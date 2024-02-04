Топ-5 самых дешевых курортов России

Posted 4 февраля 2024, 10:07
Published 4 февраля 2024, 10:07
Modified 4 февраля 2024, 10:09
Updated 4 февраля 2024, 10:09
В России есть множество курортов, которые предлагают отдых по доступным ценам. Один из самых бюджетных вариантов — это Сочи. Здесь можно найти не только дешевые гостиницы и хостелы, но и места с общим размещением. Кроме того, на пляжах Сочи можно провести время совершенно бесплатно.
Еще одним бюджетным курортом является Анапа. Этот город славится своими песчаными пляжами и умеренным климатом. Здесь также можно найти недорогие гостиницы и апартаменты для проживания.
Немного дальше от берега Черного моря расположен город Геленджик. Он также предлагает туристам доступные цены на проживание и питание. Здесь можно насладиться прекрасными пляжами и живописными пейзажами.
Одним из самых бюджетных курортов на юге России является Туапсе. Здесь можно найти недорогие отели и организовать экскурсии по окрестностям.
Одно из таких мест, как станица Благовещенская неподалеку от Анапы, известно своими песчаными пляжами. Это место представляет собой отличный выбор для тихого семейного отдыха, хотя и молодежь здесь не будет скучать.
Здесь много солнца, бесконечные песчаные пляжи и большой выбор доступного жилья. Например, в гостевом доме в июле можно найти места до тысячи рублей за ночь. Благовещенск также является популярным местом для занятий дайвингом, кайтсерфингом и виндсерфингом.
Город Новороссийск расположен на побережье Черного моря и предлагает своим посетителям прекрасные пляжи и достопримечательности, которые стоит увидеть. Здесь найдется что-то интересное как для любителей спокойного отдыха, так и для тех, кто предпочитает активный образ жизни.
Благодаря своему расположению, город является вилкой курортных направлений, таких как Геленджик и Абрау-Дюрсо.
Путешествуя с детьми, можно посетить планетарий, где найдутся развлечения как для самых маленьких, так и для подростков.
Отзывы посетителей говорят о большом количестве доступного жилья по приемлемым ценам. Стоимость аренды начинается от 1500 рублей. Вы можете выбрать проживание в отеле или арендовать квартиру или дом полностью для своего комфорта.
Возможно, самый экономичный вариант отдыха на Черном море — это Озереевка и Широкая Балка, два из самых доступных курортов, расположенных неподалеку от Новороссийска. Здесь не так много развлечений, но добраться до этих мест можно по достаточно низкой цене.
Стоимость проживания в гостевых домах начинается от 600 рублей, однако количество таких гостиниц в Озереевке и Широкой Балке ограничено. Поэтому, чтобы сэкономить на отдыхе у Черного моря в среднем ценовом диапазоне, лучше заранее бронировать жилье.
Джубга — небольшой поселок, расположенный в бухте с таким же названием, всего в часе езды от Геленджика. Летом температура воды здесь достигает +26°С, что делает этот место очень привлекательным для отдыха с детьми. Основной пляж в Джубге покрыт галькой и песком.
Здесь можно насладиться широким выбором пляжных развлечений, которые предлагаются на всем побережье Черного моря: прокатиться на «банане», водной горке или катамаране. Если вы отдыхаете с детьми, то им будет интересно посетить дельфинарий или аквапарк.
Для любителей экскурсий обязательно стоит посетить Джубгинский дольмен. Эта древняя постройка появилась в 3-м веке н. э. Здесь всегда прохладно, а рядом есть небольшая речушка, где можно освежиться.
В отличие от более популярных курортов, цены в Джубге гораздо более доступные. Например, можно найти отели по цене от 1000 рублей за ночь.
В мае лучше отправиться на Алтай, чтобы увидеть цветущий маральник. Это растение, которое растет в горах и имеет мелкие розово-сиреневые лепестки. Оно украшает горные склоны, не уступая в красоте японской сакуре.
Лето также прекрасное время для посещения этого места. Погода в основном солнечная и жаркая, температура может достигать +30 °C. Однако стоит помнить, что солнце здесь такое же агрессивное, как и на южных курортах. Поэтому, если вы планируете поездку на Алтай в летний сезон, не забудьте взять солнцезащитный крем.
Осень также прекрасна в горах до середины октября. Но после этого наступает резкая зима со снегопадами и низкими температурами.