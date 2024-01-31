Как накопить деньги на будущее ребенка: советы по выбору финансовой стратегии

Для начала нужно определиться с целями накопления. Подумайте, на что вы собираетесь откладывать деньги: на образование ребенка, на покупку для него квартиры, или ваша цель — просто передать накопленные средства в собственность ребенка по достижении им совершеннолетия. Учтите, что деньги будущему студенту могут понадобиться не только на получение платного образования, но и на аренду жилья, оплату курсов, да и просто на жизнь в другом городе.