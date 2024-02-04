Топ-5 самых дешевых курортов России

В России есть множество курортов, которые предлагают отдых по доступным ценам. Один из самых бюджетных вариантов — это Сочи. Здесь можно найти не только дешевые гостиницы и хостелы, но и места с общим размещением. Кроме того, на пляжах Сочи можно провести время совершенно бесплатно.