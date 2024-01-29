Как стать профессиональным футболистом и зарабатывать миллионы

Posted 29 января, 05:03
Published 29 января, 05:03
Modified 29 января, 05:03
Updated 29 января, 05:03
Стать профессиональным футболистом — это не просто быть хорошим спортсменом. Это требует настойчивости, разработки плана действий и счастливого стечения обстоятельств. Хотя шансы на успех невысоки, даже у талантливых спортсменов, это не означает, что это невозможно. Если ты мечтаешь о достижении успеха в футболе, начни заниматься им в старшей школе или университете. Также важно научиться продвигать свою спортивную карьеру и найти агента, который будет защищать твои интересы.
В старших классах нужно уделять тренировкам не менее 10-15 часов в неделю, а в университете следует увеличить время занятий до 25-30 часов в неделю.
Для того чтобы стать профессиональным футболистом, нужно играть в футбол как можно чаще. Важно продолжать тренироваться даже в периоды между сезонами.
Будьте готовы пожертвовать временем ради регулярных тренировок. Без больших затрат времени невозможно стать профессионалом.
В резюме следует указать основные данные о себе, свою позицию на поле и достижения в игре. Не забудьте сообщить о полученной подготовке и своих целях.
Если вы тренировались в спортивном лагере или помогали тренировать местную футбольную команду, стоит отразить это в резюме. Постарайтесь использовать любую возможность, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Ваша цель — стать профессиональным футболистом, поэтому важно составить соответствующее резюме.
Во-первых, нужно понять главное: нет учебных заведений, в которых обучают профессии футболистов. Вместо этого существуют специализированные школы и академии, детско-юношеские спортивные школы и частные коммерческие учреждения, где можно начать свою спортивную карьеру.
Заниматься футболом для достижения больших целей рекомендуется с раннего возраста. Процесс обучения скорее похож на тренировку, чем на образование. Один из наиболее результативных путей — посещение школ при футбольных клубах. Однако не всем по географическим причинам это доступно, поэтому люди выбирают более доступные варианты.
Большинство мальчишек, естественно, мечтают стать нападающими. Но для этого нужны особые навыки — быстрота, умение управлять мячом, способность находиться в зоне голевого прорыва. Однако есть и другие интересные позиции в футболе. Например, защитники имеют свои задачи: борьба с нападающими соперника, подключение к атакам команды, обеспечение коллективной безопасности в последней линии обороны. Центральные защитники контролируют центральную зону пенальти.
Крайние защитники играют на флангах и активно действуют по всей ширине поля. Таким образом, в центре обороны лучше использовать игроков с хорошими навыками перехвата мяча и игры головой. А на краях обычно играют футболисты, которые обладают высокой скоростью и умеют наносить хорошие удары.
На самом деле просмотры проводятся во всех возрастных категориях. Даже опытные футболисты могут приезжать на просмотр в новую команду, чтобы тренер убедился, что они подходят для этой роли, и только после этого заключается контракт. Такие проверки также происходят и в детском футболе на каждом из этапов.
Чтобы получить шанс быть приглашенным на просмотр, нужно узнать выбрать время и место для себя. Здесь также есть элемент случая. Спортивные скауты путешествуют по стране и просматривают сотни турниров. Поэтому игроку необходимо показать все свои лучшие качества, чтобы его заметили. Один из советов, который дают начинающим игрокам, — развивайте свои сильные стороны. Недостатки всегда можно улучшить позже. Если посмотреть, то даже знаменитые футболисты зачастую играют на своих сильных сторонах, скрывая слабости.
Также есть еще один способ попасть на просмотр: заполнить анкету на сайте клуба и ждать приглашения. Например, для попадания в академию «Краснодара» именно этот способ является предпочтительным. Однако, такие возможности не везде доступны.