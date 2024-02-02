Выяснили, чем мужская косметика отличается от женской и взаимозаменяемы ли они

Если раньше в арсенале мужской косметики значились только пенка и лосьон для бритья, то сегодня он включает в себя десятки наименований — это и кремы, и сыворотки, и пилинги, и пенки для умывания, и еще многое другое. Мужчины уже догнали женщин по количеству уходовых средств на полочке в ванной. Так не пора ли сделать их общими, чтобы сократить траты на косметику в рамках семейного бюджета?