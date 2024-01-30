Анна Пересильд рассказала, как получила роль в сериале «Слово пацана»

Posted 30 января, 09:35
Published 30 января, 09:35
Modified 30 января, 09:41
Updated 30 января, 09:41
Как и при каких обстоятельствах юная актриса попала на съемочную площадку и получила эту роль, в каких фильмах она снималась до сериала и собирается ли она продолжать карьеру в кинематографе — рассказываем в этом материале.
По словам Анны Пересильд, она наравне с другими актерами-претендентами участвовала в кастинге для сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью Лауре Джугелия юная актриса рассказала, что о проекте она узнала лично от режиссера сериала Жоры Крыжовникова. С ним Анна Пересильд познакомилась на фестивале короткометражного кино в Калининграде, который посетила вместе со своей матерью, актрисой Юлией Пересильд. Крыжовников рассказал, что готовится к съемкам сериала, посвятив девушку в тематику нового проекта. Затем, как рассказывает Анна Пересильд, переговоры с режиссером от ее лица вел уже агент, через которого 14-летнюю девушку и пригласили на кинопробы.
По словам актрисы, понять, о чем именно будет рассказываться в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», ей удалось не сразу. Анна Пересильд родилась в 2009 году и, соответственно, не застала период 80 — 90-х годов. Но, как отмечает актриса, ее привлекло то, что сериал будет сниматься о подростках. Кроме того, ей, как она сама признается, понравился и режиссер проекта.
Юная актриса не ожидала, что ее пригласят на съемки, однако на роль Айгуль ее утвердили в кратчайшие сроки — буквально на следующий день после проб. Как правило, отмечает Анна Пересильд, ответ от кастинг-команды приходит гораздо позже, спустя несколько недель. О том, что Анну утвердили на роль, ей сообщила мать.
Анна Пересильд вспоминает, что на самих пробах присутствовал только кастинг-директор. Что касается режиссера, то его на прослушивании не было. Девушка приехала на пробы уставшей, а текст роли из сценария ей пришлось учить прямо в дороге. На кастинге ей предстояло сыграть один из фрагментов сериала. Так, в ее сцене Айгуль должна была спросить у партнера, исполнителя роли Марата, по какой причине он пропал. Стоит отметить, что роль Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», исполнил молодой актер из Татарстана Рузиль Минекаев.
Анна Пересильд — дочь родителей, которые имеют самое непосредственное отношение к кинематографии. Ее отец — режиссер Алексей Учитель, мать — актриса Юлия Пересильд, которая среди прочего известна в России по роли в вышедшем в 2023 на экраны фильме «Вызов». Как отмечает Анна Пересильд, поначалу ее родители выразили свое скептическое отношение по поводу роли в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В частности, Алексея Учителя, как рассказывает исполнительница роли Айгуль, смущало обилие в сценарии сцен жестокости. Впрочем, запрет сниматься в сериале ее отец прямо не озвучивал, хотя в целом был против, отмечая, что и сама роль Айгуль достаточно тяжелая, и весь сценарий. Однако Анне Пересильд удалось переубедить отца — по ее словам, это было непросто и заняло немало времени, но ей это в конечном счете удалось. Девушка настаивала на том, что проект ей очень интересен, и она не просто хочет, но даже должна принять в нем участие.
В ходе съемок 14-летняя Анна Пересильд участвовала в эпизоде, в рамках которого по сценарию был запланирован поцелуй двух героев — Айгуль и Марата. Это, как призналась сама Анна, был первый поцелуй в ее жизни, поэтому сам момент был очень волнительным. Впрочем, ей повезло с партнером, который отнесся к ней деликатно, поддержал и помог преодолеть волнение.
Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошла в Москве 9 ноября 2023 года. Проект быстро стал настоящим хитом, его высоко оценила аудитория, хотя в адрес режиссера и актеров периодически звучала критика. Сериал был снят по книге Роберта Гареева, которая была написана на основе реальных событий и рассказов очевидцев тех времен, в том числе бывших участников подростковых казанских банд.
21 декабря прошлого года вышел завершающий эпизод сериала. Известно, что серию пришлось переснимать — так решил режиссер проекта: он отмечал, что вместе с командой они решили завершить эту историю иначе. Работа над финальной серией, по словам Жоры Крыжовникова, велась круглосуточно, а озвучивать серию актерам приходилось в том числе ночью.
Отец Анны Пересильд — российский режиссер Алексей Учитель, мать — киноактриса Юлия Пересильд. Как отмечает сама юная актриса, к съемкам она приступила еще тогда, когда находилась у матери в животе: действительно, когда Юлия Пересильд снималась в фильме Учителя «Край», она была беременна Анной.
У Анны Пересильд есть младшая сестра Мария, обе девушки интересуются кинематографом и активно пробуют себя на этом поприще. Впрочем, родители девушек изначально выступали против их кинематографической карьеры. Как отмечала Юлия Пересильд, актерский талант у детей был и есть, однако ни она, ни Алексей Учитель не планировали «внедрять» девочек в профессию. Так, в течение длительного времени родители отклоняли предложения о съемках в рекламе и в кино от имени своих детей.
Мать Анны Пересильд неоднократно отмечала, что съемки в кино для ребенка — это тяжело как физически, так и морально. Кроме того, такую занятость крайне сложно совмещать с обучением в школе. Тем не менее Юлия Пересильд радуется успехам своих детей, хотя и переживает за них, держа руку на пульсе.
Актерская карьера Анны Пересильд началась в 2018 году. Именно тогда она исполнила роль в фильме под названием «Черновик». После дебюта юная актриса начала получать и другие предложения. В 2021 году она приняла участие в съемках фильма «Первый снег», в котором исполнила роль Алисы, спустя год снялась в фильме «Тибра». В скором времени на экраны выйдет кинофильм «Нежность 2», в нем также сыграла Анна Пересильд.
Анна Пересильд в известном сериале исполнила роль школьницы Айгуль Ахмеровой. По сценарию она появляется в сериале буквально в первой же серии: ей начинает интересоваться Марат, главный герой истории. По сюжету Айгуль учится в музыкальной школе — в той же самой, что и другой главный герой сериала — Андрей Васильев, играет на скрипке.
Согласно сценарию Айгуль Ахмерова воспитывается в достаточно консервативной семье, где придерживаются несколько старомодных правил. По характеру героиня Анны Пересильд скромная, при этом она знает себе цену и может постоять за себя. Айгуль принимает ухаживания Марата, между ними завязываются романтические отношения.
Одной из самых тяжелых сцен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало изнасилование Айгуль. Надругательство буквально разрушает жизнь героини Анны Пересильд — от нее отворачиваются не только друзья, но и родители. В итоге школьница принимает решение покончить с собой. Именно эта сцена больше всего смущала отца Анны Пересильд Алексея Учителя. По его словам, это трагическая и тяжелая история, которая, как отмечал режиссер, может повлиять на психику.
Однако в итоге было принято решение, что для юной актрисы сотрудничество с Жорой Крыжовниковым и участие в этом проекте будет полезным с точки зрения получения опыта. Алексей Учитель рассказывал, что принял такое решение в том числе и после разговора с режиссером сериала, который его успокоил и напомнил, что он сам отец нескольких детей и все понимает. Учитель считает, что Анна Пересильд справилась со своей ролью, но подчеркивает, что его дочь как актриса относится к ролям очень серьезно и каждую из них буквально пропускает через себя.