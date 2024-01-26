newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 12:11

Published 26 января, 12:11

Modified 31 января, 13:36

Updated 31 января, 13:36

Сколько кофеина в кофе, чае?

Эспрессо, мате, черный чай: выяснили, где содержится больше кофеина

26 января 2024, 12:11
Фото: Midjourney. Сколько кофеина в кофе, чае?
Содержание кофеина в чае и кофе зависит от множества нюансов. Выясним, где больше кофеина и какой напиток считается наиболее безопасным для организма.

От чего зависит содержание кофеина в напитке

Сколько кофеина точно содержится в любом напитке, можно установить только в лабораторных условиях. Этот показатель зависит не только от типа напитка, но и от ряда других факторов:

  1. Сорт. Если речь идет о кофе, то имеют значение сорт зерна (арабика, робуста), помол и степень обжарки. Сколько вещества в разных сортах чая (зеленом, белом, черном), зависит от бренда чая и от того, какие листья использовались при заварке — старые или молодые. Больше вещества в молодых чайных листьях и в пакетиках с заваркой.
  2. Концентрация и объем порции. Чем больше вы используете кофе-зерен для приготовления кофе или листьев для заваривания чая, тем крепче получится напиток.
  3. Метод приготовления. Если считать, где больше концентрация кофеина, то в кофейных зернах доля вещества составляет от 1% до 2% от массы бобов, а в листьях чая — 3,5% от массы сухого чайного листа. Но при приготовлении кофе используется больше бобов, чем листьев при заваривании чая. Поэтому в чашке кофе больше кофеина, чем в такой же по объему чашке чая. Сколько вещества в сваренном кофе? Крепче будет напиток, приготовленный в кофемашине при высокой температуре и давлении, чем заваренный в чашке молотый кофе.
  4. Время и метод экстракции. Сколько вещества в чае, зависит от времени заваривания: чем дольше настаивается чай, тем он становится крепче. Это касается любых сортов чая. В чае будет большая концентрация вещества, если его заварить кипятком и подольше настоять. То же правило заваривания касается и кофе — идеальная экстракция для приготовления напитка свыше 90 градусов.

Нужно не только учитывать, сколько кофеина в напитке, но и его влияние на организм человека. Например, действие чая на человеческий организм ослабляется из-за того, что в нем содержатся другие вещества: полифенольные соединения, танины, флавоноиды, микроэлементы. А аминокислоты и дубильные вещества, содержащиеся в чае, тормозят усваивание организмом кофеина. Таким образом, чай воздействует на организм намного мягче, чем кофе, и потому можно выпить сразу несколько кружек чая, не опасаясь навредить организму.

Конфентрация кофеина в кофе зависит от сорта, помола и методоа приготовления кофе
Конфентрация кофеина в кофе зависит от сорта, помола и методоа приготовления кофе. Фото: Midjourney

Сколько кофеина содержится в чае

На то, сколько кофеина содержится в чайной чашке, влияет несколько факторов:

  • где и когда был собран чай — самые крепкие сорта собирают летом;
  • особенности заваривания — зеленый чай крепче черного из-за большего цикла заваривания, если заливать листья зеленого чая кипятком, то он будет высвобождать больше кофеина;
  • тип чайного листа — в молодых листьях больше вещества.

Главным показателем, определяющим, где больше вещества, является концентрация листьев в напитке — чем больше листьев использовать при заваривании, тем крепче будет чай.

Белый чай

Это напиток, где содержатся только молодые листья и почки. Поэтому он может считаться самым крепким из сортов чая. Но его смягчает способ заваривания — листья заливаются водой не выше 70 градусов.

Сколько вещества в белом чае — от 20 до 50 мг.

Зеленый чай

В состав входят обычно молодые листья, что делает напиток достаточно крепким. Если заваривать чай кипятком, то кофеин будет высвобождаться активней, а значит напиток будет крепче.

Сколько вещества в зеленом чае — от 30 до 60 мг.

Конфентрация кофеина в чае зависит от сорта, методоа приготовления и тип чайного листа
Конфентрация кофеина в чае зависит от сорта, методоа приготовления и тип чайного листа. Фото: Midjourney

Пуэр

Сколько содержится кофеина в пуэре, трудно определить, поскольку листья продолжают ферментироваться даже после их помещения в упаковку. Имеет влияние и способ заваривания — напиток заливают кипятком и даже варят.

Сколько вещества в пуэре — от 50 до 100 мг.

Улун

Светлый улун слабоферментированный, поэтому считается более мягким. Более крепкий — темный, сильноферментированный улун. Поэтому, сколько кофеина в улуне, зависит от сорта чая.

Сколько вещества в улуне — от 20 до 60 мг вещества на чашку.

Мате

Для заваривания напитка используются измельченные и высушенные листья падуба парагвайского, в которых содержание кофеина от 0,7% до 2%. Это вещество еще называют матеин.

Сколько вещества в мате — от 30 до 60 мг на 100 мл напитка.

Черный чай

Крепость черных сортов чая зависит от того, где выращивали листья, а также от способа приготовления и длительности заваривания. Некоторые сорта, например дарджилинг или ассам, содержат больше вещества.

Черный чай готовят в основном из зрелых листьев, содержащих меньше кофеина. Но из-за способа приготовления напиток считается крепким.

Сколько вещества в черном чае — от 70 до 100 мг.

Больше кофеина содержат такие сорта черного чая, как: дарджилинг или ассам
Больше кофеина содержат такие сорта черного чая, как: дарджилинг или ассам. Фото: Midjourney

Сколько кофеина содержится в кофе

В первую очередь, сколько кофеина в напитке, зависит от сорта кофе-бобов: в чистой арабике в два раза меньше вещества, чем в робусте. Если эти два сорта смешаны вместе, то показатель кофеина может колебаться в пределах 1,2–2,7%. На этот показатель влияет и регион, где выращивали кофейные зерна. Так, показатель будет больше в сортах, выращиваемых на Ближнем Востоке и Африке, чем в зернах из Южной Америки.

По оценкам специалистов, чашка черного кофе может содержать от 95 до 200 мг кофеина. Рассмотрим усредненные данные о том, сколько кофеина содержится в том или ином напитке.

Растворимый кофе

При изготовлении напитка зерна проходят многоуровневую обработку, из-за этого часть кофеина разрушается. Если сравнивать, где больше вещества — в чашке растворимого кофе, заваренного стандартным способом (1 ч. л. на стакан воды), или шоте эспрессо, то получатся примерно одинаковые показатели.

Сколько вещества в растворимом кофе — 30–50 мг.

Эспрессо

Технология приготовления этого напитка стандартна и не допускает экспериментов. Поэтому в этом случае легко определить, сколько кофеина в чашке эспрессо.

Сколько вещества в стандартной порции эспрессо (30 мл) — 60–70 мг.

В стандартной порции эспрессо содержится до 70 мг кофеина
В стандартной порции эспрессо содержится до 70 мг кофеина. Фото: Midjourney

Черный кофе

К этой категории специалисты относят несколько разновидностей напитка: заваренный во френч-прессе или аэропрессе, кофе из турки и моки, джезва. Трудно определить, где в этом случае содержится больше вещества, — показатель зависит от технологии методов, соотношения воды и количества зерен, используемых сортов зерен.

Сколько вещества в порции 200 мл — 100–300 мг.

Американо, латте, капучино

Традиционно эти напитки готовятся с использованием двух шотов эспрессо. Варьироваться может только объем воды, сливок или молока.

Сколько вещества в стандартной порции напитка (200 мл) — 125 мг.

Кофе без кофеина

В таком напитке содержится небольшое количество кофеина — от 1 до 8 мг вещества. Такая концентрация считается абсолютно безопасной и не влияет на организм.

В кофе без кофеина содержится от 1 до 8 мг кофеина
В кофе без кофеина содержится от 1 до 8 мг кофеина. Фото: Midjourney

Где еще есть кофеин

Считается, что безопасное потребление кофеина в сутки — 400 мг. При этом учитывается вес человека — безопасно употреблять не более 3 мг на один килограмм массы тела. Но подсчитывая, сколько вы употребляете вещества, не забывайте, что оно содержится во множестве других продуктов.

Лидером по его содержанию являются энергетики. В них может содержаться до 120 мг вещества в 300 мл. Причем содержание вещества в напитке может скрываться под другими названиями: таурин, карнитин, яблочная кислота, тирозин, холин, мальтодекстрин, тирозин, гуарана, пантотеновая кислота, кольский орех, ниаци, глюкуронолактон и др.

Где еще содержится кофеин:

  • во всех видах колы — 20–30 мг в 100 мл напитка;
  • в плитках горького шоколада — 25 мг в 30 граммах продукта;
  • в шоколадном йогурте — 20 мг в 100 граммах продукта;
  • в какао — 10–15 мг в 250 мл напитка.

Вещество есть в сладостях, мороженом и выпечке, содержащих шоколад, какао-бобы или кофе. Потребление этих продуктов может значительно повысить допустимую суточную дозу кофеина.

#Еда#Зеленый чай#Кофеин#Чай#Кофе#Все материалы авторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика