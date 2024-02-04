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Posted 4 февраля 2024, 10:07

Published 4 февраля 2024, 10:07

Modified 4 февраля 2024, 10:09

Updated 4 февраля 2024, 10:09

Топ-5 самых дешевых курортов России

Топ-5 самых дешевых курортов России

4 февраля 2024, 10:07
Фото: 1MI. Топ-5 самых дешевых курортов России
В России достаточно большое количество курортов с различными ценами на услуги. Где отдохнуть дешевле всего, в материале Newia.

Где дешево отдохнуть в России

В России есть множество курортов, которые предлагают отдых по доступным ценам. Один из самых бюджетных вариантов — это Сочи. Здесь можно найти не только дешевые гостиницы и хостелы, но и места с общим размещением. Кроме того, на пляжах Сочи можно провести время совершенно бесплатно.

Еще одним бюджетным курортом является Анапа. Этот город славится своими песчаными пляжами и умеренным климатом. Здесь также можно найти недорогие гостиницы и апартаменты для проживания.

Немного дальше от берега Черного моря расположен город Геленджик. Он также предлагает туристам доступные цены на проживание и питание. Здесь можно насладиться прекрасными пляжами и живописными пейзажами.

Одним из самых бюджетных курортов на юге России является Туапсе. Здесь можно найти недорогие отели и организовать экскурсии по окрестностям.

Станица Благовещенская

Одно из таких мест, как станица Благовещенская неподалеку от Анапы, известно своими песчаными пляжами. Это место представляет собой отличный выбор для тихого семейного отдыха, хотя и молодежь здесь не будет скучать.

Фото: 1MI

Здесь много солнца, бесконечные песчаные пляжи и большой выбор доступного жилья. Например, в гостевом доме в июле можно найти места до тысячи рублей за ночь. Благовещенск также является популярным местом для занятий дайвингом, кайтсерфингом и виндсерфингом.

Новороссийск

Город Новороссийск расположен на побережье Черного моря и предлагает своим посетителям прекрасные пляжи и достопримечательности, которые стоит увидеть. Здесь найдется что-то интересное как для любителей спокойного отдыха, так и для тех, кто предпочитает активный образ жизни.

Благодаря своему расположению, город является вилкой курортных направлений, таких как Геленджик и Абрау-Дюрсо.

Путешествуя с детьми, можно посетить планетарий, где найдутся развлечения как для самых маленьких, так и для подростков.

Отзывы посетителей говорят о большом количестве доступного жилья по приемлемым ценам. Стоимость аренды начинается от 1500 рублей. Вы можете выбрать проживание в отеле или арендовать квартиру или дом полностью для своего комфорта.

Широкая балка

Возможно, самый экономичный вариант отдыха на Черном море — это Озереевка и Широкая Балка, два из самых доступных курортов, расположенных неподалеку от Новороссийска. Здесь не так много развлечений, но добраться до этих мест можно по достаточно низкой цене.

Фото: 1MI

Стоимость проживания в гостевых домах начинается от 600 рублей, однако количество таких гостиниц в Озереевке и Широкой Балке ограничено. Поэтому, чтобы сэкономить на отдыхе у Черного моря в среднем ценовом диапазоне, лучше заранее бронировать жилье.

Джубга

Джубга — небольшой поселок, расположенный в бухте с таким же названием, всего в часе езды от Геленджика. Летом температура воды здесь достигает +26°С, что делает этот место очень привлекательным для отдыха с детьми. Основной пляж в Джубге покрыт галькой и песком.

Здесь можно насладиться широким выбором пляжных развлечений, которые предлагаются на всем побережье Черного моря: прокатиться на «банане», водной горке или катамаране. Если вы отдыхаете с детьми, то им будет интересно посетить дельфинарий или аквапарк.

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Для любителей экскурсий обязательно стоит посетить Джубгинский дольмен. Эта древняя постройка появилась в 3-м веке н. э. Здесь всегда прохладно, а рядом есть небольшая речушка, где можно освежиться.

В отличие от более популярных курортов, цены в Джубге гораздо более доступные. Например, можно найти отели по цене от 1000 рублей за ночь.

Алтай

В мае лучше отправиться на Алтай, чтобы увидеть цветущий маральник. Это растение, которое растет в горах и имеет мелкие розово-сиреневые лепестки. Оно украшает горные склоны, не уступая в красоте японской сакуре.

Лето также прекрасное время для посещения этого места. Погода в основном солнечная и жаркая, температура может достигать +30 °C. Однако стоит помнить, что солнце здесь такое же агрессивное, как и на южных курортах. Поэтому, если вы планируете поездку на Алтай в летний сезон, не забудьте взять солнцезащитный крем.

Осень также прекрасна в горах до середины октября. Но после этого наступает резкая зима со снегопадами и низкими температурами.

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#Илья Протвинов#Общество#Топ-5#Геленджик#Туапсе#Благовещенская
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