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Posted 1 февраля, 10:34

Published 1 февраля, 10:34

Modified 1 февраля, 11:30

Updated 1 февраля, 11:30

Рассказываем. чем заменить яйца в выпечке, фарше, салатах и других блюдах

Чем заменить куриные яйца в выпечке, салатах и котлетах: 10+ полезных заменителей яиц

1 февраля 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. Рассказываем. чем заменить яйца в выпечке, фарше, салатах и других блюдах
Чем заменить яйца при приготовлении блюд из фарша и других ингредиентов, а также выпечки? Таким вопросом часто задаются те, кто сознательно или по рекомендации медиков отказался от употребления продуктов животного происхождения, и те, у кого под рукой внезапно не оказалось куриных яиц.

Рассказываем, чем заменить яйца, чтобы привычные блюда не изменились по своим вкусовым и другим характеристикам.

Выпечка

Чем заменить яйца при приготовлении выпечки? Стоит отметить, что такая замена возможна вне зависимости от типа теста. Важно ориентироваться на основную функцию, которую продукт выполняет в рамках приготовления теста: его задача — связать все компоненты блюда. С этой задачей успешно справляются не только куриные яйца, но и другие продукты, в том числе доступные:

  • Льняные семена — одна ложка (столовая) с добавлением трех ложек (столовых) воды станет отличной альтернативой использованию одного куриного яйца. Ингредиенты потребуется тщательно перемешать, а полученную массу поместить в холодильник буквально на десять или пятнадцать минут — для того, чтобы она смогла «набрать форму».
  • Семена чиа — пропорции аналогичные: одна ложка (столовая) ингредиента с тремя ложками (столовыми воды). Правда, времени для набухания массы потребуется чуть больше — примерно полчаса.
  • Крахмал (кукурузный) — потребуется одна столовая ложка продукта, который нужно будет перемешать с двумя ложками (столовыми) воды до формирования плотной консистенции. Готовой массой можно будет заменить одно яйцо.

Кроме того, заменить яйцо (одно) можно и следующими продуктами:

  • Крахмал (картофельный) — две ложки (столовые).
  • Хлопья овсяные — в количестве двух ложек их потребуется смешать с аналогичным количеством воды. Перед добавлением готовой субстанции в тесто его желательно поместить в воду и размочить.

Яйца в выпечке можно заменить и майонезом — потребуется примерно три столовые ложки, которые станут заменой одному яйцу. Не стоит забывать, что яйца входят в число ингредиентов, которые есть в майонезе, если, конечно, это не постный продукт. Так что подобную альтернативу можно рассматривать разве что в тех случаях, когда яиц не оказалось на кухне.

Яйца в выпечке можно заменить майонезом, крахмалом, овсянкой, семенами льна или чиа
Яйца в выпечке можно заменить майонезом, крахмалом, овсянкой, семенами льна или чиа. Фото: Изображение Midjourney

Если речь идет о выпечке без содержания соды либо разрыхлителя, компоненты, используемые вместо яиц, будут несколько иными. Готовая выпечка получится легкой и воздушной даже в этом случае, однако необходимо будет соблюсти пропорции и важные рекомендации.

Чем можно заменить яйца:

  • Сода и уксус — оба ингредиента берутся в количестве одной столовой ложки. Сода заливается уксусом, далее готовая смесь сразу же добавляется в тесто.
  • Разрыхлитель и растительное масло — две ложки (чайные) на одну ложку (столовую) плюс примерно две ложки (чайные) воды. Разрыхлитель следует добавить к сухим ингредиентам, масло и вода, соответственно, добавляются к жидким компонентам.
  • Молоко, лимонный сок и сода — берутся в следующих пропорциях: две ложки (столовые), половина ложки (столовой) и половина ложки (столовой). Все вместе смешивается до тех пор, пока консистенция не станет однородной.
  • Молоко и разрыхлитель — эти ингредиенты потребуются в пропорции две ложки (столовые) на четверть чайной ложки. Разрыхлитель следует добавить к сухим компонентам, молоко — соответственно, к жидким. Ингредиентами в таком количестве можно заменить одно яйцо.

Также можно заменить одно яйцо смесью, приготовленной из двух ложек (столовых) нутовой муки и двух ложек (столовых) воды. Можно использовать и соевую муку. Ингредиенты потребуется как можно более тщательно взбить при помощи венчика.

Заменить яйца в выпечке можно смесью из нутовой муки и двух воды
Заменить яйца в выпечке можно смесью из нутовой муки и двух воды. Фото: Изображение Midjourney

Бисквиты

При приготовлении бисквитов и выпечки типа брауни яйца используются для придания готовым блюдам влажности. Аналогичного эффекта можно добиться, если заменить яйца другими доступными ингредиентами.

К примеру, можно взять банан — для того, чтобы заменить одно яйцо, потребуется примерно половина фрукта. Его следует тщательно перемолоть в блендере или размять вилкой до состояния пюре. Другой вариант — пюре, которое может быть персиковым, яблочным, тыквенным или сливовым. Оптимальный объем — около трех столовых ложек. Следует учесть, что наиболее нейтральным по вкусу считается пюре из яблок. Также подойдет тофу — для того, чтобы заменить в бисквите одно яйцо, потребуется около 50 грамм этого продукта. Перед использованием его нужно перемолоть в блендере.

Совет: пюре из фруктов и бананы добавят готовой выпечке аромат, тогда как тофу, напротив, будет впитывать в себя запахи и нейтрализовать вкус других компонентов, так что на вкус теста этот ингредиент никак не повлияет.

Заменить яйца в тесте можно бананом, фруктовым пюре, сыром тофу
Заменить яйца в тесте можно бананом, фруктовым пюре, сыром тофу. Фото: Изображение Midjourney

Блины

При приготовлении блинов яйца используются для того, чтобы придать им особую воздушность и легкость. В данном случае яйца можно заменить, при этом поставленная цель будет достигнута.

Чем можно заменить яйца при приготовлении блинов:

  • Сода и сметана — в пропорции одна ложка (чайная) на одну ложку (столовую). Вместо сметаны можно использовать йогурт без добавок или сок лимона.
  • Мука, нутовая или соевая — в количестве двух ложек (столовых). Ее потребуется смешать с двумя ложками (столовыми) воды и взбить при помощи венчика.
  • Банан и разрыхлитель — потребуется половина банана и четверть ложки (чайной) разрыхлителя. Фрукт нужно будет измельчить при помощи вилки либо в блендере.

Также яйца при приготовлении блинов можно заменить и картофельным крахмалом со сметаной. Крахмал нужно взять в количестве, равном одной ложке (столовой), сметану — в аналогичном количестве, при необходимости ее можно заменить растительным маслом. Также потребуется и вода в количестве одной ложки (столовой).

Заменить яйца в блинах можно бананом, мукой, сметаной
Заменить яйца в блинах можно бананом, мукой, сметаной. Фото: Изображение Midjourney

Сырники

Можно ли заменить чем-либо яйца при приготовлении сырников? Да, а если для приготовления блюда используется умеренно сухой творог, можно обойтись вообще без яиц. В остальных случаях можно ориентироваться на альтернативные ингредиенты:

  • Картофельный крахмал и сметана — нужно будет взять по одной ложке (столовой) каждого ингредиента и разбавить аналогичным количеством воды.
  • Банан — будет достаточно половины одного фрукта, его потребуется измельчить.
  • Манная крупа — достаточно будет взять две ложки (столовые) этого продукта.

В процессе приготовления массы для выпечки сырников в нее можно добавить небольшое количество кефира, ряженки либо обычной воды. Перечисленные ингредиенты свяжут друг с другом все компоненты, так что сырники при жарке не будут разваливаться.

Заменить яйца в сырниках можно бананами, манкой или картошкой
Заменить яйца в сырниках можно бананами, манкой или картошкой. Фото: Изображение Midjourney

Масса для смазывания теста

Если речь идет о выпечке, которая готовится в духовом шкафу, то ее, как правило, предварительно смазывают яйцом — взбитым. В результате на пирогах появляется красивая и хрустящая корочка. Впрочем, аналогичного эффекта можно добиться и без использования яиц.

Чем заменить яйца при смазывании выпечки:

  • Сметана
  • Подогретая вода
  • Сливочное масло, предварительно растопленное
  • Молоко

Также подойдет постный майонез, крепко заваренный чай (черный) либо растительное масло. Если необходимо придать пирогу легкий желтый оттенок, в перечисленные ингредиенты можно добавить небольшое количество куркумы — будет достаточно даже щепотки.

Если речь идет о приготовлении сладкой выпечки, для смазывания не рекомендуется выбирать майонез. Подойдет либо чай, либо молоко, либо вода, причем любой из этих ингредиентов можно смешать с сахаром.

Чтобы корочка на выпечке получилась мягкой и блестящей, яйца можно заменить сметаной. Добавление молока придаст корочке красивый глянцевый блеск, а масло либо вода сделают ее более румяной. Если хочется, чтобы корочка получилась именно хрустящей, рекомендуется заменять яйца при смазывании выпечки черным чаем.

Для смазывания теста вместо яиц подойдут молоко, сметана, сливочное масло
Для смазывания теста вместо яиц подойдут молоко, сметана, сливочное масло. Фото: Изображение Midjourney

Блюда из фарша

Для чего в блюда из фарша обычно добавляют яйца? Ответ очевидный — для того, чтобы котлеты, фрикадельки в процессе жарки не разваливались. Однако многие хозяйки знают, что яйца, добавленные в такие блюда в качестве ингредиентов, лишают мясо мягкости. Поэтому яйца можно смело заменить продуктами, которые сохранят мягкость основного ингредиента и свяжут друг с другом остальные компоненты.

Чем можно заменить яйца при приготовлении блюд из мясного фарша:

  • Мука (пшеничная) — три ложки (столовые);
  • Пюре из картофеля — две ложки (столовые);
  • Картофель — 1 штука, натертая на терке (мелкой);
  • Белый хлеб — один кусок, который предварительно нужно будет размочить либо в молоке, либо в воде;
  • Крахмал (картофельный) — две ложки (столовые), можно также использовать и кукурузный крахмал;
  • Мука (нутовая или соевая) — две ложки (столовые), нужно перемешать с аналогичным количеством воды;

Также заменить яйца можно смесью, приготовленной из ложки овсяных хлопьев и такого же количества воды, либо рисом (круглым) — его необходимо использовать в разваренном состоянии, в количестве четырех ложек (столовых).

Заменить яйца в фарше можно мукой, крахмалом, хлебом, картошкой, овсянкой
Заменить яйца в фарше можно мукой, крахмалом, хлебом, картошкой, овсянкой. Фото: Изображение Midjourney

Салаты

Яйца в качестве ингредиентов используются для приготовления множества салатов. Однако их можно заменить на другие доступные и недорогие продукты, а рецептура при этом останется неизменной, равно как и вкус готовых блюд. К примеру, вместо них можно использовать тофу либо адыгейский сыр, нарезанный кубиками небольшого размера. По своей текстуре эти продукты действительно напоминают яйца.

Если необходимо сохранить легкий яичный аромат, можно использовать такой ингредиент, как индийская соль — предпочтение следует отдавать черной. Аромат обеспечивается за счет содержания в такой соли сероводорода.

В салатах яйца можно заменить сыром тофу или адыгейским
В салатах яйца можно заменить сыром тофу или адыгейским. Фото: Изображение Midjourney

Чем заменить яичные белки

При приготовлении ряда блюд используются исключительно яичные белки. Пример — безе, другие подобные десерты: белки в данном случае тщательно взбиваются до формирования эффектной пены. Можно ли в данном случае чем-либо заменить яйца? Безусловно, но только одним продуктом — аквафабой.

Что такое аквафаба? Это та самая жидкость, которая, как правило, остается после варки нута, фасоли либо гороха. Можно использовать аналогичную жидкость из консервов, однако важно, чтобы в ней не было ничего за исключением соли и воды.

Беспроигрышный вариант — заменить яичные белки нутовым отваром. Он отличается нейтральным вкусом, поэтому характеристики готового блюда не изменятся. Аквафабу необходимо взбивать, точно так же, как и белки — до образования пены. Для того чтобы заменить один белок, потребуется в среднем три ложки (столовые) такой жидкости.

#Еда#Яйца#Все материалы авторов
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