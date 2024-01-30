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Posted 30 января, 09:55

Published 30 января, 09:55

Modified 30 января, 09:57

Updated 30 января, 09:57

У певицы Анны Asti редкое заболевание, звезду пришлось оперировать

30 января 2024, 09:55
Новый год начался для популярной певицы Анны Asti с госпитализации. Звезда, страдающая от редкого заболевания, легла на плановую операцию, чтобы избавиться от болей в ногах.

Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Асти, всерьез обеспокоила своих поклонников неожиданными новостями о тяжелом хирургическом лечении. Глядя на зажигательные выступления артистки, которая всегда активно двигается на сцене, никто и подумать не мог, что у нее имеются проблемы со здоровьем.

Как оказалось, певица передвигается, превозмогая боль в ступнях. Вот уже продолжительное время звезда страдает от болезни Келлера 2 степени. Это заболевание кости стопы, при котором нарушается кровоснабжение, что впоследствии может привести к разрушению сустава.

В случае Анны Asti так и произошло. Сустав на одной ноге у нее оказался полностью разрушен.

«Вместо него появилась какая-то твердая штука, которая мне мешает нормально ходить, которая выкручивает мне ноги. У меня сегодня всю ночь были судороги жуткие. Сводит ногу… Она цепенеет», — так описывала певица свои мучения журналистам из звездных изданий.
Анна Асти страдает от болезни Келлера 2 степени
Анна Асти страдает от болезни Келлера 2 степени. Фото: Фрагмент из видео

Также артистка сообщила еще об одной проблеме: у нее имеется давняя травма — разрыв мениска. Это проявляется сильными болями в колене. Певица отметила, что перепробовала все методы борьбы с недугом, прошла ряд консультаций у медицинских специалистов, но все они увидели спасение только в хирургическом вмешательстве.

Решение об операции Анна Asti приняла еще осенью, выбрала престижную московскую клинику. До этого ей приходилось долго откладывать лечение, поскольку творческий и гастрольный график был очень плотным, а переносить выступления ей не хотелось.

В январе певица сделала плановую операцию, которая прошла успешно. Знаменитая пациентка провела в клинике положенный срок, но врачи сразу предупредили ее, что реабилитационный период займет продолжительное время. Анна Asti решила совместить реабилитацию с расслабленным курортным отдыхом и улетела из России в одну из жарких стран.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Артисты
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