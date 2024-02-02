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Posted 2 февраля, 14:46

Published 2 февраля, 14:46

Modified 2 февраля, 14:52

Updated 2 февраля, 14:52

Россиян будут лишать недвижимости по новому закону от 1 февраля 2024 года

Россиян будут лишать недвижимости по новому закону от 1 февраля 2024 года

2 февраля 2024, 14:46
Фото: 1MI
Закон «о негодяях» подписали 395 депутатов, которые высказались за конфискацию имущества и лишение всех почетных званий

1 февраля 2024 года Государственной Думой России были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым людей, оскорбляющих Россию, российскую армию, негативно высказывающихся о стране и поддерживающие киевский режим будут лишать недвижимости, ценных вещей и денег.

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что новые поправки позволят наконец наказать тех россиян, кто выступает против своей страны.

Он также поведал, что это вопрос и ранее обсуждался. Большая часть выступает с предложением ввести ответственность для предателей, которые находясь в другой стране, обливают грязью Россию, участников СВО, а также выражают поддержку нацистскому киевскому режиму.

Как рассказывает пресс-служба ГД, поправки в Уголовный кодекс стали инициативой 395 депутатов и приняты единогласным решением во втором и третьем чтении закона.

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#Политика#Общество#Недвижимость
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