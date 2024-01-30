Новинки в маникюре на 2024 год: тренды и тенденции

Южнокорейский тренд на эффект «северное сияние» сам по себе не является новинкой. Он появился еще в 2021 году, однако в России особой популярности эта идея не снискала. Сейчас он переживает второе рождение, все активнее входя в арсенал мастеров маникюра. Создается такая красота очень просто: на базовое покрытие ногтя накладывается специальная пленка с голографическим эффектом. Затем ее покрывают глянцевым топом. Готово: ноготки переливаются и сияют!