Почему люди отказываются от потолочного освещения и люстр

Posted 2 февраля, 11:46
Published 2 февраля, 11:46
Modified 4 февраля, 07:24
Updated 4 февраля, 07:24
Одиноко висящая на потолке люстра канула в лету. В рамках современной жизни люди все чаще приходят к потребности иметь нескольких источников подсветки.
Точечная подсветка и раньше была в интерьере домов. В классическом выражении в основном это торшеры, стоящие у кресла или дивана. Такое освещение было удобно при просмотре телевизора или чтения книги.
Современные дизайнеры внедряют в свои проекты различные источники света, которые могут нести как практическую, так и дизайнерскую функцию. Они располагаются в разных зонах одного жилого помещения и могут насчитывать от 5 до 20 ламп. Такой эффект создает ощущение уюта и интимности, не режет глаза и не напрягает нервную систему.
Жить можно, даже прекрасно. Для многих людей, особенно владельцев высоких потолков, этап прихода к напольным и настенным светильникам является постепенным. Сначала ощущается недостаток света от потолочной люстры, потом меняются лампы на более мощные.
В конце концов в дом покупаются торшер, чтобы подсветить диван или новый светильник, который размещается над обеденным столом. Дизайнеры учли ощущения необходимости точечного освещения различных зон и стали внедрять их в свои проекты.
Первое и главное правило — «температура» света должна быть одинаковой. Не смотря на обилие точек освещения в одном пространстве, цвет ламп должен быть у всех общий.
Ту самую «температуру» создают кельвины, которые обозначают теплый, нейтральный или холодный цвет. Например, для жилых помещений предпочтительнее теплый и нейтральные оттенки, для офисов — нейтральные и холодные.
Второе правило — лампы накаливания могут отличаться мощностью (Вт) и это правильно. Связано это с тем, что различные зоны требуют где-то больше света, а где-то меньше. Поэтому стоит обратить внимание на свои предпочтения.
Например, если любите читать сидя на кресле, освещение должно быть не менее 80 Вт. В случае если коридор является проходным местом без шкафов, то в такое пространство достаточно нескольких ламп, но с наименьшей мощностью — 40 Вт.
Важно на этапе ремонта преждевременно спланировать электрические точки. Если в квартире будут устанавливаться разнообразные источники света, то скорее всего уже имеется дизайн-проект и план расстановки мебели. Именно от того, где будет стоять кровать, телевизор, диван, шкаф и кухня будет зависеть с помощью чего эти зоны можно осветить.
Думать об освещении уже после создания интерьера не лучший вариант, так как желание установить торшер может пойти в разрез с тем, где стоит розетка. В противном случае, придется пользоваться удлинителями, которые не так хорошо скрываются от посторонних глаз.