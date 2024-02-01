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Posted 1 февраля, 08:18

Published 1 февраля, 08:18

Modified 1 февраля, 08:20

Updated 1 февраля, 08:20

«Арктическая» ипотека меняет свои условия

«Арктическая» ипотека меняет свои условия

1 февраля 2024, 08:18
Фото: 1MI.
Минвостокразвития стал инициатором отмены ограничений для одного из видов ипотеки. Вопрос о новых условиях будет решаться в ближайшие три месяца.

Программа «Арктическая ипотека» предоставляет возможность приобрести недвижимость в Арктической зоне на льготных условиях. Одним из требований для получения этой ипотеки является то, что стоимость 1 кв. м. не может превышать установленного Минстроем среднерыночного показателя для данного региона.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что встал вопрос как эти ограничения снять. В обсуждении с Минстроем и Министерством финансов рассматриваются варианты, при которых цена будет либо корректироваться, либо убираться полностью.

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По его словам, на данный момент многие ипотечные программы имеют ограничения: увеличивается размер первоначального взноса, снижается максимальная сумма кредита. Однако, «Арктическая ипотека» и «Дальневосточная ипотека» работают в другом направлении.

Руководитель Минвостокразвития напомнил, что эти программы требуют первоначального взноса в размере 20% и предоставляют возможность получить кредит на сумму до девяти миллионов рублей для жилья площадью более 60 кв. м.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Ипотека#Банк России#Льготная ипотека#Арктическая ипотека
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