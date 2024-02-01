«Арктическая» ипотека меняет свои условия

Программа «Арктическая ипотека» предоставляет возможность приобрести недвижимость в Арктической зоне на льготных условиях. Одним из требований для получения этой ипотеки является то, что стоимость 1 кв. м. не может превышать установленного Минстроем среднерыночного показателя для данного региона.