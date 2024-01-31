Как накопить деньги на будущее ребенка: советы по выбору финансовой стратегии

Posted 31 января, 13:11
Published 31 января, 13:11
Modified 1 февраля, 07:28
Updated 1 февраля, 07:28
Родители склонны откладывать вопрос о накоплении на будущее ребенка на неопределенное время. Это понятно — сложно регулярно выделять определенную сумму из семейного бюджета, когда подрастающий ребенок требует всё больше финансовых расходов. Игрушки, одежда, детский сад, секции, репетиторы, расходы на врачей. Но чем раньше вы начнете формировать детский инвестиционный портфель, тем больше вам удастся скопить денег к совершеннолетию ребенка.
В идеале деньги на будущее ребенка нужно начинать откладывать сразу же после рождения малыша. Например, во времена Советского Союза при рождении ребенка на его имя сразу же открывали сберегательную книжку и пополняли ее с каждой зарплаты.
С точки зрения инвестиций такая стратегия означает формирование долгосрочного портфеля. Это монотонная и длительная работа по созданию капитала, и здесь важна регулярность и дисциплинированность. Накопление должно войти в привычку.
Однако эксперты предупреждают, что откладывать деньги на ребенка нужно тогда, когда родители сами находятся в полной финансовой безопасности. Что это значит? Родители должны иметь четкую финансовую стратегию на ближайшее время, у них должна быть создана подушка финансовой безопасности. Если у родителей нет такой стратегии, то финансовые ресурсы будут использоваться нерационально, и тогда не получится накопить деньги.
Совет. Начинайте копить деньги на будущее ребенка как можно раньше. Чем больше горизонт инвестирования, тем больших результатов вам удастся достичь.
Для начала нужно определиться с целями накопления. Подумайте, на что вы собираетесь откладывать деньги: на образование ребенка, на покупку для него квартиры, или ваша цель — просто передать накопленные средства в собственность ребенка по достижении им совершеннолетия. Учтите, что деньги будущему студенту могут понадобиться не только на получение платного образования, но и на аренду жилья, оплату курсов, да и просто на жизнь в другом городе.
От определения целей зависят выбор стратегии накопления и сумма ежемесячного инвестирования. Например, если вы хотите накопить на недвижимость, то придется откладывать не менее 500 долларов в месяц, а на обучение ребенка достаточно откладывать хотя бы по 5 — 7 тыс. рублей в месяц.
Сколько откладывать денег в месяц, зависит и от того, в какой срок вы хотите уложиться. Если вы ставите целью накопить деньги за 15 лет, то это будет проще для семейного бюджета, нежели если начать откладывать за 3 — 5 лет до наступления определенного события. К тому же чем длиннее срок вложения денег, тем выше вероятность получить положительный эффект от инвестирования.
При определении суммы стоит делать и поправку на инфляцию. Например, если вы откладываете ежемесячно по 5 тыс. рублей, а годовая инфляция составила 10%, то в следующем периоде откладывайте уже по 5,5 тыс. рублей.
Совет. Не ставьте целью накопления достижение какой-то определенной суммы. Откладывайте деньги ежемесячно, но исходя из своих возможностей и средств.
Многие россияне не доверяют финансовым институтам и государству и до сих пор предпочитают откладывать и хранить деньги «под подушкой». Но накопить таким образом деньги в течение 15 — 20 лет вряд ли удастся — инфляция и девальвация «съедят» значительную сумму средств.
Поэтому стоит обратиться к более надежным инструментам, зарекомендовавшим себя в течение многих лет. К ним относят:
Рассмотрим все преимущества и недостатки каждого вида стратегии.
На первый взгляд, это самая простая стратегия накопления: открываете счет в банке и ежемесячно пополняете его определенной суммой денег. На ваш вклад будут начисляться проценты, что позволит избежать инфляционных рисков.
Изучите депозитные программы банков, при этом обращая внимание на надежность финансового учреждения и на условия вклада: возможность пополнения счета и капитализации процентов.
Некоторые банки предлагают открывать вклад сразу на имя ребенка. Здесь есть свои плюсы: приучение ребенка к финансовой грамотности — с 14 лет он сам может получать проценты по вкладу, а у родителей не возникает соблазна снять деньги с накопительного счета ребенка, чтобы потратить на непредвиденные расходы.
Совет. Сумма вкладов застрахована государством, но в пределах 1,4 млн рублей. Если вы планируете накопить больше этой суммы, то лучше открывать несколько счетов на разных членов семьи.
Накопить деньги для ребенка можно с помощью инвестирования средств в ценные бумаги. Многие эксперты считают этот способ наиболее выгодным и оптимальным для накопления средств — ценные бумаги имеют устойчивую тенденцию к росту в самой долгосрочной перспективе.
Сейчас инвестирование в акции доступно каждому человеку — брокерский счет предлагают крупнейшие отечественные банки и компании. Вам необходимо лишь открыть счет и довериться брокеру.
Но тут есть и несколько подводных камней. Во-первых, доход по такому счету не гарантирован и полностью зависит от рынка. Во-вторых, доверившись нечестному брокеру, вы рискуете потерять часть накоплений, да и комиссия у некоторых брокеров может достигать 10%. Поэтому старайтесь контролировать тарифы брокеров и в случае их повышения не бойтесь перевести счет другому брокеру.
Несмотря на риски, эксперты всё же считают инвестирование самой лучшей стратегией накопления денег ребенку на будущее.
Совет. Чтобы не терять на комиссиях брокеру, самостоятельно соберите портфель из акций крупнейших компаний. Эксперты советуют обратить внимание на ценные бумаги «Норникеля», Сбера, «Яндекса», «Лукойла», «Газпрома», «Магнита».
Накопительные страховые программы считаются гарантированным способом обеспечить ребенку получение определенной суммы денег в установленное время. Обязательное условие — фиксированная сумма и регулярное пополнение счета.
Плюсы накопительных программ:
Учтите, что с накопительного счета нельзя досрочно снимать деньги. Кроме того, нельзя пропускать ежемесячный платеж — в этом случае вы рискуете потерять часть средств.
Совет. Воспользуйтесь правом получить налоговый вычет. Накапливая деньги на ребенка, можно значительно сэкономить, получив раз в год налоговый вычет до 120 тыс. рублей.
Как и во все времена, одним из ликвидных инструментов накопления средств остается покупка недвижимости. Эксперты советуют приобрести недвижимость еще тогда, когда ребенок маленький. Для этого можно воспользоваться ипотечными программами.
Пока ребенок будет расти, вы сможете гасить долг по ипотеке и сдавать жилье в аренду. Таким образом, к совершеннолетию ребенка квартира перейдет к нему в наследство — собственное жилье поможет молодому человеку на этапе его обучения и становления карьеры.
При выборе инструмента накопления важно понимать свои возможности и цели. Если вы осознаете, что не в силах освоить биржевые сводки, то откройте накопительный счет или депозит в банке.
Прежде чем выбрать стратегию, задайте себе следующие вопросы:
Помните: чтобы накопить деньги на будущее ребенка, важна финансовая дисциплина. Регулярные пополнения счета, финансовое планирование помонут не только сформировать денежный фонд для ребенка, но и научить его финансовой грамотности на собственном примере.