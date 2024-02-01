Завариваем идеальную чашку чая: 5 простых шагов

Posted 1 февраля, 11:14
Published 1 февраля, 11:14
Modified 1 февраля, 11:29
Updated 1 февраля, 11:29
Первыми чайный напиток распробовали жители Древнего Китая — это произошло примерно в III тысячелетии до н. э. Сегодня чай прочно вошел в жизнь людей по всему миру, и во многих странах сформировалась своя чайная культура. Чай обычно пьют как в чистом виде, так и с сахаром, лимоном, молоком (сливками) или же с другими вкусовыми добавками и пряностями.
Считается, что черный чай, если его грамотно заварить, помогает бороться с диабетом, а зеленый — играет большую роль в профилактике онкологических заболеваний молочных желез. Кроме того, чай способен как тонизировать, так и оказывать расслабляющее действие на организм человека, опять же, если правильно его заварить.
На сегодняшний день известны следующие виды классического чая (из чайного листа) — их всего шесть:
Помимо традиционных видов чая из чайного листа бывают еще напитки, которые можно заварить из листьев, корней или цветков других растений, которые также принято называть чаем. В их числе — матча (маття), мате, ройбуш, каркаде, различные травяные чаи и многие другие.
Сегодня на прилавках магазинов встречаются различные формы выпуска чая — байховый (листовой), прессованный, гранулированный, экстрагированный. При этом чай может продаваться россыпью (крупнолистовой, мелколистовой) или в дозированных пакетиках.
Многие люди не умеют правильно заварить чай или попросту не придают этому большого значения. В результате напиток у них выходит самый обычный, ненасыщенный или слишком горький, с невыразительным вкусом, притом что для получения вкусного, ароматного и полезного чая достаточно соблюсти всего несколько несложных правил, о которых мы расскажем ниже.
Для того чтобы заварить хороший чай, потребуется чистая свежая вода, которую можно получить путем фильтрации обычной водопроводной. Дело в том, что вода из-под крана может содержать примеси или быть слишком жесткой, что неизбежно скажется на вкусе готового чая, но качественный фильтр решает эту проблему. Другим выходом может стать покупка бутилированной воды.
Нередко в кухонных шкафчиках людей, которым все равно, какой чай они пьют, можно увидеть лишь упаковку чайных пакетиков, которые можно заварить прямо в кружке, реже — две-три упаковки с разными вкусами. Тогда как у истинного ценителя чая всегда есть в запасе листовой или прессованный чай разных видов, а разнообразные вкусовые добавки и пряности хранится отдельно, чтобы добавлять к чаю по желанию.
Определенный чай следует выбирать в соответствии с тем, какой эффект вы планируете получить от его употребления. Например, зеленый чай тонизирует, его хорошо пить утром, шу пуэр благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт, помогает снять напряжение и спазмы в кишечнике, а черный поможет снизить стресс и успокоиться — особенно, если положить в него немного мяты.
Хорошо помогает черный чай и в случае простуды, если не просто заварить его в чистом виде, а добавить к нему мед, лимон или имбирь в разных сочетаниях.
Чтобы определить, какое количество чая необходимо заварить, следует исходить из объема чашки или количества участвующих в чаепитии человек. Например, стандартный объем чайной чашки — 150 мл, и если ваша чашка больше, вам потребуется, соответственно, больше заварки. В среднем же, чтобы заварить чай, берется одна чайная ложка заварки на чашку.
Для компании же нужное количество чая, которое следует заварить в чайнике, рассчитывается следующим образом: по одной чайной ложке на чашку плюс еще одна. Кроме того, следует учитывать, что при использовании крупнолистового чая нужно класть в чайник побольше заварки, а в случае с мелколистовым чаем — чуть меньше.
Для того чтобы заварить чай, лучше всего подходят глиняный (керамический) или фарфоровый чайники, а вот посудой из металла или стекла для этих целей пользоваться не рекомендуется, так как чай там быстро остывает. Перед тем как положить в чайник заварку, его следует ополоснуть горячей водой.
Для разных видов чая предусмотрена своя температура заваривания. Так, обычный черный чай и пуэр необходимо заварить водой, нагретой до 95–100 градусов, зеленый чай и улуны полностью раскрываются при температуре не выше 90 градусов, а для того чтобы заварить некоторые сорта белого чая, используют воду, нагретую примерно до 60–80 градусов.
Перед тем как заварить чай, заварку в чайнике необходимо слегка потрясти, чтобы чайные листья равномерно распределились по дну, а не лежали в куче, как насыпано.
После того как чай заварен, чайник следует закрыть крышкой и дать напитку настояться. Время настаивания также напрямую зависит от вида чая, и не стоит недооценивать этот этап, так как он влияет на вкус готового напитка. Так, черный чай должен настаиваться около пяти минут, а зеленый и белый — не менее трех минут.
Каждый предпочитает пить чай так, как он привык — с сахаром, лимоном, молочными добавками, печеньем и конфетами, вареньем, медом и др. Однако стоит помнить, что настоящий вкус и аромат свежезаваренного чая можно ощутить, только если употреблять его в чистом виде, ни с чем не смешивая. Но это, конечно же, дело вкуса.