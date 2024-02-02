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Posted 2 февраля, 08:04

Published 2 февраля, 08:04

Modified 2 февраля, 10:26

Updated 2 февраля, 10:26

Рассказываем, можно ли женщинам использовать мужскую косметику

Выяснили, чем мужская косметика отличается от женской и взаимозаменяемы ли они

2 февраля 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney. Рассказываем, можно ли женщинам использовать мужскую косметику
Мужская косметика порой кажется женщинам очень привлекательной. Им нравится «брутальный» запах и более невесомая текстура. Порой так и хочется нанести мужское средство по уходу на себя, но не чревато ли это последствиями? Можно ли женщинам использовать мужскую косметику? Разбираемся в материале.

Если раньше в арсенале мужской косметики значились только пенка и лосьон для бритья, то сегодня он включает в себя десятки наименований — это и кремы, и сыворотки, и пилинги, и пенки для умывания, и еще многое другое. Мужчины уже догнали женщин по количеству уходовых средств на полочке в ванной. Так не пора ли сделать их общими, чтобы сократить траты на косметику в рамках семейного бюджета?

Тем более что многие вообще считают разделение линеек мужской и женской косметики маркетинговым ходом, который позволяет продавать продукции в два раза больше. Однако, как утверждают специалисты, это не совсем так, ведь мужская кожа чисто физиологически отличается от женской, поэтому и подход к ней в плане ухода должен быть другим.

Особенности мужской кожи

«Мужская и женская кожа сильно различаются. Если базовая структура одинакова, то ряд физиологических особенностей никуда не исчезает. Мужская кожа грубее, толще, что позволяет ей сравнительно легко переносить испытания солнцем и холодом. И она постоянно травмируется после бритья», — говорит эксперт марки Biotherm Елена Алексеева.

Более жирная

За то, что у мужчин и женщин разная по структуре и функциям кожа, несут ответственность половые гормоны. В мужском организме превалирует тестостерон, а в женском — эстроген. Под влиянием тестостерона у мужчин кожные сальные железы работают более интенсивно, поэтому кожа у них жирнее, чем у женщин, более склонна к образованию акне, высыпаний, черных точек.

Мужская и женская кожа сильно различаются
Мужская и женская кожа сильно различаются. Фото: Изображение Midjourney

Более плотная

Слоев эпидермиса в мужской коже больше, они плотнее прилегают друг к другу. В результате кожный покров становится толще примерно на 20 процентов. Также плотность кожи у мужчин обусловлена большим количеством коллагена — он помогает ей долго сохранять эластичность.

Более темная

Кожа мужчин содержит больше меланина, поэтому она более темная. Это свойство помогает представителям сильного пола сильно не обгорать на солнце, избегать появления пигментных пятен.

Подверженная частым повреждениям

В связи с ежедневным бритьем кожа на лице у мужчин часто повреждается, на ней появляются мелкие порезы, микротрещины. И если в целом мужская кожа не склонна к сухости и шелушению, то на травмируемых участках подобные явления могут наблюдаться вследствие частого механического воздействия.

Мужская кожа не склонна к сухости и шелушению
Мужская кожа не склонна к сухости и шелушению. Фото: Изображение Midjourney

В чем отличие мужских косметических средств от женских

Все вышеперечисленные факторы учитываются специалистами в производстве качественной косметологической продукции для мужчин. Она отличается по дизайну упаковки, ингредиентам, аромату и пр.

Внешний вид

Косметика для мужчин, как правило, имеет упаковку со строгим и лаконичным дизайном: четкая геометрия, простой шрифт, минимум текста и изображений. Цвета тюбиков и баночек тоже традиционно мужские — черные, серые, темно-синие, коричневые, стальные.

Состав

Мы уже отметили, что мужская кожа более жирная и пористая, склонная к угревой сыпи и прочим воспалениям. В этой связи она нуждается в более глубоком очищении и отшелушивании. Поэтому производители добавляют в косметические средства для мужчин больше активных веществ, борющихся с загрязнениями, — например, салициловой кислоты. Это касается гелей и пенок для умывания, тоников, лосьонов, пилингов.

Состав мужских кремов тоже скорректирован с учетом их кожи, склонной к жирности: текстура средств лишена маслянистой составляющей и является более легкой и невесомой. Также в состав кремов и лосьонов для мужчин входят антисептические и регенерирующие средства — они необходимы для восстановления страдающей от бритья кожи.

Состав мужских кремов скорректирован с учетом их кожи, склонной к жирности
Состав мужских кремов скорректирован с учетом их кожи, склонной к жирности. Фото: Изображение Midjourney

Запах

Женские и мужские косметические средства легко различить по запаху. Косметика «для него» обладает ароматами с нотами ментола, сандала, кедра, имбиря, натуральной кожи, дыма, древесины, пряностей и пр. В женских, как правило, преобладают цветочные, фруктовые, цитрусовые, пудровые ароматы.

Многофункциональность

В косметике для мужчин заложен так называемый принцип многофункциональности. Если женщин обилие баночек и тюбиков на туалетном столике только радует, то мужчины не любят покупать множество средств для ухода и разбираться в их назначении. В понимании представителей сильного пола одно средство должно решать сразу несколько задач. То есть крем для бритья заодно должен быть еще и увлажняющим, и антисептическим средством. Поэтому в мужских линейках так часто можно встретить средства 2 в 1: крем-одеколон, шампунь-гель для душа.

Цена

Еще в 90-е годы в США социологи и маркетологи обратили внимание общественности на такую проблему: многие товары и услуги, предназначенные для женщин, стоят на определенный процент выше, нежели предназначенные для мужчин. В этом списке оказалась и косметика. Разницу в цене назвали «розовым налогом», за отмену которого сегодня борются во всем мире. Справедливости ради надо отметить, что не во всех случаях мужские средства для ухода дешевле женских. Все зависит от качества продукта, бренда производителя, условий торговых площадок.

Цена на косметику от качества продукта, бренда и условий торговых площадок
Цена на косметику от качества продукта, бренда и условий торговых площадок. Фото: Изображение Midjourney

Могут ли женщины пользоваться мужской косметикой

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: состав женских и мужских средств по уходу различается, но ненамного. И если кожа женщины ближе к мужскому типу, то есть плотная, жирная, склонная к образованию акне, то есть смысл воспользоваться такой косметикой партнера, как тоники, кремы, лосьоны, пилинги, умывалки.

Какие еще средства могут позаимствовать дамы из арсенала мужской косметики?

Средства для бритья

Многие женщины утверждают, что кремы, пенки и гели для бритья просто незаменимы при домашней эпиляции, поскольку эффективно успокаивают кожу — снимают раздражение и покраснения, увлажняют и дезинфицируют.

Шампунь

Среди мужчин довольно распространена проблема жирных волос — все дело в повышенной активности сальных желез. В этой связи мужские шампуни содержат куда больше активных компонентов, которые обезжиривают и сушат кожу головы. Если подобная проблема знакома женщине, то использование такого средства будет только на пользу.

Есть у этих шампуней еще один бонус — они содержат больше веществ, которые укрепляют волосы и останавливают их выпадение. Дело все в том же тестостероне: при снижении его уровня в мужском организме волосы на голове начинают редеть — это и пытаются предотвратить производители шампуней для мужчин.

Если кожа женщины ближе к мужскому типу, то есть смысл воспользоваться мужской косметикой
Если кожа женщины ближе к мужскому типу, то есть смысл воспользоваться мужской косметикой. Фото: Изображение Midjourney

Дезодорант

Некоторые женщины с успехом используют мужские дезодоранты, которые очень эффективно проявляют себя при повышенном потоотделении. Такие хорошо применять при чрезмерных/избыточных физических нагрузках: к примеру, в спортзале, в походах, при экстремальных развлечениях. Единственный минус средства — стойкий и резкий запах.

Кондиционеры для волос

Специалисты по волосам отмечают, что мужские кондиционеры отлично справляются с функциями питания, увлажнения и укрепления волос независимо от того, к какому полу относится их обладатель. Подвести может разве что аромат, поэтому женщинам использовать мужской кондиционер можно, а вот поступать наоборот лучше не стоит.

Могут ли мужчины пользоваться женской косметикой

Специалисты не рекомендуют мужчинам пользоваться женской косметикой. Вот несколько причин:

  • Женщины зачастую используют средства для сухой и тонкой кожи. У мужчин подобные проблемы встречаются редко, поэтому использование такой продукции для них окажется бесполезным.
  • В мужских средствах для ухода за кожей вокруг глаз основной упор делается на устранение темных кругов и снятие отеков. А в такой же косметике для женщин важным является интенсивное увлажнение и разглаживание морщин.
  • Увлажняющие составы косметики для мужчин представлены обычно средствами с легкой текстурой. Аналогичные женские средства, как правило, содержат немало жировых компонентов.
#Красота#Косметика#Мужчины#Женщины#Все материалы авторов
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