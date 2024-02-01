Завариваем идеальную чашку чая: 5 простых шагов

Нередко в кухонных шкафчиках людей, которым все равно, какой чай они пьют, можно увидеть лишь упаковку чайных пакетиков, которые можно заварить прямо в кружке, реже — две-три упаковки с разными вкусами. Тогда как у истинного ценителя чая всегда есть в запасе листовой или прессованный чай разных видов, а разнообразные вкусовые добавки и пряности хранится отдельно, чтобы добавлять к чаю по желанию.