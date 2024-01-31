Топ-5 доступных мест в России, где всегда тепло

В феврале в России есть места, где можно насладиться теплым климатом. Одним из таких мест является Крым. В этом регионе зимой погода обычно достаточно мягкая и солнечная, а температура воздуха может достигать +10°C. Конечно, есть и другие регионы, где можно найти тепло в феврале. Например, на южном побережье Краснодарского края, в городах Сочи и Анапа, климат также благоприятный для отдыха. Здесь можно ожидать температуру около +5-7°C.