«Арктическая» ипотека меняет свои условия

Posted 1 февраля, 08:18
Published 1 февраля, 08:18
Modified 1 февраля, 08:20
Updated 1 февраля, 08:20
Программа «Арктическая ипотека» предоставляет возможность приобрести недвижимость в Арктической зоне на льготных условиях. Одним из требований для получения этой ипотеки является то, что стоимость 1 кв. м. не может превышать установленного Минстроем среднерыночного показателя для данного региона.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что встал вопрос как эти ограничения снять. В обсуждении с Минстроем и Министерством финансов рассматриваются варианты, при которых цена будет либо корректироваться, либо убираться полностью.
По его словам, на данный момент многие ипотечные программы имеют ограничения: увеличивается размер первоначального взноса, снижается максимальная сумма кредита. Однако, «Арктическая ипотека» и «Дальневосточная ипотека» работают в другом направлении.
Руководитель Минвостокразвития напомнил, что эти программы требуют первоначального взноса в размере 20% и предоставляют возможность получить кредит на сумму до девяти миллионов рублей для жилья площадью более 60 кв. м.