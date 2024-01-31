Как готовить кашу, чтобы она не пригорала и была правильной консистенции

Для начала хорошенько промываем пшено, до тех пор пока вода из-под крупы не станет чистой. Старая крупа может давать горький привкус, поэтому можно залить ее кипятком на 10 минут, чтобы из нее гарантированно ушла горечь. Промытое пшено опустить в кипящую воду — обычно на стакан крупы берут 2 — 3 стакана воды, добавить соль, сахар и варить под крышкой 20 минут. Когда пшено впитает в себя всю воду, влить 1 стакан молока. Варить, помешивая, на медленном огне еще 5 — 7 минут. Убрать с плиты, положить кусочек сливочного масла и дать настояться.