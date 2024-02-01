Чем заменить куриные яйца в выпечке, салатах и котлетах: 10+ полезных заменителей яиц

К примеру, можно взять банан — для того, чтобы заменить одно яйцо, потребуется примерно половина фрукта. Его следует тщательно перемолоть в блендере или размять вилкой до состояния пюре. Другой вариант — пюре, которое может быть персиковым, яблочным, тыквенным или сливовым. Оптимальный объем — около трех столовых ложек. Следует учесть, что наиболее нейтральным по вкусу считается пюре из яблок. Также подойдет тофу — для того, чтобы заменить в бисквите одно яйцо, потребуется около 50 грамм этого продукта. Перед использованием его нужно перемолоть в блендере.