Чем заменить сливочное масло: 10+ альтернативных вариантов для ваших блюд

Кроме того, крахмальный раствор можно легко приготовить самостоятельно: для этого следует взять кипяченую воду и засыпать туда крахмал в соотношении: одна часть крахмала на две части воды. Затем нужно нагреть смесь на водяной бане или в микроволновке, после чего можно добавлять ее в готовящееся блюдо вместо сливочного масла.