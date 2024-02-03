Как найти бесплатное жилье в трудной ситуации

Остальные восемь объявлений чаще всего посвящены поиску сиделки для не ходячей пенсионерки или няни для детей. При этом, именно женщины размещают подобные запросы, нуждаясь в помощнице по дому и хозяйству. Это говорит о большой востребованности женщин для присмотра за детьми, уходу за престарелыми людьми и инвалидами.