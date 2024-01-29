Льготная «семейная» ипотека будет продлена после 1 июля — рассказал Владимир Путин

Posted 29 января, 09:07
Published 29 января, 09:07
Modified 29 января, 09:09
Updated 29 января, 09:09
Вопрос об ипотеке был поднят на встрече калининградских студентов с Президентом России в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 25 января.
Учащиеся ВУЗа, получив личные поздравления от главы государства с Днем студента, высказали беспокойство о поддержки молодых специалистов. Владимир Путин в свою очередь рассказал, что делает все возможное чтобы поддержать молодежь. Для оказания помощи молодым людям существует семейная ипотека под 6%, ставку которой Владимир Владимирович обещал удержать не смотря на повышение ключевой.
Однако, данная ипотека не будет существовать на прежних условиях — считают эксперты недвижимости. Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал, что скорее всего первоначальный взнос будет увеличен с 20% до 25% — рассказал специалист для Banki.ru.
На фоне последних новостей от Президента России о продлении программы и сохранении ключевой ставки эксперты никаких прогнозов пока не дают.