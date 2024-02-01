Чем заменить куриные яйца в выпечке, салатах и котлетах: 10+ полезных заменителей яиц

Posted 1 февраля, 10:34
Published 1 февраля, 10:34
Modified 1 февраля, 11:30
Updated 1 февраля, 11:30
Рассказываем, чем заменить яйца, чтобы привычные блюда не изменились по своим вкусовым и другим характеристикам.
Чем заменить яйца при приготовлении выпечки? Стоит отметить, что такая замена возможна вне зависимости от типа теста. Важно ориентироваться на основную функцию, которую продукт выполняет в рамках приготовления теста: его задача — связать все компоненты блюда. С этой задачей успешно справляются не только куриные яйца, но и другие продукты, в том числе доступные:
Кроме того, заменить яйцо (одно) можно и следующими продуктами:
Яйца в выпечке можно заменить и майонезом — потребуется примерно три столовые ложки, которые станут заменой одному яйцу. Не стоит забывать, что яйца входят в число ингредиентов, которые есть в майонезе, если, конечно, это не постный продукт. Так что подобную альтернативу можно рассматривать разве что в тех случаях, когда яиц не оказалось на кухне.
Если речь идет о выпечке без содержания соды либо разрыхлителя, компоненты, используемые вместо яиц, будут несколько иными. Готовая выпечка получится легкой и воздушной даже в этом случае, однако необходимо будет соблюсти пропорции и важные рекомендации.
Чем можно заменить яйца:
Также можно заменить одно яйцо смесью, приготовленной из двух ложек (столовых) нутовой муки и двух ложек (столовых) воды. Можно использовать и соевую муку. Ингредиенты потребуется как можно более тщательно взбить при помощи венчика.
При приготовлении бисквитов и выпечки типа брауни яйца используются для придания готовым блюдам влажности. Аналогичного эффекта можно добиться, если заменить яйца другими доступными ингредиентами.
К примеру, можно взять банан — для того, чтобы заменить одно яйцо, потребуется примерно половина фрукта. Его следует тщательно перемолоть в блендере или размять вилкой до состояния пюре. Другой вариант — пюре, которое может быть персиковым, яблочным, тыквенным или сливовым. Оптимальный объем — около трех столовых ложек. Следует учесть, что наиболее нейтральным по вкусу считается пюре из яблок. Также подойдет тофу — для того, чтобы заменить в бисквите одно яйцо, потребуется около 50 грамм этого продукта. Перед использованием его нужно перемолоть в блендере.
Совет: пюре из фруктов и бананы добавят готовой выпечке аромат, тогда как тофу, напротив, будет впитывать в себя запахи и нейтрализовать вкус других компонентов, так что на вкус теста этот ингредиент никак не повлияет.
При приготовлении блинов яйца используются для того, чтобы придать им особую воздушность и легкость. В данном случае яйца можно заменить, при этом поставленная цель будет достигнута.
Чем можно заменить яйца при приготовлении блинов:
Также яйца при приготовлении блинов можно заменить и картофельным крахмалом со сметаной. Крахмал нужно взять в количестве, равном одной ложке (столовой), сметану — в аналогичном количестве, при необходимости ее можно заменить растительным маслом. Также потребуется и вода в количестве одной ложки (столовой).
Можно ли заменить чем-либо яйца при приготовлении сырников? Да, а если для приготовления блюда используется умеренно сухой творог, можно обойтись вообще без яиц. В остальных случаях можно ориентироваться на альтернативные ингредиенты:
В процессе приготовления массы для выпечки сырников в нее можно добавить небольшое количество кефира, ряженки либо обычной воды. Перечисленные ингредиенты свяжут друг с другом все компоненты, так что сырники при жарке не будут разваливаться.
Если речь идет о выпечке, которая готовится в духовом шкафу, то ее, как правило, предварительно смазывают яйцом — взбитым. В результате на пирогах появляется красивая и хрустящая корочка. Впрочем, аналогичного эффекта можно добиться и без использования яиц.
Чем заменить яйца при смазывании выпечки:
Также подойдет постный майонез, крепко заваренный чай (черный) либо растительное масло. Если необходимо придать пирогу легкий желтый оттенок, в перечисленные ингредиенты можно добавить небольшое количество куркумы — будет достаточно даже щепотки.
Если речь идет о приготовлении сладкой выпечки, для смазывания не рекомендуется выбирать майонез. Подойдет либо чай, либо молоко, либо вода, причем любой из этих ингредиентов можно смешать с сахаром.
Чтобы корочка на выпечке получилась мягкой и блестящей, яйца можно заменить сметаной. Добавление молока придаст корочке красивый глянцевый блеск, а масло либо вода сделают ее более румяной. Если хочется, чтобы корочка получилась именно хрустящей, рекомендуется заменять яйца при смазывании выпечки черным чаем.
Для чего в блюда из фарша обычно добавляют яйца? Ответ очевидный — для того, чтобы котлеты, фрикадельки в процессе жарки не разваливались. Однако многие хозяйки знают, что яйца, добавленные в такие блюда в качестве ингредиентов, лишают мясо мягкости. Поэтому яйца можно смело заменить продуктами, которые сохранят мягкость основного ингредиента и свяжут друг с другом остальные компоненты.
Чем можно заменить яйца при приготовлении блюд из мясного фарша:
Также заменить яйца можно смесью, приготовленной из ложки овсяных хлопьев и такого же количества воды, либо рисом (круглым) — его необходимо использовать в разваренном состоянии, в количестве четырех ложек (столовых).
Яйца в качестве ингредиентов используются для приготовления множества салатов. Однако их можно заменить на другие доступные и недорогие продукты, а рецептура при этом останется неизменной, равно как и вкус готовых блюд. К примеру, вместо них можно использовать тофу либо адыгейский сыр, нарезанный кубиками небольшого размера. По своей текстуре эти продукты действительно напоминают яйца.
Если необходимо сохранить легкий яичный аромат, можно использовать такой ингредиент, как индийская соль — предпочтение следует отдавать черной. Аромат обеспечивается за счет содержания в такой соли сероводорода.
При приготовлении ряда блюд используются исключительно яичные белки. Пример — безе, другие подобные десерты: белки в данном случае тщательно взбиваются до формирования эффектной пены. Можно ли в данном случае чем-либо заменить яйца? Безусловно, но только одним продуктом — аквафабой.
Что такое аквафаба? Это та самая жидкость, которая, как правило, остается после варки нута, фасоли либо гороха. Можно использовать аналогичную жидкость из консервов, однако важно, чтобы в ней не было ничего за исключением соли и воды.
Беспроигрышный вариант — заменить яичные белки нутовым отваром. Он отличается нейтральным вкусом, поэтому характеристики готового блюда не изменятся. Аквафабу необходимо взбивать, точно так же, как и белки — до образования пены. Для того чтобы заменить один белок, потребуется в среднем три ложки (столовые) такой жидкости.