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Posted 2 февраля, 09:19

Published 2 февраля, 09:19

Modified 2 февраля, 13:56

Updated 2 февраля, 13:56

В России готовятся к новому виду льготной ипотеке

В России готовятся к новому виду льготной ипотеки

2 февраля 2024, 09:19
Фото: 1MI
В России готовятся к новому виду льготной ипотеке
Законодатели разработали инициативу о создании отдельного вида льготной программы, которая будет работать только в рамках ИЖС

Прошедший год в России оказался рекордным по объему выданных ипотечных кредитов за всю историю наблюдений. Банки предоставили более 7,9 трлн рублей россиянам для приобретения жилья, что на 62 процента превышает успешный показатель 2021 года. По данным «ДОМ.РФ», из 2 млн ипотечных кредитов почти половина (930 тыс.) была получена в рамках льготных программ. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что на первичном рынке жилья в России 90 процентов сделок было совершено по льготной ипотеке.

90 процентов сделок было совершено по льготной ипотеке90 процентов сделок было совершено по льготной ипотеке
90 процентов сделок было совершено по льготной ипотеке. Фото: 1MI

Особую популярность в последние годы получило строительство частных домовладений. В 2023 году под данную категорию недвижимости было выделено 58,68 млн кв. м., когда как для возведения МКД — 51,76 млн кв. м.

Этот всплеск эксперты объясняют недавным локдауном самоизоляции и возможностью строиться под низкий процент.

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В текущем году программы «Льготная ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека» и IT-ипотека должны завершиться 1 июля и 31 декабря соответственно. Многие высказывают мнение о необходимости продления данных программ, однако, в случае такого решения условия будут существенно ужесточены.

На данный момент строительство ИЖС можно оформить в ипотеку по любой льготной программе. Но представители власти заговорили о создании отдельного вида ипотеки, которая выделит индивидуальную недвижимость как отдельную категорию. Поэтому, по словам экспертов, разрабатываемая льготная ипотека для ИЖС может стать достойной альтернативой продолжению старых программ.

Фото: 1MI

О поддержании спроса населения к частным домовладениям говорил зам генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс:

«Разработка и запуск единой льготной ипотеки ИЖС является эффективным подходом к объединению всех форматов частного жилья. В программу будут входить строительство с привлечение подрядчиков, самостоятельное возведение дома, а также организация целых поселков».

Новая льготная ипотека на строительство ИЖС 2024Новая льготная ипотека на строительство ИЖС 2024
Новая льготная ипотека на строительство ИЖС 2024. Фото: 1MI

«Индивидуальное строительство это один из важных приоритетов в обеспечении людей доступным жильем, поскольку цена участка с домом в большей части регионов гораздо ниже, чем в новостройках при расчета квадратного метра» — комментирует ситуацию на рынке жилья «Октагону» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

О расширении всех программ строительства жилья также говорит работа Росреестра о выявлении свободных земель, подходящих под жилую застройку.

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В 2023 году также были внесены законодательные инициативы, которые обезопасят владельцев строящихся ИЖС от нечестных подрядчиков. Предполагается, что стройкомпании будут работать на тех же условиях, что и застройщики МКД — будут вводится эскроу-счета и обеспечение проектным финансированием.

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Отмечается, что в последнее время бакни стали лояльнее относится к кредитованию строящихся ИЖС, когда как ранее в приоритете были только новостройки и вторичный рынок жилья.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Квартира#ИЖС#Росреестр
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