Срок годности косметики истек? Не спешите выбрасывать: 12 креативных идей применения

На женском туалетном столике, как правило, найдется много средств, предназначенных для поддержания молодости и красоты. Но не все находит свое применение по ряду причин: вызвало аллергию или раздражение, не понравилась текстура, прошел срок годности, оказалось неэффективным. В этой связи на бьюти-средства можно посмотреть под другим углом: в них, в зависимости от назначения, обычно содержатся спирт, масла, глицерин, ароматизаторы, консерванты — эти вещества могут помочь ухаживать за одеждой и мебелью, вывести грязь и пятна с поверхностей, освежить воздух и пр.