Топ-5 мест, где можно отдохнуть рядом с горами в России

В первую очередь, необходимо обратить внимание на продукты, которые легко переносить и они не портятся быстро. Фрукты и овощи — идеальный выбор, так как они богаты витаминами и минералами. Яркие фрукты, такие как яблоки, апельсины или бананы, можно упаковать в пластиковые контейнеры, чтобы они не раздавились.