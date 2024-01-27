Часть банков больше не принимает заявки на выдачу IT-ипотеки

Издание пишет, что некоторые кредитные организации могли исчерпать свои лимиты на выдачу кредитов в рамках этой программы. Ставка в этом случае составляет около 5%. Светлана Некрасова, представитель «Дом.Рф», отметила, что спрос на эту программу очень высокий, что привело к исчерпанию лимитов у ряда банков, входящих в категорию крупных.