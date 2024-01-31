Как готовить кашу, чтобы она не пригорала и была правильной консистенции

Posted 31 января, 10:55
Published 31 января, 10:55
Modified 31 января, 10:57
Updated 31 января, 10:57
Обычно в семье все любят разную кашу. К примеру, мама на завтрак ест овсянку, потому что это полезно. Папа — рисовую, потому что это сытно. Дети — манную, поскольку это вкусно. Как же угодить всем домочадцам? Разбираемся, как варить самые популярные виды каш.
Самое главное в манной каше, как известно, — отсутствие комочков. Как этого добиться? Есть проверенный лайфхак. Манную крупу перед варкой нужно положить в холодную жидкость — это может быть вода, молоко или микс воды и молока — и оставить так на 10 — 15 минут. Крупинки набухнут, перестанут склеиваться, и каша сварится без комочков.
Теперь о консистенции. В идеале для каши средней густоты нужно взять 6 столовых ложек крупы на 1 литр жидкости, соль и сахар добавить по вкусу. Варить манку нужно в кастрюле с толстым дном на медленном огне. Довести до кипения, непрерывно помешивая, чтобы она не подгорела, затем убрать с плиты и дать настояться.
Прежде всего нужно решить, из чего готовить овсянку — из крупы или из хлопьев? Более полезным считается блюдо из крупы, оно сохраняет максимум ценных макро- и микроэлементов. Но готовить его нужно очень долго, а ведь еще требуется предварительное замачивание крупы. В современных реалиях, когда на приготовление завтрака невозможно отвести много времени, лучше обойтись хлопьями.
На 1 стакан хлопьев нужно взять 2,5 стакана воды или молока. В нагретую жидкость всыпать хлопья, положить сахар и соль по вкусу. Помешивая, варить на медленном огне до закипания. Затем убрать с огня и дать каше еще немного постоять под крышкой.
Правильная гречневая каша должна быть рассыпчатой и ароматной. Такую очень легко приготовить, если следовать простым советам. Сначала крупу надо перебрать, в ней встречаются мелкие камешки, зерна других злаков. Чистую гречку необходимо промыть под проточной водой, положить в кастрюлю с толстым дном и залить водой — ее должно быть вдвое больше объема гречки. То есть на 1 стакан крупы нужно 2 стакана воды.
Как только варево закипит, убавить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и засечь время — около 15 — 20 минут. По прошествии этого периода убрать посуду с огня. Как правило, за это время крупа полностью впитывает воду и получается нежной и рассыпчатой. Можно добавить в готовую кашу немного сливочного масла и дать настояться.
Главное условие приготовления вкусной рисовой каши — не переварить ее. Она должна быть достаточно вязкой, крупа — мягкой, набухшей, хорошо проваренной. Для достижения такого эффекта нужно взять 3 — 4 стакана воды или молока на 1 стакан крупы.
Если хотите постную кашу — используйте воду, более калорийную и сытную — молоко. Оптимальный вариант — смешать молоко и воду в пропорции 1:1. Крупу необходимо промыть и добавить в кипящую на сильном огне жидкость, следом положить соль и сахар по вкусу. Сразу после этого уменьшить огонь до среднего и варить 20 минут, периодически помешивая.
Пшенная крупа сегодня все чаще подается на стол в российских семьях. Блюдо это полезное, бюджетное и простое в приготовлении. А уж какое вкусное! Для правильной пшенной каши понадобятся: крупа, вода, молоко, сливочное масло, сахар и соль по вкусу.
Для начала хорошенько промываем пшено, до тех пор пока вода из-под крупы не станет чистой. Старая крупа может давать горький привкус, поэтому можно залить ее кипятком на 10 минут, чтобы из нее гарантированно ушла горечь. Промытое пшено опустить в кипящую воду — обычно на стакан крупы берут 2 — 3 стакана воды, добавить соль, сахар и варить под крышкой 20 минут. Когда пшено впитает в себя всю воду, влить 1 стакан молока. Варить, помешивая, на медленном огне еще 5 — 7 минут. Убрать с плиты, положить кусочек сливочного масла и дать настояться.
Перловая каша — отличный гарнир для вторых блюд. Ее подают с мясом, рыбой, грибами, овощами. Готовят с зажаркой, со шкварками. Но основа блюда — это традиционная, приготовленная на воде каша. Прежде чем варить крупу, нужно хорошенько ее промыть и замочить на несколько часов в прохладной воде.
Перед варкой перловую крупу еще раз промыть, затем положить в кастрюлю, залить кипятком из расчета 1:3. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и томить в течение часа под плотно закрытой крышкой. После снятия с огня посолить, заправить сливочным маслом, перемешать.