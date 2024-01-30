Анна Пересильд рассказала, как получила роль в сериале «Слово пацана»

В частности, Алексея Учителя, как рассказывает исполнительница роли Айгуль, смущало обилие в сценарии сцен жестокости. Впрочем, запрет сниматься в сериале ее отец прямо не озвучивал, хотя в целом был против, отмечая, что и сама роль Айгуль достаточно тяжелая, и весь сценарий. Однако Анне Пересильд удалось переубедить отца — по ее словам, это было непросто и заняло немало времени, но ей это в конечном счете удалось. Девушка настаивала на том, что проект ей очень интересен, и она не просто хочет, но даже должна принять в нем участие.