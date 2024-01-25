Топ-10 самых дорогих мест мира для отдыха в 2024 году

Posted 25 января, 11:40
Published 25 января, 11:40
Modified 26 января, 11:54
Updated 26 января, 11:54
Стоимость отдыха на этом острове, расположенном в Карибском море, очень высока — она составляет в среднем от 150 тысяч долларов за одну ночь. Сам остров частный, находится рядом с Гренадой. Им владеет предприниматель из Франции Жорж Коэн, который основал предприятие Transiciel. Остров Коэн купил в начале нулевых годов, тогда он стоил порядка ста миллионов долларов, и это был подарок для мадам Коэн.
Площадь острова Calivigny Island — в общей сложности 30 гектаров. Для дорогого и роскошного отдыха на нем обустроено несколько фешенебельных пляжей с белоснежным песком, а остановиться можно в резиденциях, которые построены в чертах колониального французского и азиатского стиля. Также для отдыха построены коттеджи. Одновременно на острове может быть организован отдых не более чем для пятидесяти человек, и это будет стоить, конечно же, дорого. Те, кто привык отдыхать дорого, на острове могут арендовать лодку или яхту, сходить в местный ресторан, где работают повара с мировыми именами. Отдыхать на острове можно и активно: к услугам гостей — квалифицированные тренеры, в том числе инструкторы по йоге и специалисты по оздоровительным тибетским практикам.
Стоимость отдыха на острове не зависит от количества туристов, которые находятся на нем, — цена фиксированная, и это обходится дорого. Однако забронировать можно не все номера — несколько из них всегда зарезервированы за владельцем Calivigny Island или за его гостями.
Среди тех, кто останавливался на Calivigny Island для отдыха — экс-супруга Билла Гейтса с детьми, которая долгое время даже жила на острове, многие медийные персоны, политики и звезды шоу-бизнеса.
Отдых на этом острове тоже стоит достаточно дорого — он обойдется минимум в 60 тысяч долларов за одну ночь. Муша Кей — часть Багамских островов, и он тоже частный: владелец — Дэвид Копперфилд, знаменитый иллюзионист. На территории острова насчитывается несколько фешенебельных вилл, рассчитанных на 25 гостей.
С острова Муша Кей гости могут добраться до любого ближайшего острова, которые тоже находятся в собственности Копперфилда. На самом острове для отдыха обустроено несколько десятков пляжей, есть возможности для занятий водными видами спорта, можно взять в аренду яхту, что тоже будет стоить дорого. Также на острове есть специальный гостевой офис.
Дорогой отдых на Муша Кей выбирают главы транснациональных компаний, нередко на нем проводятся корпоративные мероприятия, деловые совещания. Однако и обычные туристы со всего мира, имеющие привычку и возможность отдыхать дорого, также с удовольствием проводят на нем время.
Стоимость отдыха на этом острове в среднем составляет от 280 тысяч долларов за неделю. Феррадура находится в Средиземном море, а именно — в заливе Сан-Мигель, совсем рядом с центром европейской тусовочной жизни, Ибицей. До популярного места отдыха с Феррадуры можно добраться по перешейку.
Купаться в заливе можно начиная с конца апреля и по октябрь, и именно на этот период приходится пик спроса на дорогой отдых на Феррадуре. Мест для размещения на острове не так много, всего около 20, однако это полноценный и очень популярный курорт.
Чем можно заняться на острове и каким может быть дорогой отдых? В первую очередь, это отдых на пляжах, занятия серфингом, водными лыжами, дайвингом, а для любителей оздоровительных процедур здесь есть дорогой спа-центр. По площади Феррадура — стандартный остров, всего три с половиной гектара, однако треть территории занимает роскошный ландшафтный парк. Для отдыха на острове можно арендовать частную виллу с фитнес-залом, несколькими бассейнами и спа.
На то, чтобы обустроить дорогой курорт и подготовить его для отдыха обеспеченных гостей, потребовалось порядка десяти лет. Сегодня на острове для гостей работает персонал, в том числе известный шеф-повар. Стоимость отдыха варьируется в зависимости от сезона. К примеру, летом неделя отдыха обойдется действительно дорого — минимум в 320 тысяч долларов, а в низкий сезон можно и сэкономить, заплатив 260 тысяч долларов. Популярность курорта серьезным образом повлияла на стоимость: еще несколько лет назад отдохнуть на Феррадуре можно было за 150 тысяч долларов.
Еще одно популярное место для тех, кто может позволить себе дорогой отдых. Курорт находится в Южной Африке, недалеко от Национального парка Крюгера, на территории другого известного заповедника, который называется Sabi Sand Game Reserve. Стоимость отдыха начинается от девяти тысяч долларов за одну ночь.
Дорогой отдых здесь выбирают поклонники такого формата, как сафари-кемпинг — в окружении экзотической африканской природы. Гости могут своими глазами увидеть диких животных в естественной для них среде обитания, познакомиться со слоном, понаблюдать на безопасном расстоянии за носорогами, леопардами, буйволами и львами. Знакомство с фауной совершается на специальном транспорте — сафари-мобилях — в сопровождении местных инструкторов. Также гости курорта могут отправиться на прогулку по лесу, их будет сопровождать опытный гид.
Для размещения на курорте и отдыха гостей построено несколько стильных и изысканных вилл, возведенных в чертах стиля «минимализм». Все дома построены исключительно из местных, африканских материалов. Виллы объединены в туристический комплекс, полноценный город, который находится под надежной охраной. Арендовать такую виллу можно на четырех или на пять человек, это обойдется дорого.
Лаукала — частный остров, который находится в Тихом океане, в его южной части, на архипелаге Фиджи. Это место многие называют раем на Земле — температура воздуха здесь круглогодично устанавливается в диапазоне от 23 до 30 градусов. Стоимость отдыха на острове — минимум семь тысяч долларов за ночь, что достаточно дорого.
Излюбленным местом для тех, кто любит отдыхать дорого, этот курорт сделал предприниматель из Австрии, собственник компании «Ред Булл». Управлением занимается компания из Сингапура.
Общая площадь острова — порядка 13 квадратных метров, причем большую часть занимают экзотические леса, а также ухоженные пляжи, сады. На острове насчитывается около 30 вилл, самый дорогой отдых — на виллах «Хиллтоп» и «Вилла на воде».
На острове Лаукала гости могут провести время в ресторане, поиграть в гольф на современном и прекрасно оснащенном поле и даже совершить прогулку на подводной лодке. Любители колорита могут прогуляться по местной деревне, где до сих пор проживают коренные народы. Также туристы могут принять участие в местных церемониях, послушать музыку в исполнении коренных жителей острова.
Сутки отдыха на острове обойдутся в 70 тысяч долларов. Также можно арендовать и весь остров полностью, и, разумеется, стоить такой отдых будет очень дорого — минимум 200 тысяч долларов.
Остров находится в Карибском море, в структуре Британских Виргинских островов. Как и другие острова, приспособленные для дорогого отдыха, он частный — им владеет Ричард Брэнсон, основатель звукозаписывающей корпорации Virgin. Отдохнуть на острове можно в среднем за 6 — 7 тысяч долларов — столько стоит одна ночь.
Неккер знаменит своими великолепными пляжами, чистой водой, а также живописной природой и обилием активностей на любой вкус. Здесь предпочитают отдыхать и проводить частные мероприятия самые обеспеченные люди мира. Часто сюда приезжает и сам владелец, который приглашает к себе в гости звезд шоу-бизнеса, известных медийных персон. В числе тех, кто неоднократно гостил на острове и отдыхал здесь, — модель Кейт Мосс, принцесса Диана, экс-президент США Барак Обама.
Общая площадь острова — около 32 гектаров. Для размещения предусмотрены виллы в азиатском стиле, гостиничные комплексы. Одновременно на Неккере могут отдыхать максимум 50 человек. Для них работают повара, специалисты по оздоровительным практикам, тренеры.
Отдохнуть на острове Неккер можно за 130 тысяч долларов — столько стоит размещение на сутки. В пиковый сезон стоимость аренды номера составит около 6 тысяч долларов, однако на таких условиях необходимо забронировать не один, а минимум десять номеров.
Остров Фрегат находится в Индийском океане, в его восточной части, в структуре Сейшельского архипелага. Это тоже частный остров, который находится во владении гостиничной империи Oetker Collection. Стоимость отдыха на острове Фрегат — минимум пять тысяч долларов за одну ночь.
Остров очень маленький — всего три квадратных километра, однако на весь мир он знаменит своими великолепными пляжами. Для размещения гостей обустроено 18 вилл, причем каждая имеет свой электромобиль, на котором гости могут свободно перемещаться по территории.
Фрегат — очень живописный и красивый остров, знаменитый своей экзотической флорой и фауной. На его территории проживают птицы нескольких десятков видов, а также гигантские черепахи. Гости курорта могут порыбачить в специально оборудованном для этого месте.
Отдохнуть на острове Фрегат можно на несколько иных условиях, чем в других подобных местах. К примеру, есть возможность аренды только одной виллы, тогда как на других островах допускается только одновременная аренда нескольких вилл. Стоимость — минимум 5 — 6 тысяч долларов за сутки.
Курорт находится на острове Ангилья в Карибском море, который относится к Британской заморской территории. Площадь острова — около 90 квадратных метров, здесь несколько курортов, и самый дорогой и фешенебельный — именно «Алтамер». Отдохнуть на нем можно минимум за 4 тысячи долларов за ночь.
На территории курорта возведено несколько зданий, в том числе три роскошные виллы, конференц-центр, ресторан. Гости курорта предпочитают проводить время на пляжах, теннисных кортах, у частных бассейнов, а также в зоне спа. Самыми дорогими виллами курортного комплекса считаются «Блю Даймонд» и «Антий Перл».
Цена отдыха и его условия зависят от сезона. К примеру, на рождественские каникулы виллу можно арендовать только на две недели, не меньше. В другие сезоны виллу можно забронировать минимум на четыре или на пять ночей. В период рождественских каникул отдохнуть на вилле можно за 16 тысяч долларов в сутки, в остальное время — за 5 — 6 тысяч долларов в сутки.
Территориально остров Банва относится к Филиппинам, он находится в районе моря Сулу и Южно-Китайского моря, входит в структуру Палаванского архипелага. Это частный курорт, который считается одним из наиболее дорогих мест для отдыха в мире. Так, отдохнуть здесь можно минимум за 120 тысяч долларов за сутки, и с каждым годом размещение становится все более дорогим.
На Банве одновременно могут отдыхать максимум 50 гостей. Для их размещения обустроено несколько вилл пляжного типа, а также 13 номеров, которые находятся в гостиничном комплексе на территории экзотического сада. Из окон открываются красивые виды на остров.
После пандемии коронавируса стоимость отдыха на этом острове снизилась и составляла 47 тысяч долларов за сутки, отдохнуть одновременно могли максимум 35 человек. Позднее цены вернулись к прежним значениям, открылись новые виллы. Отдохнуть на них можно по цене от 3 тысяч долларов за сутки, цена на двух гостей.
Курорт привлекает красивой природой, комфортным климатом. На острове проживают черепахи редких видов, а также другие животные, птицы, рыбы, количество видов которых исчисляется тысячами.
Курорт, который на протяжении многих лет остается символом по-настоящему дорогого отдыха. Это горнолыжный комплекс в Альпах, территориально относящийся к Франции. Всего в состав так называемого большого Куршевеля входит несколько территорий, они находятся на разных уровнях. Сам популярный и дорогой курорт, входящий в рейтинг наиболее респектабельных мест для отдыха, расположен на самом высоком уровне — на высоте почти 2 тысячи метров над уровнем моря.
В Куршевеле работают фешенебельные бутики, рестораны, офисы дизайнеров. Для размещения гостей обустроены отели и гостиничные комплексы, однако дороже всего обойдется отдохнуть в шале, а именно в «Эдельвейсе». Стоимость такого отдыха — минимум 200 тысяч евро за сутки, а в пиковый сезон цена повышается до 400 тысяч долларов. В некоторые периоды, например в рождественские каникулы, цены и вовсе не озвучиваются, а предоставляются по индивидуальному запросу. Сюда приезжают гости из Парижа, Цюриха и даже из Нью-Йорка, курорт очень любят состоятельные россияне.
Роскошное шале «Эдельвейс» находится недалеко от центральной части Куршевеля. Это многоуровневое здание в альпийском аутентичном стиле, в нем несколько спален, общее число гостей, на которых рассчитано размещение, — 15. В шале есть свой тренажерный зал, спа-комплекс, сауна, бассейн.