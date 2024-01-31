10 потрясающих мест в России для зимнего отдыха с детьми

Posted 31 января, 10:46
Published 31 января, 10:46
Modified 31 января, 10:48
Updated 31 января, 10:48
Что может понравиться ребенку больше, чем поездка в гости к Деду Морозу? Резиденция главного новогоднего волшебника находится в Великом Устюге, в северо-восточной части Вологодской области.
В новогодние каникулы здесь очень много туристов, но можно выбирать для отдыха и другие периоды, когда меньше народу — Дед Мороз принимает гостей круглый год. Всю зиму здесь проводятся развлекательные программы для детей, сказочные представления и мастер-классы. Есть специальные туристические программы, рассчитанные на 2-3 дня. Гостям советуют запасаться теплой одеждой, поскольку большинство мероприятий проводится на открытом воздухе.
По оценкам экспертов, Мурманская область признана одним из самых популярных направлений 2024 года для отдыха с детьми. В самой столице Заполярья множество интересных достопримечательностей, а зимой здесь можно посетить необычные фестивали и поучаствовать в ритуалах северных народов.
Но больше всего зимой привлекает туристов возможность увидеть северное сияние. Наблюдать за уникальным природным явлением лучше за городом. Опытные путешественники советуют отправиться зимой в природный парк «Териберка» — здесь можно не только полюбоваться северным сиянием, но и увидеть кладбище заброшенных кораблей, полюбоваться видами на Северный Ледовитый океан.
Для отдыха с детьми запланируйте поездку в саамскую деревню Самь Сыйт. Активные национальные игры саамов на открытом воздухе, катание на оленьих и собачьих упряжках, возможность подружиться с хаски и северными оленями, посетить настоящий чум — такой отдых наверняка запомнится надолго.
Уютное место для отдыха с детьми зимой — родина Снегурочки. Можно посетить резиденцию внучки Деда Мороза, в которой проводятся интерактивные игры с детьми, полюбоваться теремом Снегурочки, где расположен выставочно-развлекательный комплекс и гостей встречают любимые сказочные персонажи.
В Костроме много снега зимой, поэтому здесь царит особенная сказочная атмосфера. Детям понравятся увлекательные квесты с угощениями в музее сыра, катание на тройках в музее деревянного зодчества под открытым небом «Костромская слобода», зимние развлечения в парке «Берендеевка».
В последние годы семейный отдых на Алтае зимой набирает популярность. Туристов привлекает не только фантастически красивая природа, но и развитая туристическая инфраструктура, позволяющая найти развлечения по душе и взрослым, и детям.
Катание на собачьих упряжках и снегоходах, сноуборды и горные лыжи, вечерние посиделки у настоящей русской печи с чаем, приготовленным из алтайских трав, — такой отдых обязательно понравится детям!
Туристам советуют поехать зимой в горнолыжные комплексы в Белокурихе, на территории которых расположен музей шоколада, лебединый заказник на озере Светлое, незамерзающее озеро Голубые глаза Катуни. Планируя отдых с детьми, обязательно посетите зубровый питомник, «Лохматую ферму», где обитают маралы, яки, верблюды, кролики, страусы, и питомник хаски «Сибирская легенда».
Если вы планируете действительно разнообразный отдых с детьми зимой, то поезжайте в Казань. Здесь и зимой, и летом множество различных развлечений на любой вкус и кошелек:
А еще неподалеку от Казани расположена резиденция татарского Деда Мороза — Кыш Бая. В сказочном лесу гостей встречают персонажи татарских народных сказок, проводятся интерактивные игры с детьми и взрослыми.
Та самая мифическая Кудыкина гора из известной поговорки существует на самом деле. И находится она на берегу Дона в Липецкой области. Здесь расположен уникальный сафари-парк со множеством развлечений для активного отдыха зимой. Катание на коньках, санках, сноу-бананах, верблюдах, лошадях, прогулки с ламой, сплав по реке Каменке, квесты и экскурсии — и всё это по вполне бюджетным ценам.
Детям понравятся сказочные фигуры богатырей и огромная скульптура Змея Горыныча. Вечером в выходные скульптура «оживает» и начинает извергать языки пламени и демонически рычать.
Отдых в сказочном лесу предлагает зимой горнолыжный курорт Абзаково. Несколько раз он занимал призовые места на отечественных туристических конкурсах.
Это место идеально для активного отдыха зимой с детьми: аквапарк, катание на лыжах, коньках, сноубордах, верховая езда, небольшой зоопарк, хаски-центр, мастер-классы и квесты для детей.
Сочи не зря считается центром семейного отдыха и отечественного туризма. Здесь зимой всегда есть чем заняться и можно найти развлечение по душе.
С детьми обязательно стоит посетить российский Диснейленд «Сочи-парк», побывать в аквапарках, дельфинарии и океанариуме, парке «Южная культура», «Городе обезьян» в Адлере, скайпарке. Любителей активного отдыха зимой впечатлят горнолыжные курорты — лучшие в стране; Красная Поляна, курорт «Газпром» и «Роза Хутор».
Именно зимой многие российские туристы устремляются на отдых в Карелию. Привлекает сказочная природа края — заснеженные бескрайние леса, величественные озера, покрытые льдом. Это идеальное место для зимних развлечений: гонок на собачьих упряжках, катания на оленях, коньках, санках, снегоходах, лыжах, ватрушках.
В Карелии несколько горнолыжных курортов и все базы отдыха снабжены детскими площадками. Детям понравится зоокомплекс «Три медведя», сказочный горный парк «Рускеала». А еще в Карелии есть сразу два Деда Мороза — Талви Укко и его младший брат Паккайне. Их резиденции расположены в живописном лесу и готовы встречать гостей всю зиму.
Самый знаменитый горнолыжный курорт Сибири привлекает туристов зимой не только развитой инфраструктурой, но и особой атмосферой. Путешественники утверждают, что здесь необычайно мягкий и пушистый снег, новички в горнолыжном спорте хвалят пологие и широкие шергешские склоны, молодежь называет Шерегеш «сибирской Ибицей».
Детям понравится тюбинг-парк и детский развлекательный центр «Тулгучек», игровой зал в детском горнолыжном клубе Belka, кулинарные мастер-классы и караоке-битвы, активные игры на свежем воздухе и занятия на скалодроме, веревочный парк и хаски-парк, домашний зоопарк.