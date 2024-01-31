10 потрясающих мест в России для зимнего отдыха с детьми

В новогодние каникулы здесь очень много туристов, но можно выбирать для отдыха и другие периоды, когда меньше народу — Дед Мороз принимает гостей круглый год. Всю зиму здесь проводятся развлекательные программы для детей, сказочные представления и мастер-классы. Есть специальные туристические программы, рассчитанные на 2-3 дня. Гостям советуют запасаться теплой одеждой, поскольку большинство мероприятий проводится на открытом воздухе.