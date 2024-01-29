Как заработать на мусоре: 5 способов обменять отходы на деньги и скидки

Posted 29 января, 11:41
Published 29 января, 11:41
Modified 31 января, 13:37
Updated 31 января, 13:37
Сдавая вторсырье, граждане не только избавляются от хлама и мусора. Сданные на переработку отходы получат впоследствии вторую жизнь, и это гораздо лучше, нежели они отправились бы разлагаться на полигон, нанося непоправимый урон экологии. К тому же подобная сознательность граждан поощряется в денежном эквиваленте. То есть на мусоре можно еще и заработать.
Сегодня во всех крупных городах открыты пункты по приему вторичного сырья — их открывают предприниматели, которые в свою очередь зарабатывают на утилизации и переработке мусора. У них существует своя тарификация, правила приема, лимиты объемы и другие условия. На каком же виде вторсырья можно заработать?
Картон, бумага, книги, газеты и журналы, документация, рекламная и полиграфическая продукция — все это можно сдать в качестве макулатуры. После переработки из этих отходов получатся новые тетради и учебники, салфетки и бумажные полотенца, туалетная бумага, бумажная упаковка для продуктов. Ткани и одежда не принимаются вместе с макулатурой.
Возможно, многие помнят, как сдавали бутылки от лимонада в советском детстве. Так вот, пластик еще не до конца вытеснил стеклотару, и ее по-прежнему можно сдавать на переработку, попутно зарабатывая на этом. К утилизации и последующей переработке принимаются, помимо бутылок, различные банки, битая посуда, оконные стекла. На выходе из этого вторсырья получаются силикатный клей, стекловата, пеностекло, декоративная плитка.
Сбор металлолома во все времена был прибыльным делом, на котором можно было неплохо заработать. В качестве лома сдают чаще всего чугунные батареи и радиаторы, листовые металлические покрытия с крыш, кабели, проволоку, стружку, обрезки труб, металлические запчасти от автомобилей и многое другое. После утилизации и переработки из металлосырья выплавят железнодорожные рельсы, арматуру, балки, стройматериалы и пр.
Отслужившие свое автомобильные шины и покрышки, как известно, нельзя выбрасывать в мусорный бак, за это предусмотрен административный штраф. Но и заработать на них тоже не получится. Если покрышки в относительно хорошем состоянии, их можно продать перекупщикам. Бесплатно же шины, которые, по сути, являются мусором, можно сдать в шиномонтаж, автосервис или специальные пункты сбора, откуда они отправляются на переработку.
Пластика в нашей жизни стало так много, что он потерял всякую ценность в качестве тары и считается мусором. Тем не менее утилизировать полимеры вместе с обычными отходами нельзя. Лучше всего пластик не нести в мусорный бак, а сортировать отдельно и отправлять на переработку, которой он прекрасно поддается. Гражданам даже предлагают заработать на сборе пластиковых отходов, сдавая его в специальные пункты. Сюда вы можете принести на утилизацию ПЭТ-бутылки, пластиковые канистры, пластмассовые крышки, изделия из ПВХ, стрейч-пленку, использованный в облицовке домов сайдинг и многое другое.
Сегодня в Москве и Подмосковье все чаще можно увидеть фандоматы. Это специальные автоматы, которые принимают на утилизацию вторичное сырье, поддающееся переработке: пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Правда, заработать на них не получится, но свою выгоду поиметь можно, ведь фандомат начисляет каждому сдавшему вторсырье гражданину определенные баллы. За пластик — 5 баллов, за алюминий — 10 баллов. Баллы можно копить, а потом расплачиваться ими в сети продуктовых магазинов «Вкусвилл», приобретать на них книги в сервисе электронных книг «Литрес», покупать подписку на стриминговом сервисе KION.
Если же вы хотите заработать на утилизации старой бытовой техники, то продайте ее на досках объявлений — люди могут купить ее на дачу или приобрести на запчасти. Также технику можно сдать в магазин электроники по акции «трейд-ин», тогда вы получите скидку на новый продукт. А сданный прибор магазин вывезет и передаст на переработку. Отметим, что батарейки и аккумуляторы бросать в мусорный контейнер нельзя, их можно копить, а потом сдать «оптом» в специализированные пункты приема.
Сегодня многие продуктовые сети инициируют экологические проекты, подчеркивая тем самым заботу об окружающей среде и натуральность своих товаров. Так, сеть магазинов «Вкусвилл» в прошлом году начала совместную акцию с TrashBack: ее суть в том, чтобы замечать и убирать мусор с городских улиц. Участник акции посредством мобильного приложения TrashBack делает фото брошенной прямо на обочине, к примеру, банки энергетика, а потом фотографирует эту банку уже в урне. За уборку мусора система начислит ему 2,5 экойна.
В месяц можно заработать до 500 экойнов, а потом обменять их на бонусы «Вкусвилла» и потратить в магазинах сети. Аналогичную акцию проводит и сеть магазинов «Деликатеска», которая начисляет баллы своим покупателям, участвующим в сортировке мусора и сдаче вторсырья. Главное при этом — следовать правилам, утвержденным сетью «Деликатеска» в отношении сдачи отходов, вовремя оплачивать подписку и тратить заработанные баллы.
Можно заработать не только на сдаче мусора, но и на его вывозе. Компании по сбору, утилизации и переработке отходов часто нанимают водителей с личным авто — желательно грузовым — для перевозки отходов. Каждый вид перевозимых отходов оплачивается по отдельному тарифу. Дешевле всего оцениваются пластик и бумага.