Как заработать на мусоре: 5 способов обменять отходы на деньги и скидки

Пластика в нашей жизни стало так много, что он потерял всякую ценность в качестве тары и считается мусором. Тем не менее утилизировать полимеры вместе с обычными отходами нельзя. Лучше всего пластик не нести в мусорный бак, а сортировать отдельно и отправлять на переработку, которой он прекрасно поддается. Гражданам даже предлагают заработать на сборе пластиковых отходов, сдавая его в специальные пункты. Сюда вы можете принести на утилизацию ПЭТ-бутылки, пластиковые канистры, пластмассовые крышки, изделия из ПВХ, стрейч-пленку, использованный в облицовке домов сайдинг и многое другое.