, есть одноколейная ветка, идущая от Кремля до ближней дачи. Позже он назвал объект «кремлевским метро» и сказал, что ему требуется капремонт.

Экс-префект ЦАО Москвы Александр Музыкантский пошёл дальше и рассказал о подземных коммуникациях, идущих от Кремля к засекреченным командным пунктам. Задача этих линий — скрытное перемещение правительства на случай войны, в том числе ядерной. Музыкантский назвал систему «гигантской» и сообщил, что строили её 40 лет.

Есть ещё слова некоего Ханана Абрамсона, горного инженера, которому довелось работать на строительстве метро Москвы. Он дал интервью журналу «Техника — молодёжи», в котором рассказал, что централизованного «Метро-2» нет, но отдельные секретные линии, связывающие различные правительственные объекты.

Наконец, Минобороны Соединенных Штатов в начале 90-х выдало отчет, часть которого содержала сведения о подземных секретных объектах Москвы. Авторы документа отметили, что сведения в него попали в основном из открытых источников. В этом отчёте говорится, что под столицей России всё-таки есть специализированный метрополитен. Одна из веток ведёт к секретному подземному бункеру.

Точного ответа по «Метро-2» нет, по крайней мере в открытых источниках. Возможно, через несколько лет или несколько десятков лет будет рассекречен ещё один массив документов и там будут необходимые сведения. Впрочем, такие вещи обычно не раскрываются.

#Общество#Москва#Правительство#Все материалы авторов#Метро#Станция метро
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