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Posted 30 января, 09:35

Published 30 января, 09:35

Modified 30 января, 09:41

Updated 30 января, 09:41

Анна Пересильд — молодая российская актриса, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Анна Пересильд рассказала, как получила роль в сериале «Слово пацана»

30 января 2024, 09:35
Фото: Фрагмент из видео. Анна Пересильд — молодая российская актриса, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Анна Пересильд — молодая российская актриса, звездным часом которой стал популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»: в нем она исполнила роль Айгуль, казанской школьницы.

Как и при каких обстоятельствах юная актриса попала на съемочную площадку и получила эту роль, в каких фильмах она снималась до сериала и собирается ли она продолжать карьеру в кинематографе — рассказываем в этом материале.

Как проходили пробы

По словам Анны Пересильд, она наравне с другими актерами-претендентами участвовала в кастинге для сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью Лауре Джугелия юная актриса рассказала, что о проекте она узнала лично от режиссера сериала Жоры Крыжовникова. С ним Анна Пересильд познакомилась на фестивале короткометражного кино в Калининграде, который посетила вместе со своей матерью, актрисой Юлией Пересильд. Крыжовников рассказал, что готовится к съемкам сериала, посвятив девушку в тематику нового проекта. Затем, как рассказывает Анна Пересильд, переговоры с режиссером от ее лица вел уже агент, через которого 14-летнюю девушку и пригласили на кинопробы.

По словам актрисы, понять, о чем именно будет рассказываться в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», ей удалось не сразу. Анна Пересильд родилась в 2009 году и, соответственно, не застала период 80 — 90-х годов. Но, как отмечает актриса, ее привлекло то, что сериал будет сниматься о подростках. Кроме того, ей, как она сама признается, понравился и режиссер проекта.

Анна Пересильд утвердили на роль Айгуль на следующий день после проб
Анна Пересильд утвердили на роль Айгуль на следующий день после проб. Фото: Фрагмент из видео

Юная актриса не ожидала, что ее пригласят на съемки, однако на роль Айгуль ее утвердили в кратчайшие сроки — буквально на следующий день после проб. Как правило, отмечает Анна Пересильд, ответ от кастинг-команды приходит гораздо позже, спустя несколько недель. О том, что Анну утвердили на роль, ей сообщила мать.

Анна Пересильд вспоминает, что на самих пробах присутствовал только кастинг-директор. Что касается режиссера, то его на прослушивании не было. Девушка приехала на пробы уставшей, а текст роли из сценария ей пришлось учить прямо в дороге. На кастинге ей предстояло сыграть один из фрагментов сериала. Так, в ее сцене Айгуль должна была спросить у партнера, исполнителя роли Марата, по какой причине он пропал. Стоит отметить, что роль Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», исполнил молодой актер из Татарстана Рузиль Минекаев.

Роль Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» исполнил Рузиль Минекаев
Роль Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» исполнил Рузиль Минекаев. Фото: Фрагмент из видео

Как проходили съемки

Анна Пересильд — дочь родителей, которые имеют самое непосредственное отношение к кинематографии. Ее отец — режиссер Алексей Учитель, мать — актриса Юлия Пересильд, которая среди прочего известна в России по роли в вышедшем в 2023 на экраны фильме «Вызов». Как отмечает Анна Пересильд, поначалу ее родители выразили свое скептическое отношение по поводу роли в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В частности, Алексея Учителя, как рассказывает исполнительница роли Айгуль, смущало обилие в сценарии сцен жестокости. Впрочем, запрет сниматься в сериале ее отец прямо не озвучивал, хотя в целом был против, отмечая, что и сама роль Айгуль достаточно тяжелая, и весь сценарий. Однако Анне Пересильд удалось переубедить отца — по ее словам, это было непросто и заняло немало времени, но ей это в конечном счете удалось. Девушка настаивала на том, что проект ей очень интересен, и она не просто хочет, но даже должна принять в нем участие.

Отец Анна Пересильд — режиссер Алексей Учитель, мать — актриса Юлия Пересильд
Отец Анна Пересильд — режиссер Алексей Учитель, мать — актриса Юлия Пересильд. Фото: Фрагмент из видео

В ходе съемок 14-летняя Анна Пересильд участвовала в эпизоде, в рамках которого по сценарию был запланирован поцелуй двух героев — Айгуль и Марата. Это, как призналась сама Анна, был первый поцелуй в ее жизни, поэтому сам момент был очень волнительным. Впрочем, ей повезло с партнером, который отнесся к ней деликатно, поддержал и помог преодолеть волнение.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошла в Москве 9 ноября 2023 года. Проект быстро стал настоящим хитом, его высоко оценила аудитория, хотя в адрес режиссера и актеров периодически звучала критика. Сериал был снят по книге Роберта Гареева, которая была написана на основе реальных событий и рассказов очевидцев тех времен, в том числе бывших участников подростковых казанских банд.

21 декабря прошлого года вышел завершающий эпизод сериала. Известно, что серию пришлось переснимать — так решил режиссер проекта: он отмечал, что вместе с командой они решили завершить эту историю иначе. Работа над финальной серией, по словам Жоры Крыжовникова, велась круглосуточно, а озвучивать серию актерам приходилось в том числе ночью.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был снят по книге Роберта Гареева
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был снят по книге Роберта Гареева. Фото: Фрагмент из видео

Что известно об Анне Пересильд

Отец Анны Пересильд — российский режиссер Алексей Учитель, мать — киноактриса Юлия Пересильд. Как отмечает сама юная актриса, к съемкам она приступила еще тогда, когда находилась у матери в животе: действительно, когда Юлия Пересильд снималась в фильме Учителя «Край», она была беременна Анной.

У Анны Пересильд есть младшая сестра Мария, обе девушки интересуются кинематографом и активно пробуют себя на этом поприще. Впрочем, родители девушек изначально выступали против их кинематографической карьеры. Как отмечала Юлия Пересильд, актерский талант у детей был и есть, однако ни она, ни Алексей Учитель не планировали «внедрять» девочек в профессию. Так, в течение длительного времени родители отклоняли предложения о съемках в рекламе и в кино от имени своих детей.

У Анны Пересильд есть младшая сестра Мария
У Анны Пересильд есть младшая сестра Мария. Фото: Фрагмент из видео

Мать Анны Пересильд неоднократно отмечала, что съемки в кино для ребенка — это тяжело как физически, так и морально. Кроме того, такую занятость крайне сложно совмещать с обучением в школе. Тем не менее Юлия Пересильд радуется успехам своих детей, хотя и переживает за них, держа руку на пульсе.

Актерская карьера Анны Пересильд началась в 2018 году. Именно тогда она исполнила роль в фильме под названием «Черновик». После дебюта юная актриса начала получать и другие предложения. В 2021 году она приняла участие в съемках фильма «Первый снег», в котором исполнила роль Алисы, спустя год снялась в фильме «Тибра». В скором времени на экраны выйдет кинофильм «Нежность 2», в нем также сыграла Анна Пересильд.

Актерская карьера Анны Пересильд началась в 2018 году
Актерская карьера Анны Пересильд началась в 2018 году. Фото: Фрагмент из видео

Роль Айгуль Ахмеровой

Анна Пересильд в известном сериале исполнила роль школьницы Айгуль Ахмеровой. По сценарию она появляется в сериале буквально в первой же серии: ей начинает интересоваться Марат, главный герой истории. По сюжету Айгуль учится в музыкальной школе — в той же самой, что и другой главный герой сериала — Андрей Васильев, играет на скрипке.

Согласно сценарию Айгуль Ахмерова воспитывается в достаточно консервативной семье, где придерживаются несколько старомодных правил. По характеру героиня Анны Пересильд скромная, при этом она знает себе цену и может постоять за себя. Айгуль принимает ухаживания Марата, между ними завязываются романтические отношения.

Анна Пересильд
Анна Пересильд. Фото: Фрагмент из видео

Одной из самых тяжелых сцен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало изнасилование Айгуль. Надругательство буквально разрушает жизнь героини Анны Пересильд — от нее отворачиваются не только друзья, но и родители. В итоге школьница принимает решение покончить с собой. Именно эта сцена больше всего смущала отца Анны Пересильд Алексея Учителя. По его словам, это трагическая и тяжелая история, которая, как отмечал режиссер, может повлиять на психику.

Однако в итоге было принято решение, что для юной актрисы сотрудничество с Жорой Крыжовниковым и участие в этом проекте будет полезным с точки зрения получения опыта. Алексей Учитель рассказывал, что принял такое решение в том числе и после разговора с режиссером сериала, который его успокоил и напомнил, что он сам отец нескольких детей и все понимает. Учитель считает, что Анна Пересильд справилась со своей ролью, но подчеркивает, что его дочь как актриса относится к ролям очень серьезно и каждую из них буквально пропускает через себя.

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