Чем заменить сливочное масло: 10+ альтернативных вариантов для ваших блюд

Posted 29 января, 13:05
Published 29 января, 13:05
Modified 31 января, 13:38
Updated 31 января, 13:38
В состав сливочного масла входит много полезных веществ — витаминов, насыщенных жиров и белков, а еще оно является источником антиоксидантов. Одним из главных преимуществ сливочного масла считается присутствие в нем витамина D, который способствует укреплению иммунитета и усвоению кальция. Калорийность продукта — 717 ккал на 100 г.
При всех плюсах сливочного масла у него есть и ряд минусов. В частности, оно богато холестерином и трансжирами, которые могут спровоцировать развитие атеросклероза и заболеваний желчного пузыря. Кроме того, при жарке на сливочном масле образуются канцерогены, способные привести к онкологии. Продукт противопоказан гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, панкреатитом и ожирением.
Впрочем, люди, вынужденные в силу тех или иных причин соблюдать диету, могут использовать в готовке и для заправки уже приготовленных блюд другие продукты, которыми можно с успехом заменить указанное в рецепте сливочное масло.
В топленом сливочном масле больше калорий, чем в свежем, — 892 ккал на 100 г, но оно практически не содержит молочных белков, поэтому им можно заменить свежее сливочное масло в питании людей, страдающих непереносимостью молочных продуктов. Топленое масло прекрасно подойдет для бутербродов, выпечки и других блюд.
Продукт богат витаминами К, Е и А, которые полезны для глаз. Кроме того, термически обработанное сливочное масло благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), кости, кожу и волосы, а также отвечает за поддержание нормального уровня инсулина в крови. И наконец, при жарке на этом масле не образуются канцерогены, поэтому имеет смысл заменить свежее сливочное масло на топленое.
Однако, несмотря на все плюсы, топленое масло не рекомендуется употреблять людям с гастритом, язвой желудка и болезнями сердца, и лучше в таком случае и его заменить на что-то другое.
Молоко и сливки имеют гораздо меньшую жирность, чем сливочное масло (0,5 — 4,5% и 8-55% против стандартных 82,5% соответственно), поэтому ими вполне можно заменить этот продукт, например в картофельном пюре и кашах. Кроме того, взбитые с сахаром сливки могут послужить прекрасной альтернативой сливочному маслу при приготовлении крема для домашней выпечки.
Хорошим вариантом того, чем еще можно заменить сливочное масло, может стать кисломолочка: творог, греческий йогурт (или любой другой с нейтральным вкусом), кефир и сметана. Их можно добавлять в тесто и крем для выпечки или в картофельное пюре.
Кисломолочная продукция, как правило, имеют небольшую жирность — от 0 до 18%, в зависимости от вида продукта, и меньшую калорийность — от 30 до 232 ккал на 100 г, что делает ее отличным вариантом для людей, придерживающихся диетического питания. Добавленные в выпечку кефир или йогурт придадут ей мягкий вкус и сделают готовое изделие полезнее, чем если бы оно было приготовлено на сливочном масле.
Творог отлично подойдет, чтобы заменить сливочное масло при изготовлении крема. При этом следует отмерить половину порции творога на указанную в рецепте порцию масла. А сметана поможет придать картофельному пюре нежный вкус с небольшой кислинкой.
Еще одной хорошей альтернативой сливочному маслу может стать сыр — при этом в кулинарии найдется место как твердым, так и мягким сортам. В частности, этот продукт в тертом или размятом виде можно добавлять в картофельное пюре, выпечку и салаты — как овощные, так и фруктовые, а также делать с ним бутерброды.
В большинстве случаев сливочное масло можно с успехом заменить растительным, тем более что бутылка подсолнечного, реже оливкового, масла есть на каждой кухне. Растительные масла придают еде особый вкус и аромат, поэтому их нередко используют не только для готовки, но и для заправки уже приготовленных блюд.
Заменять сливочное масло растительным при приготовлении пищи следует в пропорции 1: ¾ — то есть вместо указанных в рецепте 100 г сливочного масла следует взять порядка 80 мл растительного.
Существует несколько видов растительных масел, о каждом из которых стоит рассказать отдельно.
Подсолнечное масло производится из семян масличных сортов подсолнечника, и Россия занимает ведущую позицию в мире по объемам выпуска этого продукта. Масло из семян подсолнечника применяется не только в кулинарии, но и в народной медицине. Это растительное масло, которым можно успешно заменить сливочное, встречается на полках магазинов двух видов: рафинированное и нерафинированное.
В первом случае продукт проходит несколько уровней очистки от вредных веществ, дезодорируется и на выходе практически не имеет запаха, его хорошо использовать для готовки. А во втором случае масло обрабатывается минимально, и у него присутствует ярко выраженный аромат, что позволяет использовать его для заправки салатов, заменив им более калорийный майонез.
Это растительное масло широко используется в средиземноморской кухне. В нем содержатся полифенолы и жирные кислоты, а также витамины и минералы. Оливковое масло считается одним из самых сбалансированных и полезных, и часто диетологи рекомендуют употреблять его людям, придерживающимся принципов здорового питания. Оно прекрасно подойдет для того, чтобы заменить сливочное масло.
Оливковое масло, так же как и подсолнечное, бывает разных степеней очистки. Эксперты рекомендуют для салатов приобретать нерафинированное масло высшего качества с маркировкой Extra Virgin.
Кукурузное масло ценят за высокое содержание витамина Е, который выполняет в организме важную функцию по координации работы внутренних органов и систем. Кроме того, в кукурузном масле, как и в соевом, присутствует много линолевой кислоты, комплекс полиненасыщенных жирных кислот и лецитин. Благодаря такому составу кукурузное масло рекомендуется употреблять пожилым людям, которые с успехом могут заменить им сливочное.
А еще в кукурузном масле много производных фосфора (фосфатидов), которые стимулируют работу мозга и нормализуют нервную деятельность, поэтому этот продукт хорошо включать в рацион школьников и студентов перед экзаменами.
В кулинарии кукурузное масло из-за своего нейтрального вкуса используется в основном для того, чтобы заменить сливочное масло при приготовлении блюд, в которых не нужны посторонние ароматы и вкус. Однако оно хорошо впитывает в себя другие запахи, поэтому его можно настаивать на душистых приправах и использовать в качестве соуса или ароматизированной добавки.
Этот вид растительного масла в основном используется для того, чтобы заменить сливочное масло в выпечке, и обычно добавляется в тех же пропорциях. Кокосовое масло оказывает благоприятное воздействие на ЖКТ, а приготовленному на нем блюду обеспечивает неповторимый и узнаваемый аромат.
Это растительное масло, которым тоже можно заменить сливочное, изготавливается из зародышей зерна риса и рисовых отрубей. Оно содержит витамины А, В, РР и Е, а также жиры омега-3, омега-6, омега-9 и антиоксиданты. Благодаря уникальным свойствам продукта у него почти нет противопоказаний, однако людям, имеющим проблемы с ЖКТ, стоит включать рисовое масло в свой рацион с осторожностью.
На рисовом масле готовят, а еще им заправляют салаты и другие блюда.
Какао-масло получают из какао-бобов. Сегодня его применяют для изготовления как сладостей, так и других блюд и даже напитков, и оно прекрасно может заменить сливочное масло. В состав какао-масла входят антиоксиданты, жиры и минералы, и его можно смело добавлять в смузи, мороженое и другие десерты, которое оно наполнит своим уникальным ароматом.
Сливочное масло можно также заменить на хумус — продукт из нутового пюре, к которому добавляется также кунжутная паста (тахини), оливковое масло, чеснок, сок лимона и паприка. Хумус обычно используется для приготовления бутербродов, когда не хочется использовать сливочное масло. Он хорошо сочетается как с белым, так и с черным хлебом.
Хорошим вариантом для того, чтобы заменить сливочное масло, может стать и яичный желток. Картофельное пюре, приготовленное с такой добавкой вместо традиционного масла, получит насыщенный цвет и будет более густым.
Чем еще можно заменить сливочное масло? Ореховой пастой! Совсем не диетический с точки зрения калорий (примерно 816 ккал на 100 г), но очень вкусный продукт можно купить в магазине уже в готовом виде или сделать самостоятельно из разных видов орехов.
Например, для выпечки больше подойдет паста из миндаля или кешью. Кроме того, пользуются популярностью также пасты из фундука или арахиса. При готовке ореховая паста используется в сочетании с растительным маслом в пропорции 50:50, чтобы общее количество получившегося продукта соответствовало количеству сливочного масла, указанному в рецепте.
Для приготовления ореховой пасты с целью заменить ею сливочное масло потребуется измельчить требуемое количество орехов в блендере до состояния однородной массы.
Можно также заменить сливочное масло на пюре из авокадо, яблок, тыквы или бананов. Мякоть авокадо, например, прекрасно сочетается не только с хлебом, но и, например, с сыром. Она настолько мягкая и маслянистая, что легко размазывается с помощью ножа. Можно добавлять авокадо и в тесто, но для этого его сначала потребуется перемолоть в блендере.
Заменить сливочное масло прекрасно смогут и бананы, которые обладают нежной консистенцией, — их в измельченном виде можно добавлять, например, в сладкую выпечку, благодаря чему последняя получается менее калорийной и менее жирной. Для этой же цели подойдет тыквенное и яблочное пюре, которое можно смело добавлять в абсолютно любую выпечку.
Добавлять фруктовое пюре в тесто вместо сливочного масла при готовке следует вполовину меньше, чем по рецепту требовалось масла.
Еще можно заменить сливочное масло животным жиром — это может быть, например, нутряной жир, топленое сало или шкварки. На таком жире хорошо жарить картошку, другие овощи и мясо, а также готовить заправку для супов. Правда, в таком случае получается не совсем диетическая еда, но зато вкусная и сытная.
Как альтернативу сливочному маслу при приготовлении или употреблении того или иного блюда многие люди используют также готовые соусы — майонез, сырный, кетчуп и другие. Например, можно добавить тот же майонез в картофель с грибами, рагу или даже выпечку в массе, равной заявленной в рецепте массе сливочного масла.
Кетчуп же, сырный и чесночный соусы хорошо добавлять к уже готовым блюдам — макаронам, кашам или пельменям.
И наконец, сливочное масло возможно заменить продуктом, содержащим крахмал, — например, картофельным отваром. Получается прекрасный вегетарианский вариант заменителя масла, который можно добавлять в тех же пропорциях, что и сливочное масло, например, в тесто.
Кроме того, крахмальный раствор можно легко приготовить самостоятельно: для этого следует взять кипяченую воду и засыпать туда крахмал в соотношении: одна часть крахмала на две части воды. Затем нужно нагреть смесь на водяной бане или в микроволновке, после чего можно добавлять ее в готовящееся блюдо вместо сливочного масла.