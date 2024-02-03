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Posted 3 февраля 2024, 06:08

Published 3 февраля 2024, 06:08

Modified 4 февраля 2024, 07:37

Updated 4 февраля 2024, 07:37

Как найти бесплатное жилье в трудной ситуации

Как найти бесплатное жилье в трудной ситуации

3 февраля 2024, 06:08
Фото: 1MI.
Жилье в обмен на работу — новый тренд для поиска няни, помощника по хозяйству, сиделки или работника. В чем подвох?

Для многих людей квартирный вопрос одна из самых главных проблем. Что делать, если обстоятельства сложились не самым лучшим образом: нет ни денег, ни крыши над головой, а жить где-то надо.

На помощь приходят объявления, которые совершенно бескорыстно предлагают комнату в квартире вместе с питанием. Но с некоторыми условиями…

Бесплатная работа за крышу над головой и тарелку супа

Два из десяти объявлений были заинтересованы в мужчине-помощнике по хозяйству. Требовалась колка дров, уборка территории в обмен на проживание в комнате или комфортабельном домике. Так же встречаются объявления о работе администратором в хостеле столицы России в обмен на кровать.

Остальные восемь объявлений чаще всего посвящены поиску сиделки для не ходячей пенсионерки или няни для детей. При этом, именно женщины размещают подобные запросы, нуждаясь в помощнице по дому и хозяйству. Это говорит о большой востребованности женщин для присмотра за детьми, уходу за престарелыми людьми и инвалидами.

Фото: Изображение Midjourney

Желание получить рядом нужного человека за крышу над головой не всегда является способом экономии. Возможно, скооперировавшись, люди предлагают возможность вместе выжить в непростых условиях.

В одном из объявлений девушка с ребенком предлагает такой же одинокой маме жить в однокомнатной квартире. Условием является то, что подселяющаяся сидит с двумя детьми, пока хозяйка квартиры на работе. Из бытовых условий отмечается, что «ремонт старый, условия скромные, но чисто, все необходимое есть».

С вредными привычками просьба не беспокоить

Для многих «арендодателей» национальность и возраст подселяющихся не имеют значения. Обычно требования сводятся к человеческим качествам — «был ответственным и добропорядочным жильцом», «буду рада, если станете членом семьи».

Фото: Изображение Midjourney

Для стареющих нужны душевные компаньонки для беседы и жизни, для работающих мам — терпеливые и ведущие здоровый образ няни, для инвалидов — не брезгующие и доброжелательные помощники по уходу. Но в основном все пишут о том, что с вредными привычками не подселяют.

Проживание с мужчиной

Мужчины тоже не прочь воспользоваться женскими бытовыми услугами в обмен на проживание в отдельной комнате. В публикациях можно встретить предложения жилья в обмен на уборку квартиры и приготовление еды. Но бывают и двусмысленные описания, которые больше похожи на брачные объявления.

А выгодно ли снимать комнату за 0 рублей?

Не все объявления предлагают комнату для проживания в обмен на помощь, требования бывают разными. Одни предоставляют свои квадратные метры и питание в обмен на круглосуточную работу, другие немного доплачивают за оказанные услуги, третьи — жилье в обмен на небольшую помощь.

Фото: Изображение Midjourney

Для людей, находящихся в кризисном положении такие предложения об аренде жилья за 0 рублей являются прекрасной возможностью пережить тяжелые времена. Посторонний человек может закрыть все базовые потребности в еде и крыше над головой.

Для человека, который ищет такого помощника в семью, рисков намного больше. Незнакомка может совсем не подходить под требования или оказаться куда хуже ожиданий. В данном случае нужно проявлять осторожность.

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#Общество#Жилье#Квартира#Рынок недвижимости
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