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Posted 29 января, 09:07

Published 29 января, 09:07

Modified 29 января, 09:09

Updated 29 января, 09:09

Льготная «семейная» ипотека будет продлена после 1 июля — рассказал Владимир Путин

29 января 2024, 09:07
Россияне ожидают продления семейной ипотеки ввиду того, что 2024 год был признан Годом семьи. Но как считают риелторы, льготная программа все равно пройдет реформу.

Вопрос об ипотеке был поднят на встрече калининградских студентов с Президентом России в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 25 января.

Учащиеся ВУЗа, получив личные поздравления от главы государства с Днем студента, высказали беспокойство о поддержки молодых специалистов. Владимир Путин в свою очередь рассказал, что делает все возможное чтобы поддержать молодежь. Для оказания помощи молодым людям существует семейная ипотека под 6%, ставку которой Владимир Владимирович обещал удержать не смотря на повышение ключевой.

Семейная ипотека доступна для людей, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 родился первый ребенок, для семей с двумя и более детьми, а также семей с ребенком-инвалидом.

Однако, данная ипотека не будет существовать на прежних условиях — считают эксперты недвижимости. Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал, что скорее всего первоначальный взнос будет увеличен с 20% до 25% — рассказал специалист для Banki.ru.

На фоне последних новостей от Президента России о продлении программы и сохранении ключевой ставки эксперты никаких прогнозов пока не дают.

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#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Квартира#Рынок недвижимости#Семейная ипотека
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