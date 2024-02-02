Кушон: что это, для чего он нужен и как им пользоваться

Posted 2 февраля, 15:06
Published 2 февраля, 15:06
Modified 2 февраля, 15:10
Updated 2 февраля, 15:10
Кушон — это специальный формат, в котором выпускаются косметические средства. Он имеет два уровня, которые друг от друга отделяются подобием перегородки. Первый, самый верхний уровень — это спонж, который используется для нанесения конкретного косметического средства. Само средство находится на втором уровне, который располагается снизу.
Спонж для нанесения косметики отличается особой мягкостью, он эффективно и быстро впитывает в себя средство. От тех спонжей, которые представлены в продаже, он отличается и текстурой, и формой, поскольку напоминает миниатюрную подушечку, очень мягкую. Важным его преимуществом можно назвать то, что такой спонж впитывает в себя косметическое средство только в том объеме, в котором его планируется использовать. Так что использование косметики в таком формате обеспечивает ее экономичный расход, а после нанесения она смотрится естественно и нейтрально.
Стоит отметить, что сначала кушоны использовали исключительно профессиональные визажисты в рамках своей работы. Однако вскоре их удобство, функциональность и другие преимущества успели оценить и те женщины, которые используют декоративную косметику на повседневной основе либо периодически.
Кушоны отличаются компактностью — они представляют собой футляры, которые без труда помещаются даже в миниатюрные дамские сумочки. Так что их всегда удобно иметь под рукой, чтобы либо нанести косметику, либо скорректировать макияж.
Как выглядят кушоны? Они могут иметь вид компактных коробочек либо стиков — все зависит от типа и текстуры косметического средства. К примеру, если речь идет о пудре, то она выпускается в виде коробки с двумя приспособлениями для нанесения — губкой с мелкопористой структурой и спонжем для нанесения. Если кушон имеет вид стика, то спонж может быть зафиксирован на холдере — в таком формате выпускаются тени для век, помады. Для выдавливания косметического средства стик просто прижимается к определенной части лица.
Спонжи у кушонов очень пористые. За счет взаимодействия с ними косметические средства, даже если они имеют плотную и твердую текстуру, разрыхляются. Именно благодаря этому свойству косметика расходуется экономно и наносится на кожу легко, даже если это несколько слоев.
Изначально в соответствующем формате выпускались только тональные кремы, которые использовались в качестве основы под макияж. Позднее косметические бренды в своих линейках начали предлагать в формате кушонов также хайлайтеры, румяна, губные помады и блески, а затем средства для макияжа бровей, различные корректоры, в том числе цветные. Впрочем, классическим вариантом по-прежнему остается тональный крем, и именно это средство чаще всего используется в таком формате.
Тональные кремы, которые выпускаются в подобном формате, особенно популярны у девушек и женщин, которые делают макияж по принципу второй кожи. Акцент в данном случае делается на легкости основы, что обеспечивается за счет нанесения косметики тонким слоем, в результате крем практически не ощущается на коже. Так что кушон — оптимальное средство для тех, кто использует декоративную косметику ежедневно.
Однако в особенностях кушона кроется и минус — стоит учитывать, что при таком нанесении тональный крем вряд ли замаскирует недостатки кожи и различные дефекты. Соответственно, все несовершенства перед нанесением тонального крема в виде кушона следует заранее замаскировать при помощи других средств, например корректора.
Достаточно популярны и румяна, которые выпускаются в формате кушонов. По мнению тех, кто пользуется такой косметикой, она очень удобна. Благодаря легкому и компактному спонжу румяна быстро и легко растушевываются по коже, даже если речь идет о средствах с цветными пигментами. Румяна в виде кушонов в своем составе часто имеют увлажняющие компоненты, благодаря чему кожа на лице не стягивается и не становится сухой.
Еще одно востребованное и популярное средство — хайлайтеры, которые выпускаются в соответствующем формате. Используя такую косметику, можно сделать легкий и очень натуральный макияж, добившись эффекта сияния кожи. Важным плюсом хайлайтеров в виде кушонов считается удобство — нанести его на кожу в большем количестве, чем это нужно, просто невозможно. Кроме того, в составе хайлайтеров часто присутствуют и увлажняющие, и другие ухаживающие за кожей компоненты.
Что касается кушонов для губ, то они по формату отличаются от хайлайтеров, румян и тональных кремов. В частности, они дополняются аппликаторами другой формы — она больше напоминает стик обычной губной помады. Среди преимуществ косметики для губ, выпускаемой в подобном формате, их гигиеничность. Так, самый нижний слой имеет особую защиту, которая препятствует попаданию в состав косметического средства бактерий. Впрочем, аппликатор, несмотря на это, рекомендуется регулярно и тщательно очищать от загрязнений.
Как уже отмечалось, одно из ключевых преимуществ кушонов — компактность, особенно если сравнить их с другими форматами, например с диспенсерами, баночками и различными тюбиками. Кроме того, для нанесения косметики, если под рукой есть кушон, больше ничего не потребуется — ни спонжи, ни кисти, ни аппликаторы. Важный плюс косметического средства в таком формате еще и в том, что в процессе его использования руки практически не прикасаются к лицу, а это имеет особое значение для представительниц прекрасного пола с особо чувствительной кожей.
Использование кушонов минимизирует риск того, что макияж получится слишком тяжелым, визуально перегруженным. Даже если средство наносится в два или в три слоя, мейк-ап будет смотреться достаточно легко.
В составе большей части кушонов, представленных сегодня в продаже, есть санскрин-фильтры. Так что косметика может обеспечить и защиту от УФ-лучей.
Говоря о недостатках, можно отметить, что средства в кушонах в некоторых случаях расходуются достаточно быстро, даже несмотря на то, что при использовании задействуется ровно то количество косметического средства, которое нужно. В то же время необходимо обратить внимание и на то, что стандартный объем кушона, как правило, меньше, чем у обычного тюбика.
По своей консистенции тональные основы в формате кушона достаточно легкие, а иногда и совсем воздушные. Именно по этой причине многие визажисты советуют использовать такую косметику только тем девушкам, которые могут похвастаться идеальной кожей, без дефектов и проблем. В целом, кушон идеален исключительно для выравнивания тона кожи, но не для серьезной маскировки недостатков.
Еще один минус кушонов — это не слишком разнообразная палитра цветов. Оттенков у тональных средств значительно меньше, чем у аналогичной косметики, выпускаемой в обычном формате. То же самое можно сказать и о помадах, тенях и хайлайтерах, которые выпускаются в виде кушонов.
Любые кушоны, вне зависимости от особенностей их использования, имеют аналогичную фактуру, текстуру. Они и используются по аналогичному принципу, и даже могут выглядеть одинаково. Однако если речь идет о выборе тонального крема в виде кушона, следует ориентироваться на его оттенок.
В целом, рекомендации тут могут быть точно такими же, как и при выборе тональной основы в стандартном формате. То же касается и выбора румян, хайлайтера.
Что касается использования косметики в формате кушона, то процесс не отличается сложностью. Так как само покрытие основы достаточно легкое, следует с вниманием отнестись к подготовке кожи лица к нанесению косметики. Желательно очистить кожу перед применением кушона, используя любое средство с мягким составом, нанести крем с питательной основой.
Как наносится тональная основа в виде кушона: на спонж, пропитанный кремом, необходимо легко нажать, выдавить средство и нанести на кожу легкими движениями. Средство наносится в один или в два слоя, в зависимости от особенностей макияжа. По такой схеме средство можно наносить, если необходимо обеспечить плотность покрытия. Если кушон используется для нанесения тональной основы на участки возле носа или под глазами, спонж рекомендуется в два раза сложить либо обмотать вокруг указательного пальца.
Для фиксации результата после нанесения тона в формате кушона рекомендуется нанести пудру при помощи пушистой и широкой кисти на участок подбородка, нос и на лоб — по так называемой Т-зоне.
На кожу губ кушон наносится по аналогичному принципу. На аппликатор необходимо нажать легким движением, и после того, как косметика выделится, нанести на губы.
Как уже отмечалось, использование кушонов в обязательном порядке предусматривает их регулярную гигиеническую обработку. Даже после однократного приминения на спонжах, стиках появляются бактерии, которые активно размножаются. Вне зависимости от того, в каких условиях и как именно хранится косметика в кушонах, на спонжи попадают мельчайшие частицы эпидермиса и пылинки. Если средства для нанесения косметики регулярно не очищаются, это может привести к кожным воспалениям и даже к аллергии.
Спонж, при помощи которого на кожу наносится тональный крем, можно стирать, не переживая, что он утратит свои практические характеристики. В продаже широко представлены кушоны со спонжами, изготовленными на основе латекса. Из них бывает достаточно сложно вымыть остатки косметического средства.
Сам кушон считается пригодным для использования ровно до тех пор, пока он не перестанет держать форму. Если средство, которым пропитана губка, заканчивается, можно набрать еще одну порцию, а затем перевернуть спонж. С другой стороны губки в большинстве случаев может остаться достаточное количество косметического средства.
Чтобы очищать кушоны и кисти от косметики и других загрязнений, можно использовать специальные препараты на антибактериальной основе. Непосредственно после обработки спонжи рекомендуется промыть в теплой воде, аккуратно промокнуть бумажными салфетками, чтобы убрать влагу, и высушить. К слову, чехлы, в которых хранятся аксессуары для нанесения косметики, тоже необходимо регулярно чистить.
Для того, чтобы продезинфицировать спонжи в кушонах, можно использовать такие средства:
Кроме того, подойдут и обычные кондиционеры с шампунями, в которые можно добавить в небольшом количестве масло лаванды или чайного дерева — они закрепят антисептический эффект.
Косметологи и визажисты советуют периодически промывать спонж водой с небольшим добавлением мыла — после одного, двух или трех применений. Что касается той части, где хранится спонж, то ее периодически рекомендуется обрабатывать спиртовыми салфетками.