У певицы Анны Asti редкое заболевание, звезду пришлось оперировать

Posted 30 января, 09:55
Published 30 января, 09:55
Modified 30 января, 09:57
Updated 30 января, 09:57
Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Асти, всерьез обеспокоила своих поклонников неожиданными новостями о тяжелом хирургическом лечении. Глядя на зажигательные выступления артистки, которая всегда активно двигается на сцене, никто и подумать не мог, что у нее имеются проблемы со здоровьем.
Как оказалось, певица передвигается, превозмогая боль в ступнях. Вот уже продолжительное время звезда страдает от болезни Келлера 2 степени. Это заболевание кости стопы, при котором нарушается кровоснабжение, что впоследствии может привести к разрушению сустава.
В случае Анны Asti так и произошло. Сустав на одной ноге у нее оказался полностью разрушен.
«Вместо него появилась какая-то твердая штука, которая мне мешает нормально ходить, которая выкручивает мне ноги. У меня сегодня всю ночь были судороги жуткие. Сводит ногу… Она цепенеет», — так описывала певица свои мучения журналистам из звездных изданий.
Также артистка сообщила еще об одной проблеме: у нее имеется давняя травма — разрыв мениска. Это проявляется сильными болями в колене. Певица отметила, что перепробовала все методы борьбы с недугом, прошла ряд консультаций у медицинских специалистов, но все они увидели спасение только в хирургическом вмешательстве.
Решение об операции Анна Asti приняла еще осенью, выбрала престижную московскую клинику. До этого ей приходилось долго откладывать лечение, поскольку творческий и гастрольный график был очень плотным, а переносить выступления ей не хотелось.
В январе певица сделала плановую операцию, которая прошла успешно. Знаменитая пациентка провела в клинике положенный срок, но врачи сразу предупредили ее, что реабилитационный период займет продолжительное время. Анна Asti решила совместить реабилитацию с расслабленным курортным отдыхом и улетела из России в одну из жарких стран.