Новинки в маникюре на 2024 год: тренды и тенденции

Posted 30 января, 07:58
Published 30 января, 07:58
Modified 30 января, 08:00
Updated 30 января, 08:00
Тенденции в маникюре сменяют одна другую так быстро, что за ними сложно уследить. Однако настоящие ценительницы стиля успевают схватывать новинки «на лету» и уже успешно воплощают их в жизнь. В 2024 году ленты социальных сетей наверняка заполнят фото свежего маникюра, выполненного в тенденциях, о которых расскажем ниже.
Яркий, но лаконичный металлик — скорее не новинка, а классика, которая не выходит из моды, но иногда становится одним из самых трендовых решений. В 2024 году можно делать маникюр в один тон или добавлять металлический блеск в виде фольги или пудры.
Еще одна новинка сезона — эстетика mob wife («жена бандита»), которая становится все более популярной, подразумевает определенный градус дерзости в образе. Отличный повод вспомнить лихие 90-е и сделать маникюр в ярко-красных тонах. Если не наращивать слишком длинные ногти и отказаться от заостренной формы, насыщенный цвет не будет выглядеть вульгарно.
Любительницам приглушенных тонов можно посоветовать небесно-голубой цвет. Эта стильная новинка будет актуальна не только в маникюре, но и в одежде. Так что при желании можно создать total look, то есть полный образ в этом нежном оттенке.
В моду возвращаются в меру длинные миндалевидные ногти. Эта форма делает пальцы тоньше и изящнее, кроме того, она универсальна, то есть подходит всем. Красивые миндалевидные ногти могут быть покрыты ярким лаком с блестками или просто подчеркнуты почти бесцветным базовым покрытием, в любом случае маникюр будет смотреться выигрышно.
Южнокорейский тренд на эффект «северное сияние» сам по себе не является новинкой. Он появился еще в 2021 году, однако в России особой популярности эта идея не снискала. Сейчас он переживает второе рождение, все активнее входя в арсенал мастеров маникюра. Создается такая красота очень просто: на базовое покрытие ногтя накладывается специальная пленка с голографическим эффектом. Затем ее покрывают глянцевым топом. Готово: ноготки переливаются и сияют!
Новинка, которая подойдет любительницам нежного маникюра, — декор в виде цветов. Конечно, сам по себе цветочный узор не стал новым словом в технике нейл-арта. Вся необычность тренда кроется в его исполнении: на каждом ногте мастер рисует несколько маленьких цветочков. Они притягивают взгляд не как основной акцент композиции, а как гармоничная часть дизайна.
Любительницам естественного маникюра можно посоветовать такую новинку, как «мыльные ногти» (soap nails). Дизайн создают с помощью прозрачного лака с розовым подтоном и глянцевым финишем. В результате получается нежный женственный маникюр, уместный всегда и везде.
Новинки неизменно приходят на смену устаревшим техникам, но кое-какие из них продолжают удерживать позиции и оставаться востребованными. Их можно сочетать с трендовыми решениями и получить вполне современный маникюр.
Однотонный маникюр в насыщенных темных оттенках уже не новинка, но остается актуальным, как и в прошлом году. Лаконичные варианты с лаком болотного, кофейного, индиго и других цветов смотрятся дорого, в этом весь секрет их популярности. Особенно красиво такая солидная классика выглядит на коротких ноготках.
Овал и мягкий квадрат — естественные формы, за которыми удобно ухаживать. Они по-прежнему в тренде и не уступают первое место остро отточенным или миндалевидным ногтям. К тому же острые ноготки более выгодно смотрятся с наращённой длиной, в то время как квадрат и овал отлично выглядят даже короткими. При выборе формы уместнее отталкиваться от природной формы ногтей, а не слепо полагаться на моду.
Среди неувядающих трендов — геометрический принт на ногтях. Он по-прежнему востребован не меньше новинок, доступен в разных цветовых сочетаниях и красиво смотрится на любой форме ногтя.
Хороший вариант нестареющей классики, который даст фору любой новинке, — френч. Лаконичный и женственный вариант для всех возрастов, который остается востребованным и в 2024 году. Девушки помоложе могут выбрать нестандартные яркие варианты исполнения, а любительницы «канона» ничуть не проиграют, сделав маникюр в привычных нюдовых цветах.
Мастера нейл-арта не спешат расставаться со своими запасами страз и блесток, которые также останутся актуальными в наступившем году. Сияющие ногти — прекрасный акцент в женском образе, который гарантированно притянет к себе взгляды. Для раскрепощенного весенне-летнего сезона — то, что надо, да и в зимнее время такой маникюр тоже будет уместен.
С некоторыми модными тенденциями осени и зимы прошлого года в 2024-м придется попрощаться. Они уже считаются устаревшими и наверняка успели надоесть большинству любительниц оригинального маникюра.
Какие приемы нейл-арта лучше заменить новинками:
Мода — всего лишь указатель, которому вовсе не обязательно следовать. Главное, чтобы подобранный дизайн, будь то новинка или классика, нравился своей обладательнице и делал ее не только стильной, но и счастливой.