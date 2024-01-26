Эспрессо, мате, черный чай: выяснили, где содержится больше кофеина

Posted 26 января, 12:11
Published 26 января, 12:11
Modified 31 января, 13:36
Updated 31 января, 13:36
Сколько кофеина точно содержится в любом напитке, можно установить только в лабораторных условиях. Этот показатель зависит не только от типа напитка, но и от ряда других факторов:
Нужно не только учитывать, сколько кофеина в напитке, но и его влияние на организм человека. Например, действие чая на человеческий организм ослабляется из-за того, что в нем содержатся другие вещества: полифенольные соединения, танины, флавоноиды, микроэлементы. А аминокислоты и дубильные вещества, содержащиеся в чае, тормозят усваивание организмом кофеина. Таким образом, чай воздействует на организм намного мягче, чем кофе, и потому можно выпить сразу несколько кружек чая, не опасаясь навредить организму.
На то, сколько кофеина содержится в чайной чашке, влияет несколько факторов:
Главным показателем, определяющим, где больше вещества, является концентрация листьев в напитке — чем больше листьев использовать при заваривании, тем крепче будет чай.
Это напиток, где содержатся только молодые листья и почки. Поэтому он может считаться самым крепким из сортов чая. Но его смягчает способ заваривания — листья заливаются водой не выше 70 градусов.
Сколько вещества в белом чае — от 20 до 50 мг.
В состав входят обычно молодые листья, что делает напиток достаточно крепким. Если заваривать чай кипятком, то кофеин будет высвобождаться активней, а значит напиток будет крепче.
Сколько вещества в зеленом чае — от 30 до 60 мг.
Сколько содержится кофеина в пуэре, трудно определить, поскольку листья продолжают ферментироваться даже после их помещения в упаковку. Имеет влияние и способ заваривания — напиток заливают кипятком и даже варят.
Сколько вещества в пуэре — от 50 до 100 мг.
Светлый улун слабоферментированный, поэтому считается более мягким. Более крепкий — темный, сильноферментированный улун. Поэтому, сколько кофеина в улуне, зависит от сорта чая.
Сколько вещества в улуне — от 20 до 60 мг вещества на чашку.
Для заваривания напитка используются измельченные и высушенные листья падуба парагвайского, в которых содержание кофеина от 0,7% до 2%. Это вещество еще называют матеин.
Сколько вещества в мате — от 30 до 60 мг на 100 мл напитка.
Крепость черных сортов чая зависит от того, где выращивали листья, а также от способа приготовления и длительности заваривания. Некоторые сорта, например дарджилинг или ассам, содержат больше вещества.
Черный чай готовят в основном из зрелых листьев, содержащих меньше кофеина. Но из-за способа приготовления напиток считается крепким.
Сколько вещества в черном чае — от 70 до 100 мг.
В первую очередь, сколько кофеина в напитке, зависит от сорта кофе-бобов: в чистой арабике в два раза меньше вещества, чем в робусте. Если эти два сорта смешаны вместе, то показатель кофеина может колебаться в пределах 1,2–2,7%. На этот показатель влияет и регион, где выращивали кофейные зерна. Так, показатель будет больше в сортах, выращиваемых на Ближнем Востоке и Африке, чем в зернах из Южной Америки.
По оценкам специалистов, чашка черного кофе может содержать от 95 до 200 мг кофеина. Рассмотрим усредненные данные о том, сколько кофеина содержится в том или ином напитке.
При изготовлении напитка зерна проходят многоуровневую обработку, из-за этого часть кофеина разрушается. Если сравнивать, где больше вещества — в чашке растворимого кофе, заваренного стандартным способом (1 ч. л. на стакан воды), или шоте эспрессо, то получатся примерно одинаковые показатели.
Сколько вещества в растворимом кофе — 30–50 мг.
Технология приготовления этого напитка стандартна и не допускает экспериментов. Поэтому в этом случае легко определить, сколько кофеина в чашке эспрессо.
Сколько вещества в стандартной порции эспрессо (30 мл) — 60–70 мг.
К этой категории специалисты относят несколько разновидностей напитка: заваренный во френч-прессе или аэропрессе, кофе из турки и моки, джезва. Трудно определить, где в этом случае содержится больше вещества, — показатель зависит от технологии методов, соотношения воды и количества зерен, используемых сортов зерен.
Сколько вещества в порции 200 мл — 100–300 мг.
Традиционно эти напитки готовятся с использованием двух шотов эспрессо. Варьироваться может только объем воды, сливок или молока.
Сколько вещества в стандартной порции напитка (200 мл) — 125 мг.
В таком напитке содержится небольшое количество кофеина — от 1 до 8 мг вещества. Такая концентрация считается абсолютно безопасной и не влияет на организм.
Считается, что безопасное потребление кофеина в сутки — 400 мг. При этом учитывается вес человека — безопасно употреблять не более 3 мг на один килограмм массы тела. Но подсчитывая, сколько вы употребляете вещества, не забывайте, что оно содержится во множестве других продуктов.
Лидером по его содержанию являются энергетики. В них может содержаться до 120 мг вещества в 300 мл. Причем содержание вещества в напитке может скрываться под другими названиями: таурин, карнитин, яблочная кислота, тирозин, холин, мальтодекстрин, тирозин, гуарана, пантотеновая кислота, кольский орех, ниаци, глюкуронолактон и др.
Где еще содержится кофеин:
Вещество есть в сладостях, мороженом и выпечке, содержащих шоколад, какао-бобы или кофе. Потребление этих продуктов может значительно повысить допустимую суточную дозу кофеина.