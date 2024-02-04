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Posted 4 февраля, 09:36

Published 4 февраля, 09:36

Modified 4 февраля, 09:40

Updated 4 февраля, 09:40

Банки не справляются с наплывом заявок по ипотеке

Не всем дают: банки не справляются с ажиотажем на ипотеку

4 февраля 2024, 09:36
Фото: 1MI
Банки не справляются с наплывом заявок по ипотеке
Застройщики отказываются продавать квартиры через банки, которые ввели для них комиссию. Банковские гиганты массово теряют клиентов, а менее популярные — не знают куда деваться от тысяч заявок на ипотеку

Прошедший январь нового года показал как на самом деле обстоят дела с недвижимостью. Как оказалось на практике, взять ипотеку в 2024 году не так легко.

Для заемщиков ипотечного жилья появился новый квест: застройщики отказывают клиентам в продаже недвижимости по льготной ипотечной программе через крупные банки. Они предлагают альтернативные кредитные организации, работающие с девелоперами на старых условиях. Однако, люди ждут неделями чтобы получить от этих банков одобрение ипотеки.

  • Напомним, с 1 января 2024 года шесть банков — ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк» ввели для аккредитованных застройщиков комиссии за каждый договор ипотеки по льготной программе. Эти средства являются компенсацией, которая должна покрыть убытки из-за сокращений государственных субсидий.

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«Эта ситуация привела к большому ажиотажу в других банках, которые не справляются с возросшим объемом заявок. Образовались большие очереди из ожидающих одобрения ипотеки по госпрограмме» — рассказывает E1.RU владелец агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский.

Ипотека по льготным программамИпотека по льготным программам
Ипотека по льготным программам. Фото: 1MI

Например, пресс-служба Уральского банка подтвердила, что организация действительно получила большое количество заявок, в связи с чем увеличили число сотрудников, работающих с ипотекой.

«Я думаю, что банки, отказавшиеся вводить комиссию для застройщиков, не ожидали такого большого спроса и не были готовы к нему. Это было сюрпризом для многих людей. Многие эксперты предполагали, что участники рынка просто примут условия, предложенные крупными банками. Я лично вижу много плюсов в текущей ситуации. Небольшие банки, которые раньше находились в тени больших игроков, начнут активно предлагать ипотечные кредиты и будут вынуждены повышать уровень сервиса и использовать передовые технологии. А крупные банки осознают, что их влияние на рынок не является абсолютным и с этой иллюзией они будут расставаться» — рассказывает E1.RU директор агентства «Метражи» Екатерина Торопова.

Фото: 1MI

Но эта ситуация только на руку покупателю, потому что застройщик находится в не самых выгодных условиях. Высокая цена первичной квартиры, увеличение первоначального взноса, ужесточение требований к заемщикам и введенные банками комиссии не дают возможность поднять цены на недвижимость.

Екатерина Торопова считает, что позволить себе первичку по льготной программе мало кто может, цены невероятно высокие.

По прогнозам экспертов покупательская способность россиян, интересующихся приобретением квартир в новостройках, в 2024 году продолжит снижаться. В связи с этим застройщики будут искать пути снижения цен на первичную недвижимость. Об этом рассказал Александр Разумовский, директор по продукту компании EKF, в интервью Newia.ru.

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#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Недвижимость#Жилье#Спрос#Ипотека#Квартира#Рынок недвижимости
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