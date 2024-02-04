Эксперт дал ипотечный прогноз на 2025 год

Posted 4 февраля, 10:06
Published 4 февраля, 10:06
Modified 4 февраля, 10:08
Updated 4 февраля, 10:08
На вопрос что ожидать от рынка ипотеки в 2024 году руководитель департамента продаж в партнерских каналах и вице-президент ВТБ Евгений Дячкин рассказал о заметном охлаждении:
«Ожидается снижение всего рынка ипотеки поскольку, во-первых, весь 2024 год будет действовать достаточно высокая ключевая ставка, и второе, это возможно будут сокращены программы ипотек с господдержкой».
Однако, как отметил Евгений Дячкин, в целом на рынке недвижимости все хорошо, поскольку люди по прежнему инвестируют деньги в жилье. Уровень просрочки по ипотечным платежам находится на рекордно низком уровне, никакого ипотечного пузыря нет.
Также руководитель департамента по продажам отметил перспективы изменений в лучшую сторону:
«Только в следующем году можно говорить об улучшении ситуации, когда ключевая ставка начнет снижаться».