13 лайфхаков для безупречного маникюра в домашних условиях

Если лак при хранении в домашних условиях немного подсох и крышка не откручивается, на нее следует намотать канцелярскую резинку. Пальцы перестанут скользить, и крышечка легко откроется.Еще полезный момент в хранении: чтобы взболтать лак перед использованием, недостаточно просто потрясти флакон. Его нужно положить между ладонями и немного покатать. Так лак станет более жидким. Если при хранении он очень сильно загустел, пузырек нужно на 10 — 15 минут отправить в холодильник, а затем как следует встряхнуть. В домашних условиях лак вообще желательно хранить в прохладном месте, так он гораздо медленнее высыхает.