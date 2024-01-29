Льготная «семейная» ипотека будет продлена после 1 июля — рассказал Владимир Путин

Учащиеся ВУЗа, получив личные поздравления от главы государства с Днем студента, высказали беспокойство о поддержки молодых специалистов. Владимир Путин в свою очередь рассказал, что делает все возможное чтобы поддержать молодежь. Для оказания помощи молодым людям существует семейная ипотека под 6%, ставку которой Владимир Владимирович обещал удержать не смотря на повышение ключевой.