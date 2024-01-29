Срок годности косметики истек? Не спешите выбрасывать: 12 креативных идей применения

Posted 29 января, 12:06
Published 29 января, 12:06
Modified 31 января, 13:37
Updated 31 января, 13:37
На женском туалетном столике, как правило, найдется много средств, предназначенных для поддержания молодости и красоты. Но не все находит свое применение по ряду причин: вызвало аллергию или раздражение, не понравилась текстура, прошел срок годности, оказалось неэффективным. В этой связи на бьюти-средства можно посмотреть под другим углом: в них, в зависимости от назначения, обычно содержатся спирт, масла, глицерин, ароматизаторы, консерванты — эти вещества могут помочь ухаживать за одеждой и мебелью, вывести грязь и пятна с поверхностей, освежить воздух и пр.
Использовать кремы для лица и рук можно при уходе за натуральной кожей, из которой сделаны обувь, сумки, некоторые предметы одежды. Входящие в состав кремов натуральные масла быстро впитываются в кожу и смягчают ее. Многие даже советуют после сезонного хранения обуви смазать ее не обувным кремом, а именно средством из косметички. Просто нанесите крем на изделие спонжем, а остатки снимите сухой салфеткой. Обувь приобретет желаемую мягкость и блеск.
Не спешите выбрасывать из косметички просроченную помаду, ее еще можно использовать. Подобрав соответствующий оттенок, можно применить помаду в «реставрации» кожаных изделий и легко скрыть потертости, царапины, заломы. Необходимо просто нанести косметическое средство на поверхность и слегка втереть его.
Бесцветный бальзам для губ тоже может обрести вторую жизнь, если использовать его как средство для смягчения кутикулы. А если стикер сделан из натурального воска, то его можно использовать в качестве самодельной свечки. Нужно просто вставить в центр помады зубочистку — и самодельная свеча готова. Она выручит, если свет отключили неожиданно, а свечей дома не оказалось.
Вы поменяли прическу и перестали пользоваться лаком для волос? Не беда, найти ему применение проще простого. К примеру, его можно использовать как антистатик — лак тоже снимает статическое напряжение, возникаемое при ношении синтетической одежды. Просто слегка сбрызните им юбку, и она не будет липнуть к колготкам. Также лак для волос благодаря своей слегка липкой основе «соберет» мелкий мусор и особенно шерсть домашних животных. Распылите немного средства на тряпку и пройдитесь с ней по квартире.
Если в косметичке залежался флакон с мицеллярной водой, пора найти ему применение. Используйте это косметическое средство для ухода за замшевой обувью. С его помощью с поверхности исчезают самые разные пятна, в том числе и ненавистные белые разводы от реагентов. А в дополнение к чистоте обувь приобретает приятный запах. Также при помощи мицеллярки можно легко и безопасно почистить поверхности различной электроники — ноутбука, смартфона, клавиатуры и пр.
Пудра — это не что иное, как тальк, который используется для поглощения лишней влаги и жира. Если вы перестали применять пудру в качестве косметического средства, то не торопитесь ее утилизировать. Пудра может идеально заменить сухой шампунь и привести в порядок волосы, когда собраться на мероприятие нужно в экстренном порядке. Нужно просто кисточкой нанести пудру на корни волос, промассировать и удалить излишки при помощи расчески с частым гребнем, тальк впитает кожное сало, и волосы станут чище.
Духи, которые перестали радовать, можно применить в качестве ароматизатора для белья или освежителя воздуха. Декораторы предлагают сделать ароматизаторы своими руками. Для этого нужно растворить три пакетика обычного пищевого желатина в стакане горячей воды, добавить в полученный раствор 10 капель парфюма, по одной столовой ложке глицерина и соли. Для красоты можно добавить пищевой краситель. Раствор нужно залить в красивые баночки и разместить в шкафах, на полках, на тумбах — теперь в доме всегда будет приятный аромат.
Двухфазное средство, помогающее снять макияж с бровей, глаз, губ, можно применить в качестве пятновыводителя. Особенно хорошо это косметическое средство очищает поверхности от липких пятен, оставляемых ценниками, наклейками. Въевшуюся черноту на светлой поверхности это косметическое средство тоже выводит на ура.
Старые тени для век, особенно если они яркие и разноцветные, можно использовать в творческих играх с детьми. К примеру, устроить рисование пастелью на обычном листе ватмана и применить средство из косметички. Сначала можно набросать эскиз простым карандашом, а потом раскрасить его при помощи теней — ими очень легко растушевать цвета, используя собственные подушечки пальцев. Еще из теней можно сделать цветной лак девочке-подростку — просто растолочь, ссыпать во флакончик с прозрачным лаком и перемешать.
В состав косметических тоников для лица входит спирт, соответственно, их можно успешно использовать в качестве антисептиков — протирать руки, экраны смартфонов, любые рабочие поверхности. Можно залить тоник во флакон с пульверизатором и распылять на руки — очень удобно.
Если по каким-то причинам не подошел шампунь, не нужно сразу от него избавляться. Используйте его вместо мыла или порошка при стирке дорогих трикотажных изделий. Шампунь эффективно удаляет грязь, не повреждает волокон, придает вещам приятный аромат.
Косметическое масло для тела и лица можно использовать в хозяйственных целях. Мало кто знает, но оно прекрасно чистит поверхности из нержавеющей стали. Поэтому если срок годности у косметического средства подошел к концу, но объем остался приличный, то поставьте флакон не у себя в комнате, а на кухне. С ним мойка из нержавейки, ложки и прочая утварь из этого материала будут выглядеть идеально.
Шариковый дезодорант-антиперспирант можно использовать при разнашивании новой обуви. Он сослужит хорошую службу. Чтобы не мучали мозоли, есть проверенный совет: нанести на стопы и пальцы антиперспирант. Он создаст тончайший слой на нежной коже ног, который предотвратить натирание, и мозоли не возникнут даже при тесной обуви.