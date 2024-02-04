Не всем дают: банки не справляются с ажиотажем на ипотеку

«Я думаю, что банки, отказавшиеся вводить комиссию для застройщиков, не ожидали такого большого спроса и не были готовы к нему. Это было сюрпризом для многих людей. Многие эксперты предполагали, что участники рынка просто примут условия, предложенные крупными банками. Я лично вижу много плюсов в текущей ситуации. Небольшие банки, которые раньше находились в тени больших игроков, начнут активно предлагать ипотечные кредиты и будут вынуждены повышать уровень сервиса и использовать передовые технологии. А крупные банки осознают, что их влияние на рынок не является абсолютным и с этой иллюзией они будут расставаться» — рассказывает E1.RU директор агентства «Метражи» Екатерина Торопова.