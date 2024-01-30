У певицы Анны Asti редкое заболевание, звезду пришлось оперировать

Также артистка сообщила еще об одной проблеме: у нее имеется давняя травма — разрыв мениска. Это проявляется сильными болями в колене. Певица отметила, что перепробовала все методы борьбы с недугом, прошла ряд консультаций у медицинских специалистов, но все они увидели спасение только в хирургическом вмешательстве.