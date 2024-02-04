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Posted 4 февраля, 10:06

Published 4 февраля, 10:06

Modified 4 февраля, 10:08

Updated 4 февраля, 10:08

Эксперт дал ипотечный прогноз на 2025 год

Эксперт дал ипотечный прогноз на 2025 год

4 февраля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Замруководителя ВТБ назвал причину охлаждения рынка ипотеки и его перспективы после 2024 года

На вопрос что ожидать от рынка ипотеки в 2024 году руководитель департамента продаж в партнерских каналах и вице-президент ВТБ Евгений Дячкин рассказал о заметном охлаждении:

«Ожидается снижение всего рынка ипотеки поскольку, во-первых, весь 2024 год будет действовать достаточно высокая ключевая ставка, и второе, это возможно будут сокращены программы ипотек с господдержкой».

Однако, как отметил Евгений Дячкин, в целом на рынке недвижимости все хорошо, поскольку люди по прежнему инвестируют деньги в жилье. Уровень просрочки по ипотечным платежам находится на рекордно низком уровне, никакого ипотечного пузыря нет.

Также руководитель департамента по продажам отметил перспективы изменений в лучшую сторону:

«Только в следующем году можно говорить об улучшении ситуации, когда ключевая ставка начнет снижаться».

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#Экономика#Общество#Недвижимость#Ипотека#Квартира#Рынок недвижимости#Прогнозы#Экспертное мнение
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