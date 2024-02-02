13 лайфхаков для безупречного маникюра в домашних условиях

Posted 2 февраля, 10:09
Published 2 февраля, 10:09
Modified 2 февраля, 10:26
Updated 2 февраля, 10:26
Многие девушки обращаются за маникюром к профессиональным мастерам. Однако не все хотят тратить время на профессиональный маникюр гель-лаком. Гораздо проще привести ногти в порядок в домашних условиях, самостоятельно.
Чтобы обычный лак не засыхал, храните его в непрозрачной коробке, подальше от солнечного света. Если лаков несколько, пометьте их колпачки соответствующим цветом — это поможет быстро найти нужный оттенок, не вынимая из коробки все флаконы.
Если лак при хранении в домашних условиях немного подсох и крышка не откручивается, на нее следует намотать канцелярскую резинку. Пальцы перестанут скользить, и крышечка легко откроется.Еще полезный момент в хранении: чтобы взболтать лак перед использованием, недостаточно просто потрясти флакон. Его нужно положить между ладонями и немного покатать. Так лак станет более жидким. Если при хранении он очень сильно загустел, пузырек нужно на 10 — 15 минут отправить в холодильник, а затем как следует встряхнуть. В домашних условиях лак вообще желательно хранить в прохладном месте, так он гораздо медленнее высыхает.
Чтобы быстро удалить лак в домашних условиях, необязательно тереть ноготь ватным диском. Можно сделать домашний вариант салонной губки для удаления: взять небольшую баночку и поместить в нее губку, пропитанную средством для снятия лака. Если губка слишком большая, ее следует обрезать по размеру. Для удаления старого маникюра достаточно опустить пальцы в баночку и подождать, пока жидкость с губки не растворит покрытие. Другой вариант лайфхака: смочить ватные диски жидкостью для снятия лака, положить их на ногти и обернуть пищевой фольгой. Через 10 — 12 минут сотрется любой лак, даже с блестками.
Чтобы после удаления старого маникюра остатки лака не окрасили кожу рук, необходимо смазать пространство вокруг ногтя жирным кремом. Желательно сделать это еще до процедуры удаления.
После удаления старого яркого маникюра ногтевая пластина часто остается слегка окрашенной в тон лака. Чтобы вернуть ногтям первоначальный вид в домашних условиях, можно тщательно почистить их отбеливающей зубной пастой. Избежать нежелательного окрашивания в дальнейшем можно, используя бесцветный лак как базу для маникюра.
Достаточно распространенный случай: захотелось сделать маникюр на натуральных длинных ногтях, но край одной из пластин треснул. Не стоит сразу бежать в салон за наращиванием — ноготь можно спасти и в домашних условиях. Для этого необходимо взять чайный пакетик, вырезать из него небольшую полоску и положить ее на предварительно покрытый бесцветным лаком ноготь. Точнее, на тот участок, который был поврежден. Сверху следует нанести еще один слой лака. Когда он высохнет, можно переходить к маникюру.
Если хочется сделать маникюр в домашних условиях новым цветом лака, но под рукой нет нужного оттенка, его можно создать самостоятельно. Для этого понадобятся минеральные тени и бесцветный лак. Их нужно смешать, чтобы лак хорошо растворил тени. Для яркости можно добавить блесток. Если добавить в жидкость светлую рассыпчатую пудру — получится матовый лак.
Любительницы нейл-арта смогут рисовать на ногтях в домашних условиях, не покупая специальных кистей. Достаточно найти кисточку от старой подводки для глаз. Она достаточно упругая и специально создана для прорисовки тонких линий.
В домашних условиях можно сделать модный маникюр с леопардовым принтом, причем для него подойдет и обычный лак, и гель. За основу необходимо взять светлый оттенок. На него с помощью тонкой кисточки нанести пятнышки. Чтобы сделать их натуральнее, можно нарисовать черную окантовку. Когда слои просохнут (гель-лак нужно просушить в лампе), остается нанести прозрачный топ.
Многие девушки знают, что нанесение теней на базу делает цвет более насыщенным. То же самое касается и маникюра, сделанного в домашних условиях. Если цветное покрытие на ногтях выглядит бледным, следует использовать белый матовый лак в качестве основы. Это хороший способ избежать необходимости наносить несколько слоев лака.
Чтобы лак на ногтях после нанесения лучше держался, перед накладыванием базы хорошо обезжирьте ногтевую пластину. Для этого достаточно протереть ногти ватным тампоном, смоченным в белом винном уксусе.
Следующий шаг — прокрашивание. Чтобы маникюр в домашних условиях получился качественным и лак ложился аккуратно, наносить его следует тонкими слоями. Чтобы ногти быстрее высохли, можно опустить руки в холодную воду. Когда все слои нанесены, нанесите на каждый ноготь каплю масла для кутикулы. Это защитит лак от налипания пылинок.
Сделать красивый французский маникюр в домашних условиях можно с помощью канцелярской резинки. Ее нужно натянуть вокруг пальца и прокрасить край ногтя белым лаком. Резинка послужит отличным трафаретом. В домашних условиях можно изготовить и другие варианты шаблонов для френча, например из скотча или изоленты. Или обрезать край маникюрной кисточки по форме вогнутого полукруга. Если френч все же получился неровным, можно замаскировать край «улыбки» тонкой линией блесток.
Чтобы убрать лишний лак, который попал на кожу рук вокруг ногтя, желательно взять смоченную в жидкости для снятия лака тонкую кисточку. В отличие от ватной палочки она не заденет ноготь и не испортит свежий маникюр. Еще один способ быстро убрать огрехи: перед нанесением лака нужно смазать кожу возле ногтя клеем ПВА. Он создаст на коже пленку, которую несложно будет удалить вместе с лишним лаком. При этом клей не потянет за собой покрытие с самих ногтей.
Те, кто пользуется только гель-лаком, как правило, уже не новички в маникюре. Однако даже они могут не знать некоторых моментов, которые полезны каждому домашнему мастеру.
Если у вас нет подходящей базы или геля определенного оттенка, сделайте ее сами. Для этого нужно взять густую прозрачную или молочную базу и добавить немного капель цветного лака для ногтей. Тщательно перемешайте.
В домашних условиях можно создавать не только материалы, но и декор для дизайнов. Для этого понадобится поверхность, на которой лак будет хорошо держаться (например, формы для наращивания), и любой цветной гель-лак. Нанесите несколько слоев и высушите их в лампе. Затем эти полоски можно нарезать, приклеить на ноготь или вмешать в базу.
Новичкам, которые хотят попробовать аппаратный маникюр в домашних условиях, но боятся повредить ногти при обработке кутикулы, можно посоветовать приобрести безопасную фрезу. Она не имеет абразива и вряд ли сможет повредить ногтевую пластину.
Если не удалить пыль после маникюра из-под кутикулы, это может привести к появлению затеков и отслойке материала. Для быстрой очистки можно использовать небольшую плотную кисть, смоченную в обезжиривателе. Также подойдёт микробраш или просто намотанная на апельсиновую палочку салфетка.
Если, срезая кутикулу ножницами, вы не можете удалить ее ровно, увлажните кожу водой или используйте мягкий ремувер. Это поможет предотвратить расслоение кожи и обеспечит чистый срез, который не требует дополнительной обработки.
Маникюр в домашних условиях — это не просто бьюти-процедура, а сложный творческий процесс. Лайфхаки помогут сделать его гораздо проще и сократить количество ошибок у новичков.