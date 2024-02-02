Кушон: что это, для чего он нужен и как им пользоваться

Как уже отмечалось, одно из ключевых преимуществ кушонов — компактность, особенно если сравнить их с другими форматами, например с диспенсерами, баночками и различными тюбиками. Кроме того, для нанесения косметики, если под рукой есть кушон, больше ничего не потребуется — ни спонжи, ни кисти, ни аппликаторы. Важный плюс косметического средства в таком формате еще и в том, что в процессе его использования руки практически не прикасаются к лицу, а это имеет особое значение для представительниц прекрасного пола с особо чувствительной кожей.