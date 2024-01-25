Топ-10 самых дорогих мест мира для отдыха в 2024 году

Площадь острова Calivigny Island — в общей сложности 30 гектаров. Для дорогого и роскошного отдыха на нем обустроено несколько фешенебельных пляжей с белоснежным песком, а остановиться можно в резиденциях, которые построены в чертах колониального французского и азиатского стиля. Также для отдыха построены коттеджи. Одновременно на острове может быть организован отдых не более чем для пятидесяти человек, и это будет стоить, конечно же, дорого. Те, кто привык отдыхать дорого, на острове могут арендовать лодку или яхту, сходить в местный ресторан, где работают повара с мировыми именами. Отдыхать на острове можно и активно: к услугам гостей — квалифицированные тренеры, в том числе инструкторы по йоге и специалисты по оздоровительным тибетским практикам.