Часть банков больше не принимает заявки на выдачу IT-ипотеки

Posted 27 января, 14:10
Published 27 января, 14:10
Modified 27 января, 14:12
Updated 27 января, 14:12
Издание пишет, что некоторые кредитные организации могли исчерпать свои лимиты на выдачу кредитов в рамках этой программы. Ставка в этом случае составляет около 5%. Светлана Некрасова, представитель «Дом.Рф», отметила, что спрос на эту программу очень высокий, что привело к исчерпанию лимитов у ряда банков, входящих в категорию крупных.
Эксперт организации «Русипотека» Сергей Гордейко высказал предположение, что это временное явление, связанное с техническими причинами, до тех пор пока лимиты не будут пересмотрены или изменены в большую сторону.
Он уточнил, что некоторые банки потратили утвержденные лимиты на выдачу кредитов по подобным программам. Он также добавил, что каждый банк имеет свои ограничения и они ждут увеличения лимита, если власти выделят дополнительные средства.