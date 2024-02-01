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Posted 1 февраля, 11:14

Published 1 февраля, 11:14

Modified 1 февраля, 11:29

Updated 1 февраля, 11:29

Рассказываем, как выбрать и заварить ароматный и полезный чай

Завариваем идеальную чашку чая: 5 простых шагов

1 февраля 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney. Рассказываем, как выбрать и заварить ароматный и полезный чай
О пользе чая людям известно еще с незапамятных времен. Этот напиток и вкусен, и полезен, но его качества в полной мере проявляются лишь тогда, когда он правильно приготовлен. Как следует заварить чай, чтобы он получился насыщенным и ароматным — читайте в статье.

Первыми чайный напиток распробовали жители Древнего Китая — это произошло примерно в III тысячелетии до н. э. Сегодня чай прочно вошел в жизнь людей по всему миру, и во многих странах сформировалась своя чайная культура. Чай обычно пьют как в чистом виде, так и с сахаром, лимоном, молоком (сливками) или же с другими вкусовыми добавками и пряностями.

Считается, что черный чай, если его грамотно заварить, помогает бороться с диабетом, а зеленый — играет большую роль в профилактике онкологических заболеваний молочных желез. Кроме того, чай способен как тонизировать, так и оказывать расслабляющее действие на организм человека, опять же, если правильно его заварить.

Считается, что черный чай, если его грамотно заварить, помогает бороться с диабетом
Считается, что черный чай, если его грамотно заварить, помогает бороться с диабетом. Фото: Изображение Midjourney

Виды чая

На сегодняшний день известны следующие виды классического чая (из чайного листа) — их всего шесть:

  • Черный (в Китае его еще называют красным — по цвету готового настоя) — традиционный чай, который производится путем ферментации чайного листа. Этот вид чая обладает горьковатым насыщенным вкусом, он наиболее популярен в России и европейских странах. Заварить его проще всего.
  • Зеленый — производится из минимально ферментированных чайных листьев, за счет чего в чае сохраняется высокий уровень антиоксидантов, витаминов и минералов. Напиток из зеленого чая имеет ненасыщенный желтый цвет и травянистый вкус. Особенно популярен это вид чая у жителей азиатских стран. Для того чтобы заварить этот и последующие чаи, потребуется вода строго определенной температуры.
  • Белый — листья для изготовления белого чая практически не подвергаются ферментации. Кроме того, состав включает в себя чайные почки (типсы). Он обладает бледно-желтым цветом и тонким ароматом. Китайцы считают этот чай особенно полезным для здоровья.
  • Желтый — этот вид чая производится из высококачественного сырья и представляет собой нечто среднее между зеленым и белым чаем. Он настолько редок, что приобрести его в ряде случаев можно лишь в Китае.
  • Улун — это полуферментированный чай, который по степени окисления чайного листа занимает место между черным и зеленым чаем. Он может быть сильноферментированным или слабоферментированным, и в зависимости от этого напиток может быть от светло-желтого до светло-коричневого цвета, с насыщенным вкусом.
  • Пуэр — это чай, сырье для которого сначала подвергается обычной ферментации, а затем дозревает естественным (шен пуэр) или ускоренным (шу пуэр) путем. Пуэр имеет несколько землистый вкус и насыщенный цвет.

Помимо традиционных видов чая из чайного листа бывают еще напитки, которые можно заварить из листьев, корней или цветков других растений, которые также принято называть чаем. В их числе — матча (маття), мате, ройбуш, каркаде, различные травяные чаи и многие другие.

Сегодня на прилавках магазинов встречаются различные формы выпуска чая — байховый (листовой), прессованный, гранулированный, экстрагированный. При этом чай может продаваться россыпью (крупнолистовой, мелколистовой) или в дозированных пакетиках.

На сегодняшний день известны шесть видов классического чая
На сегодняшний день известны шесть видов классического чая. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно заваривать чай

Многие люди не умеют правильно заварить чай или попросту не придают этому большого значения. В результате напиток у них выходит самый обычный, ненасыщенный или слишком горький, с невыразительным вкусом, притом что для получения вкусного, ароматного и полезного чая достаточно соблюсти всего несколько несложных правил, о которых мы расскажем ниже.

Использование фильтрованной воды

Для того чтобы заварить хороший чай, потребуется чистая свежая вода, которую можно получить путем фильтрации обычной водопроводной. Дело в том, что вода из-под крана может содержать примеси или быть слишком жесткой, что неизбежно скажется на вкусе готового чая, но качественный фильтр решает эту проблему. Другим выходом может стать покупка бутилированной воды.

Выбор чая

Нередко в кухонных шкафчиках людей, которым все равно, какой чай они пьют, можно увидеть лишь упаковку чайных пакетиков, которые можно заварить прямо в кружке, реже — две-три упаковки с разными вкусами. Тогда как у истинного ценителя чая всегда есть в запасе листовой или прессованный чай разных видов, а разнообразные вкусовые добавки и пряности хранится отдельно, чтобы добавлять к чаю по желанию.

Определенный чай следует выбирать в соответствии с тем, какой эффект вы планируете получить от его употребления. Например, зеленый чай тонизирует, его хорошо пить утром, шу пуэр благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт, помогает снять напряжение и спазмы в кишечнике, а черный поможет снизить стресс и успокоиться — особенно, если положить в него немного мяты.

Хорошо помогает черный чай и в случае простуды, если не просто заварить его в чистом виде, а добавить к нему мед, лимон или имбирь в разных сочетаниях.

Черный чай помогает при простуде, если его правильно заварить и добавить мед, лимон или имбирь
Черный чай помогает при простуде, если его правильно заварить и добавить мед, лимон или имбирь. Фото: Изображение Midjourney

Определение нужного количества чая

Чтобы определить, какое количество чая необходимо заварить, следует исходить из объема чашки или количества участвующих в чаепитии человек. Например, стандартный объем чайной чашки — 150 мл, и если ваша чашка больше, вам потребуется, соответственно, больше заварки. В среднем же, чтобы заварить чай, берется одна чайная ложка заварки на чашку.

Для компании же нужное количество чая, которое следует заварить в чайнике, рассчитывается следующим образом: по одной чайной ложке на чашку плюс еще одна. Кроме того, следует учитывать, что при использовании крупнолистового чая нужно класть в чайник побольше заварки, а в случае с мелколистовым чаем — чуть меньше.

Заваривание

Для того чтобы заварить чай, лучше всего подходят глиняный (керамический) или фарфоровый чайники, а вот посудой из металла или стекла для этих целей пользоваться не рекомендуется, так как чай там быстро остывает. Перед тем как положить в чайник заварку, его следует ополоснуть горячей водой.

Для разных видов чая предусмотрена своя температура заваривания. Так, обычный черный чай и пуэр необходимо заварить водой, нагретой до 95–100 градусов, зеленый чай и улуны полностью раскрываются при температуре не выше 90 градусов, а для того чтобы заварить некоторые сорта белого чая, используют воду, нагретую примерно до 60–80 градусов.

Перед тем как заварить чай, заварку в чайнике необходимо слегка потрясти, чтобы чайные листья равномерно распределились по дну, а не лежали в куче, как насыпано.

Время настаивания

После того как чай заварен, чайник следует закрыть крышкой и дать напитку настояться. Время настаивания также напрямую зависит от вида чая, и не стоит недооценивать этот этап, так как он влияет на вкус готового напитка. Так, черный чай должен настаиваться около пяти минут, а зеленый и белый — не менее трех минут.

Чтобы заварить чай, лучше всего подходят глиняный (керамический) или фарфоровый чайники
Чтобы заварить чай, лучше всего подходят глиняный (керамический) или фарфоровый чайники. Фото: Изображение Midjourney

Как пить чай

Каждый предпочитает пить чай так, как он привык — с сахаром, лимоном, молочными добавками, печеньем и конфетами, вареньем, медом и др. Однако стоит помнить, что настоящий вкус и аромат свежезаваренного чая можно ощутить, только если употреблять его в чистом виде, ни с чем не смешивая. Но это, конечно же, дело вкуса.

#Еда#Чай#Все материалы авторов
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