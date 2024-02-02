Почему люди отказываются от потолочного освещения и люстр

Современные дизайнеры внедряют в свои проекты различные источники света, которые могут нести как практическую, так и дизайнерскую функцию. Они располагаются в разных зонах одного жилого помещения и могут насчитывать от 5 до 20 ламп. Такой эффект создает ощущение уюта и интимности, не режет глаза и не напрягает нервную систему.