Эспрессо, мате, черный чай: выяснили, где содержится больше кофеина

В первую очередь, сколько кофеина в напитке, зависит от сорта кофе-бобов: в чистой арабике в два раза меньше вещества, чем в робусте. Если эти два сорта смешаны вместе, то показатель кофеина может колебаться в пределах 1,2–2,7%. На этот показатель влияет и регион, где выращивали кофейные зерна. Так, показатель будет больше в сортах, выращиваемых на Ближнем Востоке и Африке, чем в зернах из Южной Америки.