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Posted 27 января, 14:10

Published 27 января, 14:10

Modified 27 января, 14:12

Updated 27 января, 14:12

Часть банков больше не принимает заявки на выдачу IT-ипотеки

Часть банков больше не принимает заявки на выдачу IT-ипотеки

27 января 2024, 14:10
Фото: 1MI.
В России несколько банков прекратили прием документов, позволявших взять IT-ипотеку, сообщает ТАСС.

Издание пишет, что некоторые кредитные организации могли исчерпать свои лимиты на выдачу кредитов в рамках этой программы. Ставка в этом случае составляет около 5%. Светлана Некрасова, представитель «Дом.Рф», отметила, что спрос на эту программу очень высокий, что привело к исчерпанию лимитов у ряда банков, входящих в категорию крупных.

Эксперт организации «Русипотека» Сергей Гордейко высказал предположение, что это временное явление, связанное с техническими причинами, до тех пор пока лимиты не будут пересмотрены или изменены в большую сторону.

Он уточнил, что некоторые банки потратили утвержденные лимиты на выдачу кредитов по подобным программам. Он также добавил, что каждый банк имеет свои ограничения и они ждут увеличения лимита, если власти выделят дополнительные средства.

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#Илья Протвинов#Экономика#Россия#Спрос#Банки#Кредиты#Ставка#IT-ипотека#Лимиты
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