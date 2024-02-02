newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 11:46

Published 2 февраля, 11:46

Modified 4 февраля, 07:24

Updated 4 февраля, 07:24

Почему люди отказываются от потолочного освещения и люстр

2 февраля 2024, 11:46
В жилом интерьере появился новый тренд — нижнее освещение при помощи настольных ламп, торшеров и бра

Одиноко висящая на потолке люстра канула в лету. В рамках современной жизни люди все чаще приходят к потребности иметь нескольких источников подсветки.

Точечная подсветка и раньше была в интерьере домов. В классическом выражении в основном это торшеры, стоящие у кресла или дивана. Такое освещение было удобно при просмотре телевизора или чтения книги.

Современные дизайнеры внедряют в свои проекты различные источники света, которые могут нести как практическую, так и дизайнерскую функцию. Они располагаются в разных зонах одного жилого помещения и могут насчитывать от 5 до 20 ламп. Такой эффект создает ощущение уюта и интимности, не режет глаза и не напрягает нервную систему.

Как жить без люстры?

Жить можно, даже прекрасно. Для многих людей, особенно владельцев высоких потолков, этап прихода к напольным и настенным светильникам является постепенным. Сначала ощущается недостаток света от потолочной люстры, потом меняются лампы на более мощные.

В конце концов в дом покупаются торшер, чтобы подсветить диван или новый светильник, который размещается над обеденным столом. Дизайнеры учли ощущения необходимости точечного освещения различных зон и стали внедрять их в свои проекты.

Как правильно выбрать лампы для различных точек освещения?

Первое и главное правило — «температура» света должна быть одинаковой. Не смотря на обилие точек освещения в одном пространстве, цвет ламп должен быть у всех общий.

Ту самую «температуру» создают кельвины, которые обозначают теплый, нейтральный или холодный цвет. Например, для жилых помещений предпочтительнее теплый и нейтральные оттенки, для офисов — нейтральные и холодные.

Второе правило — лампы накаливания могут отличаться мощностью (Вт) и это правильно. Связано это с тем, что различные зоны требуют где-то больше света, а где-то меньше. Поэтому стоит обратить внимание на свои предпочтения.

Например, если любите читать сидя на кресле, освещение должно быть не менее 80 Вт. В случае если коридор является проходным местом без шкафов, то в такое пространство достаточно нескольких ламп, но с наименьшей мощностью — 40 Вт.

Что нужно предусмотреть для нижнего освещения?

Важно на этапе ремонта преждевременно спланировать электрические точки. Если в квартире будут устанавливаться разнообразные источники света, то скорее всего уже имеется дизайн-проект и план расстановки мебели. Именно от того, где будет стоять кровать, телевизор, диван, шкаф и кухня будет зависеть с помощью чего эти зоны можно осветить.

Думать об освещении уже после создания интерьера не лучший вариант, так как желание установить торшер может пойти в разрез с тем, где стоит розетка. В противном случае, придется пользоваться удлинителями, которые не так хорошо скрываются от посторонних глаз.

Читайте также:
Бюджетный ремонт кухни: как потратить 10 тыс. руб на новый дизайнОрганизация хранения вещей в маленькой прихожейСтильный интерьер современной гостиной: 40 фото дизайнерских решений
#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Квартира#Ремонт квартиры#Многоуровневое освещение#Дизайн#Интерьер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика