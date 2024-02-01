Где взять деньги для первоначального взноса по ипотеке

Поэтому каждый человек должен выбирать свою инвестиционную стратегию в зависимости от своего уровня рисков. Здесь нет одного правильного решения: главное понимать, что не стоит вкладывать всю свою сумму в высокорисковые инструменты. Лучше создать портфель, состоящий из активов с разными уровнями риска, чтобы в случае потерь не потерять все свои накопления.