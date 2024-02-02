В России готовятся к новому виду льготной ипотеки

Прошедший год в России оказался рекордным по объему выданных ипотечных кредитов за всю историю наблюдений. Банки предоставили более 7,9 трлн рублей россиянам для приобретения жилья, что на 62 процента превышает успешный показатель 2021 года. По данным «ДОМ.РФ», из 2 млн ипотечных кредитов почти половина (930 тыс.) была получена в рамках льготных программ. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что на первичном рынке жилья в России 90 процентов сделок было совершено по льготной ипотеке.