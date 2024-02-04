Эксперт дал ипотечный прогноз на 2025 год

Однако, как отметил Евгений Дячкин, в целом на рынке недвижимости все хорошо, поскольку люди по прежнему инвестируют деньги в жилье. Уровень просрочки по ипотечным платежам находится на рекордно низком уровне, никакого ипотечного пузыря нет.